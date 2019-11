Resultado do jogo Atlético-MG x Sport no Campeonato Brasileiro 2014

Encerramos agora nossa transmissão! Agradecemos a sua companhia nesta noite de sábado. Um grande abraço. Fique com Deus!

A 32ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro terá início no próximo sábado (01). Entretanto, Atlético-MG e Sport só vão entrar em campo no domingo (02). O Galo mineiro vai até Curitiba, no Paraná, enfrentar o Atlético-PR, às 19h30 (horário de Brasília), na Arena da Baixada. Já o Leão receberá, na Ilha do Retiro, em Recife, Pernambuco, às 17h00 (horário de Brasília), o Figueirense.

Com o resultado, o Atlético-MG chegou à vice-liderança da Série A do Campeonato Brasileiro, com 54 pontos. Já o Sport está vendo a zona de rebaixamento mais de perto. Na 12ª colocação, com 37 pontos, o Leão, agora, está a quatro pontos do Z-4.

Tiago, Dátolo e Carlos marcaram os gols do Atlético-MG. Rodrigo Mancha e Danilo fizeram para o Sport.

49' Fim de jogo! Atlético-MG 3x2 Sport.

48' O Galo segura a bola no campo de ataque.

46' Marion recebe na esquerda e manda voltando para Dátolo, que chuta para fora.

44' Quatro minutos de acréscimo.

42' Zé Mário cobra falta e o zagueiro Durval tenta cabecear, mas erra o alvo.

41' Marion faz boa jogada pela esquerda, mas Henrique Mattos consegue cortar.

40' No Sport, Zé Mário entra no lugar de Renê.

39' Última modificação no Galo! Entra: Marion. Sai: Maicosuel.

38' Agora é a vez de Vitor cruzar na área. A zaga manda para escanteio.

37' Renê cruza na área e o goleiro do Galo fica com a bola.

36' O Sport pressiona o Atlético-MG.

35' Atlético tinha a bola no ataque, mas o meia Ibson está caído e Carlos manda para lateral.

32' GOOOOOOOOOOOOL DO SPORT! Danilo bateu bem e o goleiro Uilson fez bom defesa. A bola sobrou com Diego Souza, que mandou para Danilo e ai o meia não desperdiçou.

31' Pierre faz boa jogada no campo de defesa e é derrubado por Rodrigo Mancha.

30' UUHHH! Diego Souza chuta de longe e a bola passa perto do travessão.

29' Renê tenta cruzar, mas a bola fica com Marcos Rocha.

23' GOOOOOOOOOOOL DO ATLÉTICO! Carlos aumenta para o Galo. A jogada começou com Maicosuel, que bateu e Magrão fez a defesa. A bola sobrou para Carlos. Ele bateu e Magrão pegou novamente, mas Carlos chutou de novo e balançou a rede.

21' Marcos Rocha recebe cartão amarelo por conta de reclamação.

19' Apesar ter um jogador a mais, o sistema defensivo do Leão tá errando bastante e o Galo tenta aproveitar.

17' No Sport, sai Ronaldo para a entrada de Danilo.

16' UUUHHH! Defesa do Sport deu bobeira e a bola ficou com Maicosuel, que tabelou com Dátolo e bateu com perigo.

15' Partida fica quente na Arena Independência.

14' Ananias faz falta em Dátolo na entrada da área e o jogador do Galo cobra cartão ao árbitro.

14' Diego Souza está de volta.

13' Leão toca a bola no meio de campo.

10' Diego Souza é atingido por Tiago e sai do campo por conta de um corte no rosto.

9' O Sport também fez uma alteração. Entrou Ananias na vaga de Wendel.

9' No Galo, saiu o atacante Cesinha para a entrada de Uilson.

6' EXPULSO! Victor faz falta fora da área em Wendel e recebe cartão vermelho.

4' Dátolo recebe na direita, tenta cruzar rasteiro e a zaga afasta.

2' GOOOOOOOOL DO GALO! Dátolo recebe uma boa bola de Maicosuel, limpa a defesa e bate no canto direito de Magrão, sem chance para o goleiro.

