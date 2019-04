Inconformados, gremistas voltam a criticar arbitragem após derrota para o Palmeiras

Após a derrota sofrida para o Palmeiras por 2 a 1, na noite do último sábado (11) no Pacaembu, os jogadores do Grêmio fizeram fortes críticas à arbitragem de Sandro Meira Ricci no duelo válido pela 28ª rodada da Série A Campeonato Brasileiro. Um dos insatisfeitos com a atuação do árbitro foi o meia Dudu, que reclamou por sair mais uma vez prejudicado.

“Mais uma vez só tinha falta para um lado. Da maneira que a gente está marcando, toca no adversário e toda hora é falta. Futebol é um esporte de contato. (A arbitragem) Está nos prejudicando mais uma vez. A gente fala alguma coisa deles e eles nunca estão errados?”, critica o atacante.

O volante Ramiro endossou as críticas do meio-campista ao juiz e diz que qualquer lance em cima dos palmeirenses eram marcadas faltas. O atleta considera inadmissível que o tricolor gaúcho seja afetado pelos erros.

“Tínhamos um jogador a menos. Mais uma vez só tinha falta para um lado. Quando encosta em cima do adversário, marca falta. Teve muita falta boba hoje. É inadmissível. Estão nos prejudicando mais uma vez, assim fica difícil de jogar. A gente tenta, trabalha, mas fala alguma coisa da arbitragem e eles nunca estão errados, não podemos falar nunca”, acusa o cabeça-de-área.

O momento que mais gerou polêmica foi a expulsão do atacante Barcos, que tinha o cartão amarelo e levou o segundo cartão após uma falta que foi muito contestada pelo elenco gremista. O diretor de futebol, Rui Costa, se exaltou e interrompeu a entrevista do zagueiro Bressan. O dirigente garantiu não se omitir perante às falhas.

“Uma palhaçada, nós fomos prejudicados. Todo mundo viu que não foi falta do Barcos, p... Não posso me omitir, estamos sendo roubados aqui, pelo amor de Deus”, afirmou Rui.

Costa ainda criticou a postura de Ricci por uma suposta conversa com o armador alviverde Valdívia, após dar o cartão vermelho ao centroavante argentino. O diretor ressaltou que a perseguição de Meira Ricci ao Grêmio é sistemática.

“O que estaria o árbitro falando para o Valdivia, com a mão na frente da boca. Um árbitro não pode errar sistematicamente para um clube. Ele só erra contra o Grêmio. No que eu vou pensar? É azar? A arbitragem foi decisiva hoje. Provavelmente vou ser punido pelo tribunal, mas não posso ficar quieto”, aponta.

Com o revés, a equipe está na 4ª colocação, com 46 pontos. O próximo desafio será no próximo sábado (18) às 18h30, no Serra Dourada contra o Goiás, pela 29ª rodada da primeira divisão.