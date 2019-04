Marquinhos pede maior presença da torcida do Avaí para clássico contra o Joinville

A partida desta sexta-feira (24) entre Avaí e Joinville, na Ressacada, válida pela 32ª rodada da Série B, é decisiva para as pretensões avaianas no campeonato. Em 4º lugar, com 52 pontos, o Leão da Ilha tem dois pontos de vantagem em relação ao Ceará, primeiro time fora do G-4. Porém, a fase do time não é das melhores. Com quatro derrotas nos últimos cinco jogos, o time conta com a presença do torcedor para voltar a vencer.

O time tem apenas a 10ª maior média de público da Série B - 4.786 torcedores por jogo -, mas o capitão Marquinhos convoca o torcedor e cobra maior presença de público na Ressacada para apoiar o time contra o Joinville.

"A diretoria baixou o preço dos ingressos, esperamos que o torcedores compareçam. Queremos que o torcedor venha ao estádio, claro não estamos com a moral toda, porém estamos no G4 e muitas equipes gostariam de estar no nosso lugar. Estaríamos com o acesso se terminasse o campeonato hoje, mas ainda faltam sete jogos, começando pelo Joinville. Esperamos que com o torcedor comparecendo, nós dentro de campos voltemos a mostrar nosso bom futebol, que nos colocou nesta posição boa na competição", disse.

A diretoria avaiana fez uma promoção, tentando incentivar a presença do torcedor na Ressacada. Os ingressos para todos os setores do estádio custam R$20. Além disso, os sócios podem levar um acompanhante, e tem que retirar o ingresso na Secretaria do clube até às 15h desta sexta. Menores de 12 anos não pagam.