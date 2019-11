Resultado do jogo Cruzeiro x Santos na Copa do Brasil 2014

23:51 Vamos encerrando aqui a transmissão de Cruzeiro e Santos pela Copa do Brasil. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima.

93' - FIM DE JOGO. Cruzeiro 1x0 Santos

92'- Mayke tabelou com Marlone e cruzou, na chegada Dagoberto finalizou de primeira, mas Cicinho apareceu para salvar o segundo gol cruzeirense.

90' - Egídio cruza da esquerda e a bola passa perto de Marcelo Moreno, que não consegue escorar.

88' - Árbitro indica três minutos de acréscimos.

88' - Cicinho fez boa jogada na direita e cruzou rasteiro, mas Fábio conseguiu espalmar antes da chegada de Arouca.

85' - CARTÃO AMARELO! Edu Dracena, por falta em Marcelo Moreno

83' - Dagoberto recebe na direita, corta para o meio e bate com força, mas Aranha defende com tranquilidade.

81' - SUBSTITUIÇÃO NO SANTOS! Entra Leandro Damião e sai Robinho.

77' - SUBSTITUIÇÃO NO CRUZEIRO! Entra Marlone e sai Everton Ribeiro

75' - Na primeira jogada de Jorge Eduardo, o jovem atacante recebe na lateral da área e cruza rasteiro para Alison encher o pé, mas a bola sobe demais.

74' - SUBSTITUIÇÃO NO SANTOS! Entra Jorge Eduardo e sai Rildo.

73' - SUBSTITUIÇÃO NO CRUZEIRO! Entra Marcelo Moreno e sai Júlio Baptista.

72' - Boa triangulação entre Lucas Lima, Rildo e Arouca e o volante invade a área, mas chuta por cima do gol.

70' - Santos pressiona, mas abusa dos cruzamentos na área e não tem mais centroavante para concluir.

65' - SUBSTITUIÇÃO NO SANTOS. Sai Gabriel e entra Serginho.

64' - SUBSTITUIÇÃO NO CRUZEIRO. Sai William e entra Dagoberto.

60' - Santos aperta a marcação e o Cruzeiro para sentir o cansaço da sequência de jogos.

56' - CARTÃO AMARELO! Para Mena.

55' - QUASE!! Rildo fez boa jogada pela direita e cruzou, Fábio soltou e no rebote Robinho chutou em cima de Dedé e perdeu o gol.

52' - IMPEDIDO!!! David Braz errou e a bola sobrou para Everton Ribeiro que lançou Julio Baptista, que finalizou para boa defesa de Aranha e no rebote Ricardo Goulart marcou o segundo. O auxiliar marcou impedimento de Julio Baptista no lance.

50' - Gabriel cruza para a área e Lucas Lima dá o primeiro chute do Santos na partida, mas a bola vai longe do gol de Fábio

49' - Depois de cruzamento da direita, Léo cabeceia com perigo, por cima do gol de Aranha

45' - COMEÇA O SEGUNDO TEMPO

45' - FIM DO PRIMEIRO TEMPO. Cruzeiro 1x0 Santos

43' - O árbitro dá um minuto de acréscimo.

42' - Jogo cai de ritmo no Mineirão.

38' - Cruzeiro recua e espera o Santos em seu campo para buscar o contra-ataque.

30' - Santos melhorou na partida, mas tem tentado um drible a mais e parado na boa atuação da dupla de defesa do Cruzeiro.

24' - Cicinho escorregou e William ganhou a corrida pela esquerda e cruzou com perigo, mas a bola passou por toda a área e saiu.

22' - SÓ DÁ CRUZEIRO! Time mineiro pressiona a saída de bola do Santos e não deixa o clube paulista jogar.

18' - Depois de escanteio pro Santos, o Cruzeiro puxou um bom contra-ataque, William cruzou rasteiro, mas Julio Baptista não conseguiu chegar para concluir.

16' - Santos não ataca e erra muitos passes, além de dar espaço para o meio-campo do Cruzeiro.

10' - O atacante recebeu na área e chutou com força, mas David Braz rebate e a bola volta para William, de primeira, colocar no canto, sem chances para Aranha.

10' - GOOOOOOOOOOLLLLL DO CRUZEIIROOO! William

7' - Depois de arremesso lateral cobrado para a área, Julio Baptista domina, mas Mena consegue cortar antes do chute.

4' - William recebeu passe errado de Robinho avançou e na hora de finalizar foi travado por Cicinho.

3' - Muitos passes errados no começo da partida e nenhuma das duas equipes chegou perto da área adversária.

0' - COMEÇA O JOGO!!

21:50 As duas equipes já estão perfiladas em campo. O Santos joga com a camisa reserva, listrada em preto e branco, com calções pretos e o Cruzeiro atua com seu uniforme principal com a camisa azul celeste e calções brancos.

21:27 Pelo lado do Santos, Enderson Moreira já tinha confirmado a equipe desde a segunda-feira (27) e o time entra em campo com: Aranha, Cicinho, David Braz, Edu Dracena, Mena, Alison, Arouca, Lucas Lima, Robinho, Rildo, Gabriel.

