Desfalcado, Avaí visita o Atlético-GO sonhando com a liderança da Série B

INCIDENCIAS : 30ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro 2014, no Serra Dourada, em Goiânia, GO; a partida começa às 21h

Jogando dentro de casa, o Atlético-GO aposta suas últimas chances de sonhar com o acesso, e para isso, precisa passar pelo Avaí, 3º colocado da Série B. A partida acontece nesta terça-feira (14) no Serra Dourada e, se vencer, o time catarinense assume a liderança provisória da Segundona.

No primeiro turno, em Florianópolis, o Avaí venceu por 2 a 1, com gols de Pablo e Diego Felipe. André Luís descontou pros goianos. Na história, foram nove confrontos, com cinco vitórias avaianas, dois empates e duas vitórias do Dragão.

O Atlético-GO é o 10º colocado da Série B, com 40 pontos. Dentro de casa, foram 14 jogos, com sete vitórias, quatro empates e três derrotas. Já o Avaí, ocupa o 3º lugar na Série B, com 52 pontos. Foram 14 partidas longe de Florianópolis, com sete vitórias, quatro empates e três derrotas.

Com jogadores recuperados de lesão, Atlético busca a vitória pra manter vivo o sonho do acesso

Com quatro jogos de invencibilidade - a maior sequência sem derrotas do time no campeonato - o Atlético-GO voltou a sonhar com o acesso. Na última partida, o time conseguiu uma importante vitória fora de casa por 2 a 1, sobre o Oeste. Com dois jogos seguidos em casa, primeiro com o Avaí e depois contra o Luverdense, o Dragão tenta diminuir a distância de 11 pontos para o 4º colocado, que é o Joinville, para continuar nutrindo esperanças de voltar à Série A.

Para o confronto diante do Avaí, o treinador Wagner Lopes ainda não vai ter a disposição o lateral esquerdo Thiago Feltri. Porém, o Atlético terá o retorno do lateral-direito Jonas, do volante Marcos Winícius e também do atacante Juninho. Destes, apenas Jonas deve começar como titular a partida contra os catarinenses. E ele tem um discurso otimista em relação ao complicado caminho que o Atlético precisará percorrer se quiser voltar pra elite do futebol brasileiro.

"Enquanto houver chances matemáticas de acesso, vamos continuar lutando. A vitória sobre o Oeste provou isso. É difícil, mas, no futebol, sabemos que nada é impossível. Temos que manter uma sequência positiva agora. Cada jogo agora é final de campeonato", disse.

Desfalcado, Avaí precisa da vitória pra voltar à liderança da Série B

Após duas derrotas seguidas, o Avaí se recuperou e bateu o Icasa por 1 a 0, no último sábado (11). A vitória deu ao time a chance de reassumir a liderança do campeonato, mesmo que provisória. Pra terminar a rodada na liderança, o time precisa 'secar' Ponte Preta e Vasco, que só entram em campo no fim de semana.

Para a partida contra o Atlético-GO, o Avaí terá o retorno de Pablo, que cumpriu suspensão contra o Icasa. Porém, o time terá muitos desfalques. Antônio Carlos e João Filipe, suspensos pelo terceiro amarelo e Eduardo Costa, Marquinhos e Roberto, por contusão são os problemas do técnico Geninho. Apesar dos desfalques, o treinador avaiano não vai mudar seu jeito de jogar.

"Nós não mudamos o jeito de jogar, apenas as peças, eu não faço distinção, reservas e titulares fazem a mesma movimentação, justamente para esse tipo de situação. Quando ele for entrar, sabe o que fazer e eu procuro colocar jogadores com as mesmas características e vamos em busca de uma vitória", explicou.