Valdivia pode desfalcar o Palmeiras no clássico contra o Corinthians

O meia Valdivia teve uma boa atuação contra o Santos, mas pode ficar de fora do jogo contra o Corinthians no sábado (25), pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após conseguir efeito suspensivo e ter jogado os últimos jogos, o meia será novamente julgado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) e pode ter que se ausentar do derby paulista.

A data estabelecida para julgar o chileno causou incomodo ao goleiro Fernando Prass. O arqueiro achou no mínimo estranho e salientou que a equipe perde muito sem uma das suas principais estrelas.

"Perdemos muito (sem o Valdivia). E as pessoas que estão fora e julgam sabem disso. Até por isso de repente que marcaram o julgamento para quarta-feira. Se ele for punido, fica impossibilitado de jogar o clássico. Vamos torcer para que seja absolvido. Tomara que as pessoas tenham imparcialidade e julguem da melhor forma possível", comentou.

O camisa 10 havia sido punido com dois jogos de suspensão após lance com Amaral, jogador do Flamengo, que teria sido pisado pelo meio campo. No entanto, a diretoria alviverde entrou com recurso e obteve o efeito suspensivo. Embora os trâmites para liberar Valdivia terem sido feitos no dia 2 de outubro, o STJD marcou o novo julgamento somente na semana passada.

Prass comentou sobre isso, mas diz não saber se a ação do tribunal foi intencional para tirar o atleta do jogo contra o maior rival. Para ele, o departamento jurídico é que precisa analisar a situação.

"Não sei (se foi premeditado), quem tem de responder é o departamento jurídico. São coincidências que o jurídico do Palmeiras tem de ver e analisar. Se tiver de tomar alguma providência, eles são competentes para isso", finalizou.

A única certeza, é que mesmo o jogo contra o Cruzeiro sendo no dia do julgamento, o chileno poderá enfrentar os mineiros em Belo Horizonte, às 19h30, no Mineirão, pois, se for punido, não há tempo hábil para o time de Palestra Itália ser comunicado.