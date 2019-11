Resultado do jogo Botafogo x Flamengo no Campeonato Brasileiro 2014

51' Termina o jogo! Botafogo vence por 2 a 1 e conquista um triunfo importante para fugir do Z-4.

50' Botafogo trabalha a bola a espera do apito final.

47' O goleiro alvinegro em seguida recebe cartão amarelo por demorar na cobrança do tiro de meta.

47' JEFFERSON! Em escanteio para o Flamengo, o goleiro alvinegro faz uma intervenão milagrosa para impedir o gol de Elton.

45' Anderson Pico manda a bola direto pela linha de fundo.

44' O árbitro aponta seis minutos de acréscimo!

44' Flamengo se lança ao ataque, e consegue falta na intermediária. Anderson Pico na bola.

42' Wallyson apenas dá início a uma jogada ensaiada. A equipe trabalha a bola na entrada da grande área, mas não finaliza.

40' Falta para o Botafogo. Wallyson se prepara para a cobrança.

36' Cartão amarelo para André Bahia, por interromper o contra-ataque do Flamengo.

32' A torcida pediu Jobson, e Vagner Mancini atendeu. O atacante entra no lugar de Rogério, autor do primeiro gol do Botafogo no jogo.

Público na Arena: 42.3a91 presentes.

30' Anderson Pico arrisca uma bomba que explode no travessão. Na sobra, o croata Eduardo empurra pro fundo das redes de primeira. Agora: Botafogo 2 x 1 Flamengo.

30' GOOOOOOOL DO FLAMENGO! Eduardo da Silva diminui a desvantagem.

24' Cartão amarelo para Léo, por falta em Bolatti.

24' Carlos Alberto sai de campo lesionado. Ainda no primeiro tempo, o meia havia levado duas pancadas na perna. Ramírez é o substituto.

21' O atacante alvinegro fintou Léo e encobriu Paulo Victor. A assistência foi de Bolatti, que já havia participado da jogada do primeiro gol.

21' GOOOOOOOL DO BOTAFOGO! Wallyson chuta com estilo e consegue ampliar o placar!

18' Nenhum dos dois times consegue finalizar. Jogo morno, por enquanto.

16' Andreazzi deixa o campo, substituído por Dankler. Rodrigo Souto, que estava atuando como zagueiro, deve passar para a posiçaõ de volante.

15' Andreazzi e Rodrigo Souto caídos. Jogo parado para atendimento dos botafoguenses.

12' Flamengo tem mais posse de bola, mas as finalizações não acontecem.

10' Lucas Mugni sai para a entrada de Igor Sartori. Agora o Flamengo joga com três atacantes, em busca do empate.

9' Muralha arrisca de fora da área, num chute forte que termina indo por cima do gol de Jefferson. O goleiro apenas observa, e se prepara para a cobrança do tiro de meta.

8' Torcida perdeu a paciência com Lucas Mugni. O argentino é vaiado sempre que pega na bola.

6' Flamengo segue trabalhando a bola na entrada da área do Botafogo. Sem sucesso, o time acaba recuando a bola e recomeçando a jogada.

4' Rubronegro toma a iniciativa no começo do segundo tempo.

1' Flamengo vem com duas alterações. Luiz Antônio e Nixon deixam o campo para a entrada de Elton e Eduardo.

0' Rola a bola para a segunda etapa!

48' Termina o primeiro tempo!

44' Teremos três minutos de acréscimo.

42' O rubronegro não chega a finalizar. A breve presença do Flamengo no campo de ataque termina em falta para o Fogão.

41' Em série de escanteios, Paulo Victor sai de soco, afasta a bola e encaixa o contra-ataque para o Flamengo.

40' Agora quem está caído é Carlos Alberto. Partida novamente paralisada.

38' Jogo parado para atendimento de Samir. O zagueiro voltou a campo e continua jogando.

34' Após tabela entre Bolatti e Wallyson, a bola sobrou para o atacante, que finalizou de primeira.

34' GOOOOOOOOOOOOOOOL DO BOTAFOGO! Rogério abre o placar!

