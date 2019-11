Por uma vaga entre os quatro melhores, Sampaio e Náutico se enfrentam no Maranhão

Na tarde deste sábado (18), o Sampaio Corrêa receberá, às 16h10, o Náutico no estádio Castelão, em São Luís, no Maranhão. O duelo, que será válido pela 30ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, colocará frente a frente duas equipes que estão coladas na tabela da competição. Apenas um ponto separa o Timbu do Tubarão e os dois times vão em busca do resultado para conseguir ficar ainda mais próximo do G-4 da competição.

No nono lugar, com 43 pontos, o Sampaio Corrêa, clube que subiu da terceira divisão no ano passado, vem fazendo uma boa campanha na Série B. Ainda sonhando com o acesso à Série A, a Bolívia Querida não perdeu nos últimos cinco jogos, mas venceu apenas uma partida. Desta maneira, vencer o Timbu será fundamental para continuar na primeira parte da tabela. Com um ponto a mais que o rival desta tarde, o Náutico sabe que vencer fora casa será importante na luta pelo acesso. Nas últimas cinco partidas, o clube alvirrubro perdeu, apenas, uma.

Na última rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o Sampaio Corrêa ficou no empate com o América-RN, no Castelão. A Bolívia Querida viu o time potiguar abrir 2 a 0, mas conseguiu chegar ao empate em um minuto, com gols de Willian Paulista e Pimentinha. Já o Náutico passou por alguns sustos, porém, garantiu os três pontos diante do ABC, na Arena Pernambuco. Na vitória por 2 a 1 o destaque foi o atacante Sassá, que fez os dois gols.

A partida desta tarde será comandada por Edivaldo Elias da Silva. Edivaldo Elias tem 41 anos, é natural de Cascavel, no Paraná, pertence ao quadro de árbitros da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), e é Personal Training. Neste ano, será o sexto jogo dele na Série B. Além disso, Marcos apitou outras quatro partidas na Série A e uma na Série C. Bruno Boschilia (Fifa-PR) e Jander Rodrigues Lopes (AM) serão os auxiliares.

Sem o técnico Lisca no banco de reservas, Sampaio terá novidade na lateral-direita

Os jogadores do Sampaio Corrêa sabem que uma derrota para o Náutico neste sábado (18) deixará a equipe com chances bem remotas de acesso. Desta maneira, só a vitória interessa, além disso, se vencer o Tubarão ultrapassará o Timbu. De acordo com o atacante Willian Paulista a equipe do técnico Lisca está focada e determinada para voltar a vencer na Série B do Campeonato Brasileiro.

“Vamos jogar contra um concorrente direto, que vem em busca do resultado. Sabemos que uma derrota será o fim da linha. Sendo assim, estamos focados e determinados para entrar em campo com o objetivo de vencer e conseguir quebrar essa sequência de empates que estamos tendo”, afirmou o atacante da Bolívia Querida.

O técnico Lisca está com problemas para montar a equipe para este duelo. O comandante não terá o volante Eloir, o meia Valber e o atacante Edgar. Os dois primeiros não ficaram de fora por conta de lesão. Eloir e Valber estão com problemas musculares. Já o atacante foi suspenso por dois jogos pelo STJD. O técnico Lisca é outro que não estará no gramado por suspensão.

Eloir, que é um dos destaques do time, terá sua vaga ocupada por Marino. Além disso, outra modificação acontecerá na lateral-direita, com Toti no lugar de Daniel Damião. O lateral comemorou o retorno à equipe, após ficar um bom tempo no banco de reservas da Bolívia Querida.

“A gente está trabalhando para isso. Quando surgir a oportunidade buscar sempre o nosso melhor. Nunca baixei a cabeça. Espero ter um bom desempenho para ajudar o Sampaio a conquistar os três pontos”, falou.

Lisca deverá mandar o seu time a campo no esquema 4-4-2, com apenas um meia de criação. Desta maneira, o Tubarão jogará com a seguinte formação: Rodrigo Ramos; Tote, Mimica, Edimar e Gilton; Jonas, Uillian Corrêa, Marino e Cascata; Pimentinha e Willian Paulista.

No reencontro com Lisca, Timbu deve ter apenas uma alteração

A tarde deste sábado (18) será de reencontro do técnico Lisca e o Náutico. Lisca treinou o clube alvirrubro no primeiro semestre, quando conseguiu levar o time até a final do Campeonato Pernambuco e ficou com o vice-campeonato. Além disso, a equipe comandada por ele venceu o Sport na Ilha do Retiro, algo que não acontecia há dez anos. Querido entre os torcedores e jogadores, o treinador não poderá ficar na beira do gramado do Castelão por conta de uma suspensão.

Mesmo sem a presença do treinador no banco de reservas, o zagueiro William Alves alertou o grupo. O zagueiro disse que Lisca é um técnico muito estudioso e, mesmo o time tendo jogadores que não jogaram no período dele, o comandante deve ter acompanhado os últimos jogos do Timbu para armar uma estratégia e garantir a vitória.

“Os jogadores da época em que ele esteve aqui não são muitos, além disso, a nossa maneira de jogar foi modificada. No entanto, Lisca é um treinador moderno, estudioso e provavelmente acompanhou nossos últimos jogos. Tenho certeza de que ele irá procurar montar uma estratégia para tentar nos surpreender”, comentou o zagueiro.

Com relação à equipe titular, o técnico Dado Cavalcanti não contará com o lateral-direito Rafael Cruz, que está suspenso. Desta maneira, a lado direito do Timbu deverá ser ocupado por Neílson. Mas, segundo o treinador, o jovem David também pode entrar. Na última quinta-feira (16), Dado promoveu um treino fechado no CT Wilson Campos, mas, apesar disso, a base do último jogo será mantida.

“Além do Neílson, tenho outras opções para a lateral como, por exemplo, o David, que vem fazendo bons treinamentos. Mas ter atuado pouco não quer dizer nada, até porque ser eu optar por David, será seu primeiro jogo como profissional. Os dois atletas estão me trazendo confiança. Tenho certeza que eles podem dar conta quando forem requisitados”, falou o comandante do Timbu.

O Timbu, provavelmente, entrará em campo para buscar os três pontos com a seguinte formação: Júlio César; Neílson (David), Renato Chaves, William Alves e Raí; João Ananias, Paulinho e Vinícius; Bruno Furlan, Tadeu e Sassá.