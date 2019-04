Em clássico cearense, Icasa e Ceará se enfrentam pela Série B

Campeonato Brasileiro Série B, partida a ser disputada no Estádio Romeirão, em Juazeiro do Norte, Ceará.

INCIDENCIAS : Campeonato Brasileiro Série B, partida a ser disputada no Estádio Romeirão, em Juazeiro do Norte, Ceará.

Nesta terça-feira (21), Icasa e Ceará farão o clássico cearense no Estádio Romeirão, às 19h30 (de Brasília), em jogo válido pela 31º rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Enquanto os donos da casa buscarão uma vitória para manter vivas as chances de permanência na divisão, os visitantes têm a missão de vencer para retornar ao grupo dos quatro melhores colocados.

O Verdão do Cariri aparece na 18º posição com 29 pontos, cinco a menos que o Oeste, primeira equipe fora de zona de rebaixamento para a Série C e não pensar em perder. Já o Vozão é quinto colocado, somando 50 pontos, dois a menos que o Avaí, primeiro time do G-4 e também só pena na vitória.

No primeiro turno, os rivais se enfrentaram no Estádio Castelão em partida válida pela 12º rodada. No retorno pós-Copa, Vovô foi absoluto no primeiro tempo e marcou gols com Diego Ivo e Nikão. Gilberto descontou no fim para o periquito.

Após frustração contra o Oeste, Icasa só pensa na vitória

No futebol, seja nas mesas dos bares ou nas bandeirinhas de escanteio, uma verdade é totalmente absoluta: vencer é sempre bom. E ainda mais, é essencial para o bom rendimento de uma equipe. Principalmente para o Verdão do Cariri, que vê a ameaça de rebaixamento cada vez mais iminente e parece buscar as últimas forças.

Um triufo diante do Ceará não só traria os três pontos, como elevaria (e muito) a moral da equipe treinada por Vladimir de Jesus, por se tratar de um confronto tradicional em âmbitos regionais. Um daqueles jogos que todo mundo quer sair vencedor. Para isto, o Verdão terá que superar suas limitações.

O lateral-direito Luiz Fernando atestou bem os problemas enfrentados pelo Icasa ao longo da Série B do Campeonato Brasileiro com uma frase no final do jogo com o Oeste em Juazeiro do Norte.

“Nós temos que estar atentos aos detalhes do jogo. Tivemos maior posse de bola, mas não soubemos aproveitar nada. Poderíamos ter saído com a vitória”, avaliou.

No confronto contra o Vozão, a equipe terá que diminuir bastante a porcentagem de erro se quiser conseguir a vitória. Em caso de um revés, o futuro para a equipe do Cariri será obscuro. E salve-se quem puder.

No Ceará, a recuperação precisa ser imediata

Após uma vexatória derrota para o Joinville por 3 a 0, onde a zaga alvinegra falhou grotescamente, o Vovô precisa juntar os cacos do revés e já olhar para o futuro. O confronto diante do velho conhecido Icasa, 18º colocado na tabela da Série B, parece uma oportunidade perfeita para se recuperar.

O resultado negativo na última rodada não foi bem digerido pelos jogadores do Ceará. Com a oportunidade de entrar no G-4 novamente jogada pela janela, os atletas alvinegros agora buscam subir na tabela. Para isso, precisarão sair de Juazeiro do Norte com um bom resultado na bagagem.



No entanto, antes do treino preparativo do Alvinegro de Porangabuçu, o técnico do time, Sérgio Soares, reuniu os atletas e falou por mais de meia hora. Só então os jogadores iniciaram as atividades e concluíram a preparação. A conversa se deve pela importância do confronto diante do Icasa.

Após a derrota para o Joinville, o volante Ricardinho conversou com a imprensa e falou sobre o resultado negativo. O camisa 8 do Vovô lamentou o revés do time, mas chamou a atenção para o próximo jogo, diante do Icasa, quando a equipe vai buscar a recuperação.



“Sofrer um gol no início da partida nos desestabilizou... Nossa equipe vinha com um propósito bem diferente, mas o gol sofrido foi um banho de água fria. Ainda tentamos, mas não conseguimos encontrar os espaços. É hora de esquecer e pensar no próximo jogo. Vamos buscar forças para se recuperar contra o Icasa”, afirmou o volante.