34' Pela esquerda, Anderson Pico domina a bola e manda a bomba. Chuta sem direção, muito longe do gol de Jefferson.

32' Flamengo tenta alçar bola na área, mas Rogério faz a cobertura e trava o lateral flamenguista.

30' Nova cobrança desperdiçada. Placar segue 0 a 0.

29' Bota pressiona, e consegue seu quinto escanteio no jogo.

26' Na sequência, Régis fica com a bola, mas chuta pra muito longe.

25' PAULO VICTOR! Carlos Alberto recebe a bola, passa pelo marcador e chuta forte. O goleiro do Flamengo salva!

23' Visivelmente nervoso em campo, Botafogo ainda não conseguiu encontrar os caminhos entre a defesa do adversário.

20' Wallyson levanta bola na área do Flamengo. Samir corta para escanteio.

18' Impedimento. Rogério tenta jogada na frente, mas a arbitragem para o lance.

15' Botafogo tem mais posse, mas sofre para conseguir enciaxar as jogadas. As únicas oportunidades são em bola parada.

13' GOL ANULADO! A torcida vibra no Amazonas quando Lucas Mugni manda a bola para o fundo das redes. A arbitragem assinalou impedimento do argentino, e o placar segue em 0 a 0.

12' Bola com o Mengão. O rubronegro trabalha o jogo com propriedade nestes primeiros minutos.

8' Botafogo sai jogando errado, e o Flamengo aproveita. Em troca de passes rápidos, invade a área, mas Jefferson sai do gol e defende tranquilo.

7' Wallyson cobra direto pela linha de fundo.

7' Falta perigosa para o Botafogo. Muralha derruba Carlos Alberto na entrada da grande área.

5' Nestes primeiros minutos de jogo, as equipes sentem o gramado ruim da Arena Manaus.

0' Boa noite, torcedor! Acompanhe agora o clássico carioca, decisivo para os objetivos das duas equipes no Brasileirão.

19:30 Apitará o jogo o árbitro Ricardo Marques Ribeiro, da Federação de Minas Gerais e aspirante à Fifa. Ele será auxiliado por Emerson Augusto de Carvalho (Fifa-SP) e Fábio Pereira (Fifa-TO)

19:28 A Arena Amazonia será o palco o confronto de logo mais entre Botafogo e Flamengo. O estádio tem capacidade para 40 mil torcedores e promete receber bom público.

19:25 FIQUE DE OLHO: Gabriel, meia do Flamengo. De volta a boa fase no Rubro-Negro, o jogador marcou os dois gols na última rodada na vitória dobre o Internacional e será a grande aposta de Luxemburgo para a partida deste sábado.

19:24 FIQUE DE OLHO: Jefferson, goleiro do Botafogo. Apesar da fase ruim, o capitão alvinegro e o goleiro da Seleção Brasileira é um dos jogadores mais experientes e poderá passar mais tranquilidade à equipe.

19:22 Vanderlei Luxemburgo, mesmo com apenas quatro titulares em campo, vai manter a disposição tática de sua equipe e aposta na velocidade de Gabriel e Nixon para repetir o sucesso do segundo tempo da vitória sobre o Internacional, no Maracanã. A grande novidade é o retorno do lateral-direito Léo, que não atua desde a abril. Além disso, o técnico deixou Léo Moura, Chicão, Cáceres, Canteros e Everton no Rio de Janeiro para que recuperem a parte física de olho no duelo com o Atlético-MG, pela Copa do Brasil. João Paulo, suspenso, é outra baixa; assim como a dupla Wallace e Paulinho, que segue no departamento médico. Por fim, Alecsandro passou por uma cirurgia no rosto e não deve mais atuar este ano.

19:20 O técnico do Botafogo Vagner Mancini fará pelo menos uma substituição para o clássico. Bolatti é o principal candidato a substituir Airton, suspenso. Também no meio-campo, Carlos Alberto pode ter uma chance, com Jobson voltando ao banco de reservas. O atacante Bruno Corrêa está em processo de recondicionamento físico após lesão.

