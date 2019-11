Meia Natan é vetado e desfalca Santa Cruz contra o Bragantino

O Santa Cruz voltou aos trabalhos na tarde desta segunda-feira (13), após conseguir um empate por 1 a 1, com a Ponte Preta, no último sábado (11). A reapresentação do elenco coral não foi no Arruda, local de costume, sim no Centro de Treinamentos Wilson Campos, que pertence ao Náutico. A mudança de local foi para preservar o gramado do estádio Coral.

Nesta terça-feira (14), a equipe terá mais um compromisso pela Série B do Campeonato Brasileiro, tendo sua preparação reduzida para um dia. O Mais Querido enfrentará o Bragantino em partida da 16ª rodada, que foi adiada por conta da morte do ex-governador de Pernambuco, Eduardo Campos. Para o jogo, o técnico Oliveira Canindé já tinha alguns desfalques, mas acabou ganhando mais um.

O meia Natan acabou sendo vetado pelo departamento médico e não enfrenta o alvinegro. De acordo com médico Wilton Bezerra, o jogador sentiu um cansaço muscular e, desta maneira, não poderá participar do confronto. Além do meio-campista, Oliveira Canindé não contará com o zagueiro Everton Sena, suspenso pelo terceiro amarelo, e com o lateral-esquerdo Tiago Costa, expulso diante da Macaca.

Em contrapartida, o comandante poderá ganhar o reforço de um atleta que estava praticamente vetado. Trata-se do atacante Keno, que sofreu um edema no pé direito após uma dividida com o volante Fernando Bob, do time campineiro, e precisou deixar o campo poucos minutos da sua entrada. O centroavante apresentou uma evolução e será reavaliado momentos antes do início para saber se reunirá condições de atuar.

Na movimentação desta tarde, os que aturam durante os 90 minutos do último encontro fizeram apenas um regenerativo. O meia Aílton não participou do treino por ter sido liberado para resolver problemas pessoais. A definição dos onze iniciais para o duelo com o Leão de Bragança Paulista só deverá ser revelada pouco antes do apito inicial.