De virada, Atlético-MG vence Sport e assume a vice-liderança provisoriamente

Na noite deste sábado (25), o Atlético-MG recebeu o desesperado Sport, na Arena Independência, para permanecer no G-4 e conseguir encostar no líder Cruzeiro, que havia tropeçado fora de casa contra o Figueirense mais cedo. Desfalcado de seus principais jogadores, o Galo não teve vida fácil, mas acabou ficando com a vitória, de virada, por 3 a 2. A equipe, que atuou durante quase todo o segundo tempo com um a menos, pois Victor foi expulso, conquistou os três pontos com gols de Tiago, Dátolo e Carlos. Rodrigo Mancha e Danilo fizeram para o Leão.

Com o resultado, o Atlético-MG chegou à vice-liderança da Série A do Campeonato Brasileiro, com 54 pontos, um a mais do que o São Paulo, que ainda jogará no domingo (26) e pode voltar ao segundo lugar. O Galo está há cinco jogos sem saber o que é derrota na Série A. Já o Sport está vendo a zona de rebaixamento mais de perto. Há oito jogos sem vencer e na 12ª colocação, com 37 pontos, o Leão, agora, está a quatro pontos do Z-4.

A 32ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro terá início no próximo sábado (01). Entretanto, Atlético-MG e Sport só vão entrar em campo no domingo (02). O Galo mineiro vai até Curitiba, no Paraná, enfrentar o Atlético-PR, às 19h30 (de Brasília), na Arena da Baixada. Já o Leão receberá, na Ilha do Retiro, em Recife, Pernambuco, às 17h00 (de Brasília), o Figueirense.

Movimentada e com arbitragem polemica, primeira etapa fica no empate

Para as duas equipe só um resultado importava: a vitória. O Galo queria encostar no líder Cruzeiro, enquanto o Leão buscava os três pontos para ficar mais distante da zona de rebaixamento, aliviar a crise e por um fim no jejum de vitória. Neste duelo, sem dúvida, o grande favorito era a equipe mineira, principalmente, por conta do melhor momento na temporada, sendo assim, o time rubro-negro começou o jogo marcando forte no meio de campo para tentar encaixar o contra-ataque.

Sem suas principais peça, que não atuaram por conta de suspensão e lesão, o Galo encontrava dificuldades para entrar na defesa leonina e levar perigo ao goleiro Magrão, enquanto o Leão da Ilha do Retiro conseguiu marcar bem, no entanto, também não chegava até o gol defendido por Victor. Mas o clube pernambucano não ficou só atrás, colocou a bola no chão e resolveu atacar os mineiros.

Apresentando um bom futebol até então, o Sport surpreendeu e abriu o placar na Arena Independência. No lance, a bola chegou até o meia, que estava jogando novamente como um “falso 9” Diego Souza. Diego mandou para Rodrigo Mancha, que estava de frente para o gol. Mancha bateu e o goleiro Victor defendeu, mas espalmou para frente e a bola voltou para o volante do Leão completar de cabeça e fazer a festa dos rubro-negros.

Com o gol, o time do técnico Eduardo Baptista adotou a estratégia de jogar mais na defesa para sair, apenas, nos contra-ataques. Desta maneira, seria inevitável uma pressão do Atlético-MG e, realmente, acabou acontecendo. O Galo tentava em várias oportunidades, mas não conseguia acertar as finalizações. Até que o meia Dátolo foi derrubado na entrada da área e o árbitro assinalou a falta, que gerou bastante polêmica por ser bem duvidosa.

Na cobrança da falta, o zagueiro Tiago, que estava fazendo sua estreia com a camisa alvinegra, bateu forte, a barreira leonina abriu e a bola passou no meio tirando as chances de defesa do goleiro Magrão. Depois do gol do Galo mineiro, o Leão da Ilha do Retiro foi quem teve a chance ficar na frente do marcador. O atacante Felipe Azevedo recebeu um bom passe de Vitor, cruzou, a bola passou na frente do gol e encontrou Wendel, mas o volante chutou para fora e o placar ficou mesmo no empate.

Mesmo com um a menos durante quase 45 minutos, Galo marca duas vezes e fica com a vitória

Para a segunda etapa, o técnico Levir Culpi resolveu promoveu uma alteração no Galo. Ele tirou o lateral-direito Alex Silva e colocou o volante Pierre. Já o técnico Eduardo Baptista deve ter gostado do que viu no primeiro tempo e não fez modificações. Com a bola rolando, não demorou muito e o time mineiro passou a frente no placar, com gol do meia argentino Dátolo. Ele aproveitou uma bobeira da defesa do Leão, limpou a zaga e bateu no canto direito de Magrão.

Mesmo atrás do placar, time pernambucano não baixou a cabeça e aceitou o resultado com naturalidade. Sendo assim, foi buscar o resultado e o duelo ficou bem aberto. O Leão da Ilha do Retiro viu as chances de arrancar ao menos um empate na Arena Independência ficar maior quando saiu em contra-ataque e o volante Wendel foi derrubado pelo goleiro Victor fora da área. Com isso, o arqueiro do Galo recebeu cartão vermelho direto por ser o último homem.

Como precisava ter um goleiro em campo, o técnico Levir Culpi tirou o atacante Cesinha e colocou o jovem Uilson. Já Eduardo Baptista sentiu a necessidade de arriscar e, sendo assim, promoveu a entrada do atacante Ananias na vaga do volante Wendel e, com isso, abdicou dos três volantes. Apesar de estar com um jogador a mais, o Leão, com de costume, caiu de rendimento e o Galo era quem esbouçava a pressão.

O clube mineiro assustava o goleiro Magrão por conta das seguidas falhas do sistema defensivo do Sport na saída de bola. Com vários erros de passes e desorganizado do meio para frente, o comandante dos pernambucanos fez mais uma modificação. Ele colocou Danilo no lugar de Ronaldo. Porém, o Galo não perdoou e chegou ao terceiro gol, com Carlos. No gol, Maicosuel bateu de fora da área e Magrão defendeu, mas a bola ficou com Carlos, que chutou duas vezes, enquanto a zaga ficou olhando, para balançar as redes.

Depois de marcar o terceiro gol, o Atlético-MG deu uma acomodada e acabou vendo Leão da Ilha do Retiro esbouçar uma pressão e diminuir o placar. Danilo chutou cruzado, Uilson espalmou e a bola ficou com Diego Souza. Diego também bateu cruzado e Danilo conseguiu desviar para o gol. Com isso, o Sport ganhou folego para buscar o empate, mas ficou apenas na vontade, pois não chegou ao gol e o Galo ficou com a vitória.