0' No Galo, Alex saiu para a entrada de Pierre.

0' Começa o segundo tempo! Atlético-MG 1x1 Sport.

Intervalo' As duas equipes estão de volta ao gramado da Arena Independência.

Intervalo' O Atlético-MG finalizou seis vezes, mas só acertou uma, enquanto o Sport chutou duas certas e uma errada.

Intervalo' Posse de bola nesta primeira etapa: Atlético-MG 59% x 40% Sport.

48' Fim do primeiro tempo!

45' Três minutos de acréscimo na Arena Independência.

43' Alex faz boa jogada pela direita, após aproveitar um erro de Ibson, mas chuta fraco.

42' Na cobrança, Dátolo cruza a bola na área e Jemerson cabeceia mal.

41' AMARELO! Durval faz falta dura em Cesinha e recebe cartão amarelo. A falta é perigosa.

40' PERDEU! Felipe Azevedo cruza na área, a bola passa na frente do gol e encontra Wendel, que chutou errado e perdeu uma ótima chance.

38' Marcos Rocha cruza muito forte e a bola sai pela linha de fundo. Tiro de meta para Magrão.

37' Durval lança para Wendel, que é derrubado e a falta é marcada.

34' GOOOOOOOOOOL DO ATLÉTICO! Tiago cobra a falta no meio da barreira e empata o jogo.

32' Por reclamação, o meia Diego Souza recebe amarelo.

32' Dátolo é derrubado por Ibson na entrada da área o árbitro marca falta. Jogadores do Leão protestam.

30' Ibson segura a bola na direita, dribla Douglas Santos e o lateral faz a falta.

28' Dátolo cruza na área, a bola fica com Carlos, que se atrapalha e perde a chance.

27' Jogadores do Atlético-MG tocam a bola na linha de defesa.

25' UUHHH! Tiago cabeceia com perigo e quase empata o jogo.

24' Galo tenta chegar, no entanto, encontra dificuldades para entrar na defesa do Leão.

23' Wendel cobra escanteio muito forte e a bola fica com a defesa do Galo.

21' Cesinha recebe pela direita de ataque, parte em velocidade, mas cruza muito mal.

20' Atlético-MG tenta chegar em um lançamento, mas Vitor manda para escanteio.

18' Dátolo cobra a falta em cima da barreira leonina.

17' Rodrigo Mancha faz falta e recebe o primeiro cartão amarelo da partida.

16' GOOOOOOOOOOOOL DO SPORT! Rodrigo Mancha abre o placar para o Leão da Ilha do Retiro. Ele recebeu uma bola na entrada da área bateu e o goleiro Victor defendeu. No entanto, a bola voltou para ele, que mandou de cabeça para o fundo da rede.

14' Wendel levanta a bola na área e Victor fica com ela.

12' Falta cobrada na área do Sport e a defesa manda para escanteio.

11' Ronaldo toca para Vitor, que tenta cruzar na área, mas a bola vai para a linha de fundo.

8' Vitor cobra o escanteio muito mal e a bola fica com a defesa do Galo.

8' Vitor acerta um belo passe para Diego Souza, que deixa para Felipe Azevedo. O atacante leonino não consegue finalizar e a bola vai para escanteio.

7' Diego Souza tenta roubar a bola de Alex e faz falta no lateral do Galo.

6' Maicosuel faz boa jogada pela esquerda, tabela com Dátolo, mas não consegue aproveitar a sequência do lance.

5' Vitor cruza na área, mas Tiago afasta o perigo.

3' Atlético-MG é mais presente no ataque, mas não levou perigo, até o momento, ao goleiro Magrão.

1' O Sport toca a bola no meio de campo.

0' Rola a bola na Arena Independência!

18:26 Tudo pronto para a bola rolar. Atlético-MG com seu tradicional uniforme alvinegro, enquanto o Sport jogará de laranja.

18: 24 Hino Nacional sendo executado na Arena.

18:21 Atlético-MG e Sport estão no gramado da Arena Independência.

18:06 Torcedores do Galo vão ocupando seus espaços na Arena Independência.