21:20 O técnico Marcelo Oliveira confirmou a escalação do Cruzeiro com: Fábio, Mayke, Léo, Dedé, Egidio, Henrique, Lucas Silva, Everton Ribeiro, Ricardo Goulart, Julio Baptista, William. O atacante Marcelo Moreno continua no banco e será opção para o decorrer do jogo.

20:45 Questionado sobre o estar devendo boas atuações no Cruzeiro, Júlio Baptista foi enfático e não se vê em débito com o clube: “Desde quando cheguei, nós conseguimos ganhar o título brasileiro e o título mineiro, que fazia anos que não ganhava. Tenho a oportunidade de conquistar mais dois títulos. Não acredito nisso, acredito que sempre que fui chamado para jogar consegui corresponder à altura”.

Leia mais: Em confronto de ida pela vaga na final, Cruzeiro e Santos se enfrentam no Mineirão

20:35 Em entrevista coletiva, Arouca, volante do Santos, contrariando a declaração do técnico Enderson Moreira, afirmou que o empate em Cruzeiro x Santos é um bom resultado. “Seria uma boa vantagem, na Copa do Brasil fazer um gol fora de casa é uma grande vantagem. Queremos levar um bom placar para o jogo de volta, mas vai ser difícil”.

20:33 O Mineirão, palco da derrota histórica do Brasil diante da Alemanha na Copa do Mundo, recebe a decisão entre Cruzeiro e Santos. O estádio da capital mineira tem capacidade para 58 mil pessoas e é esperado um bom público para a partida Cruzeiro x Santos.

20:27 A má notícia no lado do Santos fica por conta da lesão do jovem Geuvânio, que com uma lesão na coxa esquerda deve ficar fora por duas semanas. Rildo foi confirmado como substituto para a primeira partida da semifinal.

20:21 O volante Alison retornou de suspensão depois de receber o terceiro cartão amarelo e deve voltar ao time titular do Santos, com isso o meio-campo será formado por ele, Arouca e Lucas Lima.

20:18 Durante a semana, o Cruzeiro levou um susto com o atacante Marcelo Moreno, que sentiu dores na coxa esquerda e apesar de o exame não detectar nenhuma lesão o boliviano é dúvida para o jogo.

20:16 FIQUE DE OLHO Cruzeiro x Santos: Gabriel, atacante do Santos. Depois de um jejum de gols incômodo e de um revezamento com Leandro Damião, o jovem centroavante voltou a marcar e é a grande esperança do Peixe para o jogo de ida.

Jogo do Cruzeiro

20:14 FIQUE DE OLHO Cruzeiro x Santos: Júlio Baptista, atacante do Cruzeiro, que volta a ser titular depois de 41 sem entrar em campo. O jogador de 33 anos foi o autor do terceiro gol contra o Santos na vitória pelo Campeonato Brasileiro e deve ser o substituto de Marcelo Moreno.

20:08 Durante a semana, Enderson Moreira, técnico do Santos, comentou sobre o favoritismo do adversário, mas descartou jogar na retranca buscando um empate no Mineirão: "Queremos buscar uma vitória, não podemos nos contentar em perder o jogo lá. O Cruzeiro vai jogar na Vila Belmiro para vencer também. Sabemos da pressão do Mineirão, o Cruzeiro teve poucos resultados ruins em casa, mas nosso foco é pela vitória."

20:03 Em 2000, os adversários de Cruzeiro x Santos hoje se enfrentaram também pelas semifinais da Copa do Brasil e o Cruzeiro levou a melhor naquela ocasião. Depois de um empate por 2 a 2 na Vila Belmiro, a Raposa fez 2 a 0 no Mineirão e avançou para a final com gols de Geovanni e Donizete Oliveira.

20:01 O último jogo entre as equipes foi em em 17 de agosto de 2014, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro, e terminou com uma vitória do Cruzeiro por 3 a 0. Os gols do time mineiro foram marcados por Ricardo Goulart, Júlio Baptista e Marcelo Moreno.

19:57 Favorito no jogo de logo mais, o Cruzeiro conta com um retrospecto melhor, mesmo que apertado: em 59 partidas, são 22 vitórias, 17 empates, contra 20 triunfos do Santos.

19:55 Contra o Botafogo, nas quartas de final, o Santos passou com tranquilidade. Em um placar agregado de 8 a 2 com direito a uma goleada por 5 a 0 no Pacaembu.

19:54 Já o Santos não vive uma fase tão boa no Campeonato Brasileiro e ocupa apenas a oitava posição, sem muitas chances de alcançar o G-4.

19:50 Nas quartas de final, o Cruzeiro passou no sufoco pelo ABC devido ao gol marcado fora de casa, ao vencer em casa por 1 a 0 e ser derrotado em Natal por 3 a 2.

19:48 O mando de campo é do Cruzeiro, que é o líder do Campeonato Brasileiro com cinco pontos de vantagem para o vice-líder São Paulo.

19:45 Boa noite leitor que navega na VAVEL Brasil! Acompanhe agora Cruzeiro x Santos , pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil, partida a ser disputada às 22h, no estádio Mineirão.