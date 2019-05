Vasco derrota Portuguesa no Canindé e assume a vice-liderança da Série B

Partida válida pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B 2014. Disputada no estádio do Canindé, em São Paulo

INCIDENCIAS : Partida válida pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B 2014. Disputada no estádio do Canindé, em São Paulo

Na noite desta terça-feira (7), o Vasco derrotou a Portuguesa fora de casa em partida válida pela 28ª rodada da Série B 2014. Com o triunfo, o time carioca caminha seguramente para voltar a elite do futebol brasileiro. Os três pontos do duelo deram a segunda colocação na tabela para o Cruz-Maltino. Já pelo lado da Lusa, a equipe está na lanterna da competição e caminha a passos largos para a Série C.

A primeira etapa do duelo começou de maneira muito corrida, tinha o time visitante com o domínio do jogo. Porém, sem muitas chances reais de gol. O Vasco tinha o controle da partida, uma defesa segura e ditava o ritmo de jogo, mas insistia em bolas alçadas na área, que não surtiam efeito, pois seus atacantes sempre chegavam em desvantagem na marcação. Já o time da casa chegava no ataque baseando-se nos erros vascaínos. E foi de tanto insistir em bolas para área que o Vasco abriu o placar. O baixinho Douglas fez um bonito gol de cabeça, deixando o time carioca com a vantagem no placar.

Com duas alterações, a Lusa voltou para o segundo tempo pressionando o Vasco e tendo logo no primeiro minuto uma chance real de gol. Até os cinco minutos os visitantes não haviam chegado ao campo de ataque. O tempo ia passando e Portuguesa esbarrava em deficiências técnicas e não conseguia manter o ritmo. Porém, a equipe vascaína recuou o que facilitou e muito o crescimento do time do Canindé na partida e contando com erros infantis do adversário. A equipe carioca quase não chegou com real perigo a meta adversária e Jordi foi a principal peça do segundo tempo.

Douglas coloca os visitantes em vantagem no primeiro tempo

O jogo começou de maneira intensa, com os dois times lutando e correndo muito. Nos primeiros dez minutos Pedro Ken pelo lado vascaíno tentava armar jogadas, sem muito sucesso, sempre faltando alguém para empurrar para o gol. Os visitante eram melhor, tinham mais posse de bola e marcavam sob pressão o time da casa. Aos 11 minutos, o Vasco chegou com perigo. Após Douglas iniciar boa jogada dando uma bela bola para Pedro Ken, Douglas recebeu de volta e chutou forte para o gol, mas a bola saiu pela linha de fundo.

A partir de então a Lusa começou a marcar mais forte, sem dar muitas chances de infiltração ao ataque vascaíno, que por sua vez se mantinha seguro na defesa. Aos 16 minutos, o lateral-direito Arnaldo fez boa jogada e cruzou fechadinho para área, mas Jordi saiu bem do gol e ficou com a bola. Pelo lado do time carioca, Lucas Crispim começava a se esforçar levando jogadas para linha de fundo e cruzando. Porém, o ataque não conseguia a finalização.

O jogo estava morno, o Vasco mantinha a posse de bola (55% contra 45% dos mandantes), mas não conseguia criar. Até que aos 23, Fabrício achou uma brecha e deu um bom passe para Diego Renan, que cortou o zagueiro mas bateu fraco e em cima do goleiro, facilitando a defesa. Na altura dos 28, o mesmo Fabricio errou um passe próximo da área Jean Mota roubou a bola e cruzou com perigo, mas Douglas Silva salvou. Na cobrança de escanteio, a bola sobrou para André Astorga, que bateu pro gol sem muita força para defesa do arqueiro Cruz-Maltino.

Aos 35 minutos, Douglas Silva recebeu uma boa bola de Douglas e mandou para o fundo das redes. Mas o zagueiro estava em posição irregular. Gol bem anulado pelo assistente. O time visitante insistia em jogadas para área, até que Marlon achou Douglas livre na área e de maneira surpreendente o maestro deu uma belíssima cabeçada para o fundo das redes, abrindo o placar para o Vasco aos 37 minutos.

Na marca dos 44 minutos, após boa cobrança de escanteio de Douglas, Rodrigo subiu mais alto que a zaga da Portuguesa, cabeceando para baixo. A bola passou com muito perigo e o time de São Januário quase aumentou a vantagem.

Portuguesa melhora, mas não consegue marcar e sai derrotado do Canindé

A Portuguesa voltou para campo com duas alterações, e com muito mais intensidade. Logo com um minuto de bola rolando na segunda etapa, Jean Mota alçou uma bola para área e a defesa vascaína afastou. O próprio Jean pegou o rebote e deu um tiro para o gol. A bola desviou em Douglas Silva e a bola vai pra rede, mas pelo lado de fora, levando muito perigo para Jordi, que já estava vendido no lance. Somente aos dez minutos o Vasco chegou, com um chute fraquinho de Kleber, após receber boa bola de Marlon.

O time da casa até que tentava impor um ritmo de jogo, mas esbarrava na deficiência técnica. O Vasco na altura dos 15 administrava bem a partida, até que Kleber sofreu falta. Rodrigo pegou a bola e soltou a bomba de muito longe. O zagueiro quase fez um golaço.

Gabriel Xavier, que entrou para dar mais volume ao ataque da Lusa fez uma linda jogada aos 19. Deu um lindo balão em Guiñazu, mas na hora da finalização chutou em cima da zaga. Logo em seguida Jocinei cruzou com muita força e o goleiro Jordi tentou encaixar e quase colocou a bola pra dentro da própria meta. Quase um frango. Após esses bons lances em sequência, os mandantes decidiram pressionar. Aos 22, mais uma vez com Jocinei, arriscando de longe, porém desta vez a batida não levou muito perigo para o Vasco.

O Cruz-Maltino parecia meio desligado na partida. Aos 28 minutos Marlon deu um presentão para Jânio, que driblou três jogadores, mas na hora da finalização bateu fraquinho. Em seguida, em bola alçada para área, o Vasco respondeu com Douglas Silva, testando firme no cantinho. A bola passou com muito perigo. Em seguida Fabrício vacila mais uma vez e de maneira imediata Gabriel Xavier arriscou de longe, porém, Jordi muito seguro fez a defesa.

O time de São Januário se mantinha muito recuado e errando muitos passes. Após erros de Fabrício e Guiñazu, Leo Costa saiu na cara do goleiro, que fez uma defesa espetacular aos 36 minutos, salvando o Vasco do empate. Desde então, a Portuguesa cansou e o Vasco administrou a vitória fora de casa.