18:02 Goleiros do Atlético-MG e do Sport estão realizando o trabalho de aquecimento no gramado da Arena Independência.

17:57 No banco, o técnico Levir Culpi terá as seguintes opções: Uilson; Pierre, Émerson Conceição, Marion, Donato, Dodó, André e Eduardo.

17:56 O Galo entrará em campo com: Victor; Alex, Tiago, Jemerson e Douglas; Josué, Marcos Rocha, Dátolo e Maicosuel; Carlos e Cesinha.

17:55 O Atlético-MG também está escalado.

17:50 O banco do Leão será formado por: Saulo, Igor Fernandes, Ewerton Páscoa, Danilo, Rithely, Augusto César, Zé Mário, Mike e Ananias.

17:48 Eduardo Baptista colocará o seguinte time em campo: Magrão; Vitor, Henrique Mattos, Durval e Renê; Ronaldo, Rodrigo Mancha, Wendel, Ibson e Felipe Azevedo; Diego Souza.

17:47 O Sport está escalado para o duelo de logo mais.

17:29 Jogadores do Sport nos vestiários da Arena Independência.

17:24 O Leão da Ilha do Retiro já está na Arena Independência.

17:10 Visando permanecer no G-4, Atlético-MG recebe pressionado Sport

17:00 O árbitro do jogo deste sábado (25) será de Felipe Gomes da Silva. Felipe Gomes, 35 anos, é natural do Paraná e é Policial Rodoviário Federal. Esse será seu 12º jogo na Série A do Campeonato Brasileiro e o 17º na temporada. Ele é árbitro do quadro da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), além de ser aspirante ao quadro da Fifa. Felipe será auxiliado por Bruno Boschilia (Fifa-PR) e Anderson José de Moraes Coelho (SP).

16:58 Estádio Raimundo Sampaio, conhecido como Arena Independência, fica no bairro do Horto, em Belo Horizonte, Minas Gerias, e recebe jogos do América-MG e Atlético-MG. Este será o palco para o jogo de logo mais. O Independência tem, atualmente, capacidade para cerca de 23 mil torcedores. O estádio serviu como local de preparação para algumas seleções da Copa do Mundo, entre elas a Argentina de Lionel Messi.

16:56 O Sport deverá ser um time mais preocupado com a marcação nesta partida, saindo para o ataque, apenas, nos contra-ataques. Eduardo Baptista colocará o time em campo com três volantes – Rodrigo Mancha, Ronaldo e Wendel – enquanto Ibson será o responsável por armar as jogadas. Sendo assim, o Leão da Ilha do Retiro entrará em campo da seguinte forma: Magrão; Vitor, Henrique Mattos, Durval e Renê; Rodrigo Mancha, Ronaldo, Wendel e Ibson; Felipe Azevedo e Diego Souza.

16:54 Diante de todas as dificuldades por conta das ausências, o técnico Levir Culpi ainda não confirmou a equipe para este duelo. A maior novidade na escalação poderá o lateral-direito Marcos Rocha atuando no meio de campo ao lado de Dátolo. Já a defesa deverá ser formada por Tiago e Jemerson. Desta maneira, o Galo mineiro deverá entrar em campo com a seguinte formação: Victor; Alex Silva, Tiago, Jemerson e Douglas Santos; Josué, Dátolo e Marcos Rocha; Maicosuel, Cesinha e Carlos.

16:50 FIQUE DE OLHO: Diego Souza, meia-atacante do Sport, é a grande esperança do time pernambucano para conseguir um ótimo resultado neste duelo. Diego chegou ao clube rubro-negro no meio desse ano e foi a grande contratação para a temporada. O jogador marcou, até o momento, dois gols pelo Leão, pois não estava em uma boa condição física.

16:48 FIQUE DE OLHO: Maicosuel, meia-atacante do Atlético-MG, é um jogador rápido e habilidoso, mas não vive uma grande fase no Galo, entretanto, o atleta buscará aproveitar bem a nova oportunidade que terá para conquistar a confiança do técnico Levir Culpi. Maicosuel já atuou em equipes como Botafogo, Cruzeiro, Palmeiras, Hoffenheim (ALE) e Udinese (ITA).

