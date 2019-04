Embalado por classificação histórica, Atlético-MG recebe a Chapecoense pelo Brasileirão

Partida válida pela 29ª rodada do Campeonato Brasileira, será disputada no Independência, em Belo Horizonte - MG

Após se classificar de maneira heróica pela Copa do Brasil, o Atlético-MG enfrentará a Chapecoense no Independência, neste sábado (18), às 21h. As duas equipes vivem ótimos momentos, o técnico Levir Culpi convocou a torcida da equipe alvinegra, que deve comparecer em peso para acompanhar a partida e empurrar o time da casa na busca por mais três pontos, para se manter no G4. Com duas vitórias consecutivas, o time catarinense quer se afastar cada vez mais da zona de rebaixamento.

Pelo Campeonato Brasileiro, o Atlético-MG vem de vitória sobre o São Paulo e retornou ao G4 da competição. O clube mineiro vem conseguindo superar os desfalques e fazer uma boa temporada. O resultado positivo pode ser muito importante para o time mineiro, que busca se encosta nos líderes da competição e se firmar entre os quatro melhores, para conquistar a vaga na próxima Copa Libertadores.

A Chapecoense vem de dois grandes resultados: o clube vem de uma vitória fora de casa contra o Bahia, por 1 a 0. Antes dessa partida, a histórica goleada sobre o Internacional por cinco a zero renovou os animos da equipe, que luta para fugir do rebaixamento e vai em busca da vitória para se afastar de vez da zona da degola.

Levir Culpi faz mistério e não revela equipe titular do Atlético-MG

Em seu último treino antes da partida, o técnico Levir Culpi ainda não decidiu a equipe para enfrentar a Chapecoense. O treinador afirmou que pensa bastante no desgate físico dos jogadores, devido a grande sequência de jogos na temporada.

"É até possível (poupar algum jogador) dependendo da condição do atleta amanhã (sábado). Geralmente a escalação está acontecendo aqui, na reapresentação dos jogadores para as partidas. Então vamos esperar para ver quem tem condição.", disse o treinador.

"Ainda não dá para definir isso. Três ou quatro jogadores estão sentindo o ritmo e vêm de vários jogos em sequência.", concluiu Levir.

A equipe conta com mais um desfalque: Leandro Donizete sofreu lesão na partida contra o Corinthians e está vetado pelo departamento médico. Luan, que também saiu com muitas dores, segue como dúvida para o time alvinegro. A novidade no time poderá ser Diego Tardelli, que retorna em partidas do Campeonato Brasileiro. A última partida do camisa 9 pela competição foi contra o Vitória, onde o atacante marcou um dos gols no triunfo da equipe mineira. Tardelli confirmou que estará em campo neste sábado (18).

"Estou dentro e confirmado. Deu para descansar ontem (quinta-feira). Estou tranquilo, 100% recuperado. Podem contar comigo. Jogo importante para se aproximar ainda mais do líder do campeonato. Não quero ficar de fora, e ainda mais em casa.", disse o atacante.

"Por incrível que pareça, já estou no meu normal. Acordei no meu horário normal. Estou super adaptado aos meus horários. Hoje a gente não fez nada, o que me deixa descansado para estar em campo sábado à noite.", completou Diego Tardelli.

Tardelli também falou sobre a longa viagem no último dias, e assume que o espírito falou mais alto: "Sei que o que eu fiz, dentro da lógica, não é o correto, até para defender meus companheiros, Gil e Elias. Não é uma atitude correta que tomei. Mas quis estar em campo, estava me sentindo bem. É o espírito que encarnou em mim ali, queria estar com meus companheiros, queria essa vaga na semifinal. Estou vivendo um momento especial e aquele momento foi único, aquela virada contra o Corinthians vai ficar marcada.", comentou.

Camilo confia no bom momento da Chapecoense para vencer o Atlético-MG

Em um bom momento no Campenato, a Chape precisará vencer o líder do returno e dono do quarto melhor ataque da competição para tentar se distanciar ainda mais da zona de rebaixamento. Camilo, meio-campo da equipe alviverde, acredita que uma forte marcação poderá contribuir no triunfo contra o Atlético-MG dentro do Independência.

"Tem que imprimir um ritmo muito forte na marcação, não deixando os melhores jogadores deles ter tempo para pensar em campo. E quando der, aproveitar as oportunidades que nós tivermos para marcar.", disse o camisa 10 da equipe catarinense.

Camilo também confia no momento vivido pelo Verdão do Oeste: " Nosso momento também é bom. É continuar nesse ritmo, com os pés no chão, com humildade. Esperamos fazer uma grande partida e somar ao menos um ponto para voltar para casa."

A Chapecoense poderá utilizar Bruno Silva na partida, o jogador conseguiu o efeito suspenso e está liberado pelo STJD. Tiago Luis cumpre suspensão e está cortado da partida, mas os desfalques não preocupam o treinador Jorginho.

"Quem vai entrar já jogou. Então não vai ter nenhum problema. Lógico que é sempre mais fácil de contar com quem já estava jogando por causa de ritmo de jogo, do entrosamento. Essas coisas.", disse o treinador da Chapecoense.