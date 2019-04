Em Recife, Vitória derrota Sport e sai da zona de rebaixamento

Partida válida pela 28ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, disputada na Ilha do Retiro, em Recife, em Pernambuco

Na noite desse domingo (12), Sport e Vitória se enfrentaram na Ilha do Retiro pela 28ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Acumulando a quinta partida sem vencer, o Leão da Ilha foi derrotado por 2 a 1, com gols de Rithely - contra - e Dinei; Diego Souza marcou o tento solitário dos donos da casa.

Com a segunda derrota dentro de seus domínios, o Leão da Ilha caiu para a 11ª colocação, permanecendo com 36 pontos. O Leão da Barra, por outro lado, saiu da zona de rebaixamento e pulou para a 16ª posição, indo a 31 pontos e ficando com um a mais que o rival, Bahia, primeiro time dentro do grupo dos degolados.

As equipes voltam a campo pelo campeonato nacional às 18h30 (de Brasília) do próximo domingo (19). Enquanto os pernambucanos vão até Volta Redonda encarar o Botafogo, no Raulino de Oliveira, os baianos receberão o Cruzeiro em Salvador, no Barradão. Antes, porém, duelam com o Atlético Nacional (Colômbia) dentro de seus domínios pela Copa Sul-Americana, às 19h15 da próxima quinta-feira (16). Na ida, igualdade por 2 a 2.

Vitória acha gol no início, joga melhor e sai em vantagem no intervalo

O jogo começou com ares de equilíbrio, mas o Vitória conseguiu sair em vantagem no placar antes mesmo do primeiro minuto de bola rolando. Após falta cobrada por Marcinho na pequena área, Rithely subiu e desviou contra a própria meta, dando vantagem à equipe visitante no placar.

Com a desvantagem, o Sport tentava de todas as maneiras possíveis alcançar o empate, porém esbarrava na falta de criatividade dos meias armadores e pecava nas finalizações, desperdiçando bons momentos no ataque. O Leão da Barra, por outro lado, mantinha uma defesa sólida e se segurava bem, explorando os contra-ataques em velocidade, mas também sem eficiência.

Aproveitando mais um descuido da defesa pernambucana, os baianos marcaram mais uma vez. Juan cruzou na pequena área e o sistema defensivo cortou mal. No rebote, Dinei dominou sozinho, passou por Henrique Mattos e, de costas para a barra, finalizou tirando de Magrão.

Sentindo-se pressionado pela insatisfação da torcida, o time da Praça da Bandeira foi para cima e começou a pressionar. Ananias aproveitou uma falha individual de Kadu e finalizou com precisão, mas a bola explodiu na trave. Pouco depois, diminuiu a desvantagem. Após boa jogada pelo lado direito de campo, Patric cruzou na pequena área e Diego Souza só teve o trabalho de cabecear para o gol, marcando o primeiro com a camisa leonina.

Seguindo na blitz, o Leão da Ilha teve a oportunidade de arrancar o empate. Logo após a saída de bola dos visitantes, Ananias saiu cara a cara com Gatito Fernández, que levou a melhor na dividida. Pouco tempo depois, Patric voltou a levantar a bola na pequena área e Rithely, sozinho, cabeceou com perigo, assustando à meta dos baianos.

Equipes pecam na finalização e placar permanece inalterado

Insatisfeito com a atuação do lateral-direito Vitor, Eduardo Baptista resolveu mudar na equipe. Em seu lugar, entrou Felipe Azevedo, fazendo Patric retornar à função de origem. Assim como Eduardo, Ney Franco também optou por volta diferente na segunda etapa. Trocando um lateral-esquerdo por outro, Juan saiu para a entrada de Mansur.

Com sede e fome na busca pelo empate, o Sport chegou perto. O zagueiro Kadu se atrapalhou e Ananias aproveitou para tomar a bola. O atacante passou para Felipe Azevedo, que chutou deslocando do goleiro, mas o defensor se recuperou no lance e cortou o perigo.

Diferente do primeiro tempo, o Leão pernambucano voltou com postura mais determinada, chegando ao ataque com mais precaução. Em um desses lances, teve nova oportunidade de igualar. Tentando se redimir pelo gol contra, o volante Rithely resolveu arriscar da intermediária e quase surpreendeu Gatito Fernández, que estava atento ao lance e fez boa defesa.

Truncado no meio-campo, o jogo ficava sem muitas chances e as equipes procurando espaços para tentar mudar o panorama, mas os sistemas defensivos demonstravam solidez, os ofensivos pecavam em criação e finalização, fazendo com que o resultado construído pelo rubro-negro baiano seguisse sem ser alterado.