16:46 CURIOSIDADE: O lateral-esquerdo Renê, do Sport, é o segundo jogador que mais acerta cruzamentos na Série A do Campeonato Brasileiro. Ele também está em segundo na categoria de passes certos, com 1296. Na frente de Renê, está apenas o lateral-direito Léo Moura, do Flamengo, com 1354.

16:44 CURIOSIDADE: O meia-atacante Dátolo, do Atlético-MG, é o quarto jogador que mais deu assistências na Série A do Campeonato Brasileiro. Ele, que tem sete assistências, está atrás, apenas, de Conca, Éverton Ribeiro e Paulo Henrique Ganso.

16:40 O zagueiro Tiago está ansioso para jogar com a camisa do Galo no confronto contra o Sport. Com o desfalque de Edcarlos, o atleta deverá ser o escolhido de Levir Culpi para ocupar a posição. Mesmo sem confirma que será titular, o jogador definiu esse momento como oportunidade única: “Ver a torcida ali cantando e ficar ali no banco sem poder fazer nada é complicado. Quando cheguei aqui falei que ia trabalhar para quando a oportunidade surgisse eu estaria pronto. É uma oportunidade única.”

16:36 O técnico Eduardo Baptista terá um importante retorno para o duelo contra o Atlético-MG. Trata-se do zagueiro/volante Ewerton Páscoa, que ficou um bom tempo fora por estar lesionado. Páscoa disse que estava muito feliz por voltar a ser relacionado e só de ficar no banco de reservas já estava satisfeito: "É uma felicidade muito grande para mim, que já estava há um bom tempo no departamento médico. Treinar e não sentir dor é uma coisa que me deixa muito feliz e confiante. Só de ir para o banco de reservas eu já estou satisfeito. Estou confiante que sairemos de Belo Horizonte com um bom resultado."

16:34 O meia-atacante Maícosuel espera aproveitar bem a oportunidade que terá neste sábado (25) diante do Sport. O jogador disse que vem buscando trabalhar forte para aproveitar bem a oportunidade. Ele também lamentou a ausência de Diego Tardelli, Guilherme e Luan, seus concorrentes diretos na briga por uma vaga na equipe titular: “Tardelli, Guilherme e Luan são jogadores que fazem falta para qualquer equipe e nós, que estávamos de fora esperando, sabíamos que a oportunidade iria chegar e temos que estar preparados. A gente vem treinando para isso e espera dar conta do recado agora.”

16:30 Para o jogo desta noite de sábado (25), o técnico Eduardo Baptista não contará com alguns jogadores. O primeiro desfalque será na lateral-direita com Patric, que não atuará por conta de questões contratuais. Já no ataque o jovem Érico Júnior e Neto Baiano estão lesionados. Érico se machucou ainda no duelo contra o Goiás, enquanto Neto sentiu a coxa esquerda em um treinamento. Os dois atacantes não começariam a partida como titular.

16:28 A palavra poupado parece não fazer parte do dicionário do Atlético-MG. Um grande exemplo é Diego Tardelli que voltou da Ásia, após servir a Seleção Brasileira, e assim que chegou já entrou em campo e enfrentou o Corinthians. O mesmo aconteceu com o lateral-esquerdo Douglas Santos, que estava defendendo a Seleção Sub-21, enfrentou o Bahia, mostrou cansaço no fim do jogo, mas afirmou logo que não quer ficar fora do duelo com o Sport: “Estou bem. Contra o Corinthians e Chapecoense estava cansado, mas, agora, estou melhor para jogar. Espero poder ajudar o Atlético-MG e também novamente servir à Seleção.”

16:26 No Sport, a esperança é de conseguir um bom resultado para se afastar da zona de rebaixamento e voltar para o Recife com um cenário bem diferente do atual. Uma vitória, por exemplo, colocaria um fim na sequencia de sete jogos sem vencer, além disso, o time voltaria a ficar mais próximo da primeira parte da tabela da competição.

