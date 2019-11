Resultado do jogo Internacional x Fluminens no Campeonato Brasileiro 2014

18:00 Ficamos por aqui com a transmissão. Muito obrigado a todos que estiveram junto com a gente durante esta partida entre Internacional e Fluminense. Acompanhe a repercussão da partida em breve aqui no site e não esqueça de nos seguir no Twitter e curtir a nossa página no Facebook!

17:58 Com gols de Alex e Valdivia, em duas assistências de D'Alessandro , o Internacional vence o Fluminense, que descontou com Fred. Com o resultado, o Colorado assume a vice-liderança do Brasileiro. O Tricolor permanece na oitava posição.

49' FINAAAAL DE JOGO!!

48' Wagner lança na área, e Alisson sai bem para defender.

47' Fred e Paulão disputam bola na área, o atacante do Fluminense puxa o zagueiro. O árbitro marca a falta.

45' Mais quatro minutos de acréscimo

45' CARTÃO AMARELO PARA EDSON!

44' Valdivia faz jogada individual, entra na área e chuta. Cavalieri espalma para o meio da área.

43' SUBSTITUIÇÃO NO INTERNACIONAL! SAI: Alex; ENTRA: Ygor.

42' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO INTERNACIONAL!! D'Alessandro recebe no meio e toca para Valdivia, ele invade a área e chuta sem chances para Cavalieri.

40' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO FLUMINENSE!! Conca cruza com precisão da direita, Fred sobe mais que a zaga e cabeceia para deixar tudo igual.

37' Fred recebe de Sobis na esquerda, mas escorrega e cai.

35' Willians acerta o adversário, o árbitro manda seguir e os jogadores do Fluminense pedem a expulsão do volante do Internacional.

33' UUUH!! Após confusão dentro da área do Internacional, a bola sobrou limpa para Wagner. O meia encheu o pé, mas Alisson fez boa defesa e jogou para escanteio.

32' Fred recebe a falta, reclama do adversário e pede o amarelo.

30' Nilmar tenta pegar contra-ataque, e Marlon chega para tirar.

28' Conca cobra falta, tira da barreira, mas manda para fora.

26' CARTÃO AMARELO PARA NILMAR!

25' Jean chute de fora da área e manda longe.

25' SUBSTITUIÇÃO NO INTERNACIONAL! SAI: Alan Patrick; ENTRA: Valdívia

23' Willians cruza para D'Alessandro, que pega mal na bola e não consegue arrumar para Nilmar finalizar.

22' SUBSTITUIÇÃO NO FLUMINENSE! SAI: Bruno; ENTRA: Edson.

19' CARTÃO AMARELO PARA MARLON!

17' Alex chutou de fora da área, mas pegou embaixo da bola e mandou por cima do gol.

15' Nilmar passa por Marlon, entra na área e cai. O árbitro entende que não houve o pênalti e segue o jogo.

14' Alex e Willians discutem em campo e são separados por Fred.

13' UUUH!! Wagner toca para Fred, que manda de cabeça. O goleiro do Inter se estica todo e evita o que seria o gol do camisa 9 tricolor. Bonita defesa. Ele pega em seguida o chute de Conca.

12' SUBSTITUIÇÃO NO FLUMINENSE! SAI: Cícero; ENTRA: Rafael Sobis

10' UUUH!! Nilmar cai em disputa com Elivelton, pede pênalti, o juiz na dá, até que a bola aparece para Alex. Ele chuta e Cavalieri salva com os pés.

9' Cristóvão Borges prepara uma substituição. Rafael Sobis deve entrar em campo no Fluminense.

8' Fluminense praticamente leva muita pressão nesse primeiros minutos do segundo tempo.

7' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO INTERNACIONAL!! Alex recebe livre na área, a defesa do Fluminense faz linha de impedimento, erra, e o meia toca por cima do goleiro Diego Cavalieri.

6' Internacional voltou melhor para o segundo tempo e pressiona o Fluminense.

4' UUUH!! Alan Patrick recebe em diagonal, na área, mas chuta mal. Ele põe muita força, mas na direção errada.

3' Alex cobra escanteio na área do Fluminense, Fabrício desvia, mas não consegue manda para o gol.

