Apenas com europeus, Dunga convoca novidades para amistosos contra Turquia e Áustria

Na manhã desta quinta-feira (23), o técnico Dunga convocou a Seleção Brasileira para os jogos contra Turquia e Áustria, que acontecerão em novembro. Para não prejudicar os clubes que estão na reta final do Campeonato Brasileiro e, também, da Copa do Brasil, o treinador optou por chamar apenas jogadores que atuam no futebol europeu. Com isso, Dunga apresentou novidades em sua lista.

O goleiro Diego Alves, do Valencia, retorna à Seleção, assim como o meia Lucas, do PSG. Os atacantes Roberto Firmino, destaque do Hoffenheim, da Alemanha, e Luiz Adriano, do Shakhtar Donetsk, além do volante Casemiro, do Porto, foram as grandes novidades apresentadas por Dunga.

''A gente quer criar uma competitividade muito alta entre os jogadores, então é uma oportunidade única. Seguramente eles vão fazer muito esforço para que a seleção brasileira mantenha o nível, ou até melhore, das últimas partidas'', disse Dunga.

Sobre ter chamado apenas jogadores que atuam na Europa, o treinador afirmou que o momento foi oportuno: ''Temos que pensar na seleção brasileira, que representa muito o futebol brasileiro. Mas cada momento é especial. Mantivemos contato com muitos treinadores e presidentes de clubes, e somos sensíveis das responsabilidades. Chegamos ao momento oportuno de abrirmos mão de alguns jogadores brasileiros e abrirmos oportunidades para jogadores lá de fora. Era um momento oportuno, de cada um ceder.''

Uma das grandes novidades da lista, o atacante Roberto Firmino ganhou elogios de Dunga: ''É um jogador de ótima qualidade técnica, rápido e com boa conclusão ao gol. Está acostumado a jogar em um futebol de muita marcação e força física. A grande qualidade dele é a facilidade como consegue fazer gol. Tem principalmente o que temos priorizado, a qualidade técnica.''

Em relação a Luiz Adriano, grande destaque do futebol alemão atuando pelo Shakhtar Donetsk e que ganha a sua primeira chance, técnico afirmou que com ele a Seleção ganha mais possibilidades de jogo. ''Temos que criar alternativas de jogo. O Luiz Adriano despontou muito bem no Inter, está muito bem no Shakhtar. Não é fácil jogar num país de oito meses de neve no ano, e se manter sempre um dos maiores goleadores. Tendo na Liga dos Campeões um rendimento altíssimo. Quanto ao Lucas, terá uma oportunidade, que sempre ressalto que serão escolhidos pelo rendimento em campo.''

Desde que retornou à Seleção Brasileira, Dunga já disputou quatro partidas. A equipe venceu todas e não sofreu nenhum gol: Colômbia (1 a 0), Equador (1 a 0), Argentina (2 a 0) e Japão (4 a 0).

Confira a lista completa:

GOLEIROS:

Rafael Cabral (Napoli-ITA)

Neto (Fiorentina-ITA)

Diego Alves (Valência-ESP)

ZAGUEIROS:

David Luiz (PSG-FRA)

Marquinhos (PSG-FRA)

Thiago Silva (PSG-FRA)

Miranda (Atlético de Madri-ESP)

LATERAIS:

Mario Fernandes (CSKA Moscou-RUS)

Alex Sandro (Porto-POR)

Filipe Luís (Chelsea-ING)

Danilo (Porto-POR)

VOLANTES:

Luiz Gustavo (Wolfsburg-ALE)

Rômulo (Spartak Moscou-RUS)

Fernandinho (Manchester City-ING)

Casemiro (Porto-POR)

MEIAS:

Oscar (Chelsea-ING)

Firmino (Hoffenheim-ALE)

Willian (Chelsea-ING)

Philippe Coutinho (Liverpool-ING)

ATACANTES:

Neymar (Barcelona-ESP)

Lucas (PSG-FRA)

Luiz Adriano (Shakhtar Donetsk-UCR)

Douglas Costa (Shakhtar Donetsk-UCR)