16:24 O técnico Levir Culpi, do Atlético-MG, está quebrando a cabeça para montar o seu time para este duelo. O Galo mineiro está cheios de desfalques por conta de suspensão e lesão. Entre os ausentes estão jogadores como Diego Tardelli, Guilherme, Luan e Edcarlos. Destes atletas, apenas, Guilherme ficará fora por causa de lesão. Os outros três estão suspensos.

16:22 55 é número de gols marcados pelo Atlético-MG neste confronto. A equipe de Minas Gerais está na frente do Sport, que tem 50 gols marcados diante do rival desta noite. A média de gols do Galo no duelo é de 1,2 por jogos, enquanto a do Leão da Ilha do Retiro é de 1.

16:20 Nos jogos realizados com o mando de campo pertencendo ao Atlético-MG, a vantagem é do clube alvinegro, que ficou com a vitória em 14 oportunidades, enquanto o Leão venceu, apenas, três vezes. Os dois times acabaram ficando no empate em outras seis partidas.

16:18 Até o momento, o duelo envolvendo as duas equipes tem como maior vencedor o Atlético-MG. O Galo mineiro venceu 17 partidas, enquanto o Leão da Ilha do Retiro ficou com a vitória em 12 oportunidades. 16 é o número de empates do confronto.

16:16 No primeiro turno da Série A do Campeonato Brasileiro, o vencedor foi o Sport. A equipe pernambucana, que vivia um momento totalmente diferente do atual, bateu o Galo, na Ilha do Retiro, por 2 a 1. Os gols foram marcados por Felipe Azevedo e Durval. Diego Tardelli fez para o alvinegro mineiro.

16:12 No lado do Galo mineiro, o placar com maior vantagem foi 4 a 1. Este resultado aconteceu em duas oportunidades. O primeiro foi em 1983, em partida válida pela Taça de Ouro e outro resultado aconteceu no dia 21 de julho de 2012, na Ilha do Retiro, em Recife. O duelo foi válido pela Série A do Campeonato Brasileiro e os gols foram marcados por Danilinho, Ronaldinho Gaúcho, Jô e Bernard.

16:10 A maior goleada do confronto pertence ao Sport. O clube rubro-negro venceu o Atlético-MG, no dia 19 de novembro de 2000, por 6 a 0, no estádio Mineirão, em Belo Horizonte, Minas Gerais. O duelo foi válido pela Copa João Havelange. O grande destaque do jogo foi o atacante Leonardo, que balançou as redes cinco vezes. Taílson fez o outro gol do Leão.

16:08 Em toda a história, foram realizados 45 jogos entre Atlético-MG e Sport. O duelo das equipes começou a ser disputado no dia 25 de dezembro de 1941. O jogo, que foi realizado no estádio Antônio Carlos, em Belo Horizonte, Minas Gerais, foi um amistoso e acabou tendo como vencedor o clube pernambucano. O resultado da partida foi de 4 a 2, com destaque para Ademir Menezes, do Leão, que marcou dois gols.

16:04 O Sport não vive um bom momento na Série A do Campeonato Brasileiro. A equipe rubro-negra está há sete jogos sem saber o que é vitória e a cada rodada fica mais próxima da zona de rebaixamento. Na última rodada, o Leão perdeu para o Goiás, por 1 a 0, na Ilha do Retiro, em Recife, Pernambuco. Resultado deixou os torcedores leoninos bem insatisfeitos e um grupo fez protestos nos vestiários da Ilha do Retiro depois do embate.

16:02 O mando de campo do jogo desta noite é do Atlético-MG. A equipe do técnico Levir Culpi está na quarta colocação da Série A do Campeonato Brasileiro e vem para o duelo com o objetivo de encostar no líder Cruzeiro. Na última rodada, o Galo não foi bem e acabou ficando no empate, por 1 a 1, com o Bahia, na Arena Fonte Nova, em Salvador, na Bahia.

16:00 Boa tarde leitor que navega na VAVEL Brasil! Acompanhe agora Atlético-MG x Sport, partida válida pela 31ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, a ser disputada às 18h30 (horário de Brasília), na Arena Independência, em Belo Horizonte, Minas Gerais.