1' Lançamento para Nilmar, ele corre e evita a saída da bola pela linha de fundo. Mas Elivelton fica com o domínio para o Fluminense.

1' Escaneio cobrado na área, o ataque do Internacional desvia e Cavalieri defende.

0' COMEÇOU O SEGUNDO TEMPO!!

0' SUBSTITUIÇÃO NO FLUMINENSE! SAI: Diguinho; ENTRA: Rafinha.

0' SUBSTITUIÇÃO NO INTERNACIONAL! SAI: Wellington Paulista; ENTRA: Nilmar

48' FINAL DE PRIMEIRO TEMPO!!

48' Após cobrança de escanteio, Wagner arrisca de fora da área e manda em cima da defesa do Internacional.

47' Bruno faz jogada pela direita, cruza, e a defesa do Internacional joga para escanteio.

46' Internacional mais presente no campo de ataque no fim desse primeiro tempo.

45' Teremos mais três minutos de acréscimo.

44' Fabrício recebe na esquerda, mas a bola sai e o árbitro marca.

42' Cobrança de escanteio, Paulão sobe com Elivelton, que joga para escanteio.

41' Alan Patrick chuta de fora da área, a bola desvia na defesa tricolor e sai pela linha de fundo.

40' UUUH!! Alex recebe sozinho na área, toca por cima de Cavalieri, e Marlon salva quase em cima da linha. Que lance perde o Internacional.

39' Cícero recebe na direita, cruza na área e Fred manda de cabeça para fora.

38' Chiquinho cruza da esquerda, ninguém aparece, e a defesa do Internacional afasta.

37' Alan Patrick tabelou com Wellington Paulista, mas abriu na direita para ninguém e irritou a torcida.

36' Jogo recomeça.

35' Cavalieri cai no chão e pede o atendimento médico. O jogador se chocou com Wellington Paulista na jogada anterior.

34' Fabrício cruza novamente na área, e Cavalieri sai de soco para tirar.

32' Chiquinho recebe na esquerda, cruza rasteiro, e Alisson fica com a bola.

31' CAVALIERI! Alex recebe na área, aparece livre, mas Diego Cavalieri sai bem do gol para tirar a bola. Excelente saída do goleiro.

30' Alex bate falta na área do Fluminense, e a defesa tricolor tira.

29' Após bola levantada na área, Cícero desvia de cabeça e a bola sobra para Conca. O argentino enche o pé, mas manda por cima do gol.

28' Bruno passou por dois marcadores, mas Bertotto apareceu bem na cobertura impediu o avanço do lateral. Os dois se chocaram na dividida e caíram no gramado.

27' Alan Patrick encontra bonito passe para Wellington Paulista, que é pego em impedimento.

26' Wagner cruza na área, Fred tenta dominar e a bola sobra para Fabrício que afasta o perigo.

25' Conca bate falta da esquerda na área e Fred, sozinho, cabeceia por cima do gol.

23' Willians faz outra falta, agora acerta o tornozelo de Wagner. O árbitro marca a falta.

22' CARTÃO AMARELO PARA WILLIANS!

21' Fred aparece solto na área, chuta no meio e Alisson defende.

19' D'Alessandro encontra lindo passe para Fabrício, que cruza. Bruno entra de carrinho para tirar o perigo.

18' Jean recua a bola e o Fluminense troca passes na defesa até Cavalieri dar um bico para frente.

17' Conca, destaque do Fluminense, segue apagado na partida assim como Fred.

16' Alex cobra o escanteio e para na defesa do Fluminense.

16' Lançamento para Wellington Paulista na área, e Marlon desvia. Escanteio para o Inter.

15' Alex cobra falta na área, Bertotto desvia de cabeça e a bola vai para fora.

14' CARTÃO AMARELO PARA JEAN!

13' Jean acha Cícero na área, ele pega de primeira e a bola toca em Fabrício.

12' Willians aparece pela esquerda, arrisca o cruzamento, e Elivelton dá um bico para longe.

11' Fluminense mantém a posse de bola e e tenta furar o bloqueio da defesa do Internacional, que espera o adversário no seu campo de defesa.

10' Diguinho pega a sobra de fora da área e chuta de primeira. Bola para fora.

9' Jean chuta de longe com força, mas Alisson faz a defesa sem grandes dificuldades.