19:17 Autor dos dois gols da vitória sobre o Internacional na rodada passada, o meia Gabriel comemorou a volta da boa fase. Agora titular, o camisa 17 relembra os questionamentos do passado e celebra a volta por cima. ''Acredito que todos passam por fase ruim. Terminei o ano passado em um momento ruim, e isso é normal. Aconteceram especulações, mas eu disse que queria mostrar o meu valor no Flamengo. Não quero passar aqui por passar. Quero jogar bem. O Pelaipe também me ajudou muito, e eu deixei claro meu interesse em ficar. Procurei esquecer a queda de produção durante as férias para ter um 2014 melhor. Tirando as lesões, estou fazendo um bom ano. Fiz um bom Carioca, fui titular em jogos da Libertadores e agora estou retomando uma sequência. Vivo um momento bom.''

19:15 Ocupando a vice-lanterna da competição com 30 pontos, Vagner Mancini admitiu que é fundamental um Botafogo neste sábado com uma atitude diferente. ''Espero que seja um Botafogo diferente, sim. Quero um Botafogo com a postura do segundo tempo contra o Coritiba e que seja o mesmo da vitória sobre o Corinthians, mesmo que algumas peças não sejam iguais. A torcida quer ver um time que se entrega e que não se dá por vencido, como esse grupo mostrou ser, e que mesmo com dificuldades busca a vitória até o fim.''

19:13 Ao oposto da fase em que vive o seu adversário, Luxemburgo mandará a campo um time misto, visando priorizar a Copa do Brasil, competição na qual o Rubro-Negro fará a semifinal contra o Atlético-MG. ''Fizemos o que tinha que ser feito. Nossos jogadores estavam extremamente cansados. Houve um lance no jogo com o Inter, pouco antes do segundo gol, que o Canteros vira para mim e fala: "Está muito carregado". A perna estava carregada, presa. Foi uma necessidade deixarmos alguns jogadores. Viemos com esse grupo com todo respeito ao Botafogo, ao torcedor flamenguista daqui que comprou 45 mil ingressos, mas há coisas que têm que ser feitas. A responsabilidade de quem vem para cá é muito grande. Ainda não saímos da confusão e eles reivindicam uma vaga na equipe. É a possibilidade de mostrarem a cara. O perigo sempre existe, mas vamos trabalhar.''

19:10 Sabendo da fase em que vive o Botafogo, Vagner Mancini afirmou que o clássico é o "jogo mais importante da história": ''Nós temos que estar muito focados. Estamos convictos de que este é o jogo mais importante da história do Botafogo, assim como os seguintes. Precisamos saber analisar bem o que podemos apresentar e entrar fortes para conquistarmos um resultado favorável no clássico'', destacou Mancini.

19:08 O último encontro entre as equipes foi em jogo válido pelo primeiro turno do Brasileirão. Na volta de Vanderlei Luxemburgo ao Flamengo, Alecsandro marcou e deu a vitória a equipe Rubro-Negra no Maracanã.

19:06 O Flamengo, por sua vez, vem de uma vitória convincente na última rodada sobre o Internacional, no Maracanã. Com dois gols de Gabriel, o Rubro-Negro se recuperou da derrta para o Atlético-PR e deu importante passo na missão de ficar longe do Z-4.

19:04 Na rodada passada, o Botafogo foi derrotado pelo Coritiba, no Couto Pereira, por 2 a 0. Joel e Alex marcaram os gols do jogo. Com o revés, o Alvinegro completou o seu segundo jogo sem vitória. Além disso, o Glorioso venceu apenas uma das cinco últimas partidas disputadas.

19:02 Botafogo e Flamengo se enfrentam em momentos distintos na competição. Enquanto o Rubro-Negro, 11º colocado e com 40 pontos, está praticamente sem chances de rebaixamento, o alvinegro, por sua vez, tem apenas 30 pontos e amargura a vice-lanterna do Campeonato Brasileiro.

Acompanhe agora Botafogo e Flamengo, partida válida pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro, a ser disputada às 21h, na Arena Amazônia.