8' Conca cobra escanteio, Cícero sobe, mas a defesa colorada leva a melhor.

7' CARTÃO AMARELO PARA WELLINGTON PAULISTA!

6' TRAVE! Wellington Paulista cruza, a bola passa por Alan Patrick e sobra para Fabrício. O lateral cruza na área, Wellington Paulista desvia e ela toca na trave. Mas o árbitro havia marcado uma irregularidade.

5' UUUH!! Cruzamento na cabeça de Wellington Paulista, livre. O atacante manda fraco, nas mãos de Cavalieri.

4' Fluminense adianta a defesa e toca a bola no campo de ataque do time mandante.

3' Bruno tenta jogada individual, mas se enrola e perde a bola.

2' Diogo tentou jogada em velocidade pela direita, mas adiantou a bola demais e ela saiu pela linha de fundo.

1' Logo no início do jogo, Wagner leva uma entrada forte e a bola é tirada de campo para o atendimento do jogador.

0' COMEÇA O JOGO!!!

15:57 Jogadores já posicionados. Tudo pronto para a bolar rolar no Beira-Rio.

15:55 É hora do Hino Nacional Brasileiro ser tocado no gramado.

15:52 Jogadores de Internacional e Fluminense prontos para entrarem no gramado do Beira-Rio

15:30 FLUMINENSE ESCALADO! Cavalieri, Bruno, Marlon, Elivelton e Chiquinho; Diguinho, Jean, Cícero, Conca e Wagner; Fred

15:30 INTERNACIONAL ESCALADO! Alisson, Diogo, Paulão, Ernando e Fabrício; Willians, Bertotto, Alex, D’Alessandro e Alan Patrick; Wellington Paulista.

PRÉ-JOGO: Internacional e Fluminense se enfrentam buscando reabilitação no Brasileirão

14:30 Apitará o jogo o árbitro Raphael Claus, da Federação de São Paulo e aspirante à FIFA. Ele será auxiliado por Emerson Augusto de Carvalho (SP) e Alessandro Rocha de Matos (SP).

14:28 O Beira-Rio é o palco do confronto de logo mais entre Internacional e Fluminense. O estádio tem capacidade para 51 mil torcedores e promete receber bom público.

14:26 FIQUE DE OLHO: Fred, atacante do Fluminense. Com dez gols no Campeonato Brasileiro, o centroavante costuma ser decisivo em jogos importantes. Além disso, marcou na última vez em que jogou no Beira-Rio, em 2012. (Foto: Divulgação/Fluminense).

14:24 FIQUE DE OLHO: Alex, meia do Internacional. Tem como principal virtude os chutes de fora da área. Mostrou isso na derrota diante do Cruzeiro no Mineirão há duas rodadas, quando entrou e marcou o único gol colorado daquela partida. Além disso, ele terá a companhia de D'Alessandro na armação de jogadas. (Foto: Getty Images).

14:22 O lateral-esquerdo Carlinhos, segue sem poder atuar pela equipe. O lateral se recupera de um edema da coxa esquerda, a última vez do jogador em campo foi contra o São Paulo, na vitória por 3 a 1 no Morumbi, no dia 27 de setembro. Elivelton e Jean, que cumpriram suspensão no 0 a 0 com o Atlético-MG, ficam à disposição.

14:21 Sobre Nilmar, que jogou 20 minutos contra a Chapecoense, não começará como titular. O técnico Abel Braga afirmou que o atacante está muito tempo sem jogar. ''Não joga há cinco meses. Hoje ele jogou 20 minutos, vai jogar mais (contra o Fluminense), mas não tem como começar. Não coloquei o Nilmar para resolver, apenas para pegar ritmo.''

14:20 O elenco do Fluminense desembarcou em Porto Alegre no fim da tarde deste sabado (11). Fred, um dos mais assediados, afirmou que o Tricolor tem que fazer marcação forte sobre o Colorado. ''O Brasileirão é longo e complicado. Não perder é um resultado bom fora de casa. Mas pela situação, precisamos de vitória. Temos de colocar o pé no chão pela qualidade deles. Vamos marcar forte e, quando tivermos a bola, tentar jogar e marcar os gols.''

14:18 D'Alessandro foi o primeiro jogador a se manifestar após a goleada sofrida contra a Chapecoense. O meia tratou de blindar o vestiário e rechaçou qualquer briga entre jogadores e Abel Braga, que o substituiu no intervalo da partida de quinta-feira. ''São coisas que o jornalismo inventa. Às vezes fico surpreendido com a imaginação de alguns. Nosso grupo continua igual. Não sei o que acham que existe. Nosso vestiário é de homens e pais de família. A gente não briga por ser substituído ou perder o jogo. Não acontece isso no futebol - assegurou o meia colorado.''

14:17 O Fluminense, por sua vez, sofre com inúmeros empates no Campeonato Brasileiro. Só nos últimos cinco jogos, foram quatro - contra Flamengo, Grêmio, Bahia e Atlético-MG, e venceu apenas uma - contra o São Paulo. O empate com o Atlético-MG (0 a 0, na quinta, no Rio) pesou bastante. ''A nossa equipe procura sempre o G-4. A próxima, contra o Inter, nós temos que ganhar, o empate será péssimo, ficaríamos muito distante do G-4. Estamos trabalhando para isso. Temos capacidade de vencer os próximos jogos. Às vezes a bola não entra. Todo time que joga contra a gente vem fechado, tenta o contra-ataque. O Brasileiro é complicado, as equipes são fortes'', prosseguiu o defensor.

14:16 Após a goleada sofrida para a Chapecoense, Internacional se agarra à campanha recorde em casa para apagar o resultado da última quinta-feira. Atualmente, o Colorado tem 76% de aproveitamento em casa - só perde para o Cruzeiro, que lidera o quesito e o campeonato. Estão inseridos na contagem as partidas no Centenário, em Caxias do Sul, quando o Beira-Rio estava cedido para a Copa do Mundo. Atualmente, a campanha como mandante neste ano já ultrapassou em aproveitamento as marcas de 2004, 2008 e 2009 - únicos anos em que o Inter havia fechado o Nacional com mais de 70% de pontos conquistados em seus domínios. Na última edição, com o Beira-Rio fechado para reformas, houve o pior desempenho, de 49%.

14:15 Já no Beira-Rio, a última vez que as equipes se encontraram foi no segundo turno do Brasileirão de 2012. Wellington Nem marcou o gol da vitória do Fluminense por 1 a 0 sobre o Internacional. O Tricolor consagrou-se campeão brasileiro naquele ano.

14:12 O último encontro entre Internacional e Fluminense foi no primeiro turno, em Macaé. A partida havia sido a última antes da parada para a Copa do Mundo e terminou no empate em 1 a 1. Jorge Henrique marcou para o Colorado e Jean deixou tudo igual para o Tricolor.

14:10 Já o Fluminense, vem de empate em 0 a 0 contra o Atlético-MG, na rodada passada. Em jogo truncado no Maracanã, Tricolor e Galo, com o resultado, ficaram mais distantes do G-4.

14:08 Na rodada passada, na última quinta-feira (9), o Internacional sofreu uma goleada história de 5 a 0 para a Chapecoense, na Arena Condá. Na reestreia de Nilmar pelo Colorado, os protagonistas da festa foram o atacante Leandro e o volante Diones. Cada um marcou dois gols. Camilo completou de pênalti, a noite inesquecível para os catarinenses. Inesquecível também para os gaúchos que viram o sonho do título brasileiro ficar mais distante.

14:05 O confronto entre tricolores e colorados já aconteceu 71 vezes. Os cariocas venceram 25, houve 22 empates, e os gaúchos ganharam 24 jogos. No total, o Fluminense marcou 88 gols, contra 85 do Internacional.

14:02 Internacional e Fluminense se enfrentam em busca de recuperação no Campeonato Brasileiro. O Colorado é o terceiro colocado e vinha tendo uma regularidade, mas foi derotado nas duas últimas partidas e com isso, corre sérios riscos de sair do G-4. Por sua vez, o Tricolor acumulou quatro empates nos últimos cinco jogos, saindo da zona de classifação à Libertadores e caindo para a oitava posição do Brasileirão.

14:00 Boa tarde leitor que navega na VAVEL Brasil! Acompanhe agora Internacional e Fluminense, partida válida pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, a ser disputada às 16h, no Beira-Rio.