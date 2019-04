Na Arena Pernambuco, Santa Cruz goleia Vila Nova e cola no G-4 da Série B

Em jogo atrasado da 31º rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o Santa Cruz recebeu o Vila Nova na Arena Pernambuco para tentar seguir sonhando com o acesso à primeira divisão nacional. Com uma grande atuação, a equipe tricolor venceu por 5 a 1 e está mais perto do que nunca do G-4.

Com mais uma vitória na competição, a Cobra Coral chega à 5º posição na tabela, com 51 pontos, um a menos que o Avaí, primeira equipe do grupo dos melhores colocados. Já o Tigre permanece na incômoda penúltima posição, com apenas 26 pontos, e vê o pesadelo do rebaixamento cada vez mais iminente.

No próximo final de semana, os tricolores de Pernambuco voltam a atuar em São Lourenço da Mata, desta vez diante do América-RN, no sábado (1), às 17h00 (de Brasília), enquanto o alvirrubro goiano faz o clássico decisivo contra o Atlético-GO, no Serra Dourada, um dia antes. Os jogos serão válidos pela 33º rodada da Série B.

Santa Cruz tem dificuldades, mas abre ótima vantagem na primeira etapa

Quando a bola começou a rolar, o time da casa tentou não tomar conhecimento do adversário e partiu para o ataque. Mas a primeira oportunidade foi do Vila, que assustou com um chute de longa distância efetuado por Arthur; Tiago Cardoso fez fácil defesa. A resposta veio com Danilo Pires, que cobrou falta perigosa e quase abriu a contagem.

O ritmo no início do jogo teve as duas equipes apresentando um bom toque de bola. A equipe da casa tentava trocar passes, mas foi surpreendida pela agilidade do atacante Jheimy, que chutou da entrada da área e por pouco não fez o primeiro tento da partida.

Percebendo o ímpeto do Tigre, a Cobra Coral viu que não poderia titubear em campo se quisesse a vitória. A saída era contra-atacar. Danilo Pires era o principal responsável pelas bolas paradas do tricolor, mas o goleiro Cléber Alves estava bastante ligado e se mostrou seguro.

Em seguida, o atacante Keno fez boa jogada e foi derrubado na grande área. O jogador coral e a torcida pediram a marcação da penalidade; o árbitro carioca ignorou os apelos e mandou o jogo seguir. E Keno estava mesmo disposto a infernizar a defensa adversária. Foi ele que levou perigo outra vez, mas foi desarmado na hora da finalização.

O Santa Cruz tinha mais posse de bola. Faltava apenas traduzir isso em chances claras de marcar gols. As principais oportunidades surgiam de jogadas aéreas. Tiago Costa apareceu em velocidade e finalizou de cabeça. A bola passou perto, mas ainda não era suficiente.

De tanto insistir, a equipe mandante finalmente chegou ao primeiro gol. Após cobrança de falta de Danilo Pires, Renan Fonseca surgiu por trás da zaga e cabeceou para o gol, para abrir o placar e fazer a festa do torcedor pernambucano. O tento animou a equipe da casa, que partiu em busca de ampliar sua vantagem.

Aos 37, Natan deu grande passe para Danilo Pires, que bateu colocado e contou com o desvio de Gabriel para deslocar Cléber Alves, que nada pôde fazer para evitar o gol. Mais festejos da torcida em São Lourenço da Mata.

A escassez de bolas na rede já fazia parte do passado quando Radamés derrubou Danilo Pires dentro da área e o juiz assinalou pênalti. Na cobrança, Léo Gamalho bateu com categoria e estufou as redes para fazer o terceiro. Depois daí, os goianos ainda tentaram esboçar uma reação, mas não havia mais tempo na primeira etapa.

Time mandante segue o massacre no segundo tempo

Na etapa final, o Vila Nova voltou disposto a reagir. Porém, a desvantagem era bastante considerável. Restou ao time de Wladimir Araújo utilizar as laterais do campo, na tentativa de penetrar a área do Santa. Radamés cobrou falta com muito veneno e por pouco não marcou um golaço.

Em contrapartida, os donos da casa não tiraram o pé do acelerador. Tiago Costa tentou levar perigo de longe, mas a bola saiu à direita da meta de Cléber Alves. Mesmo assim, a Cobra Coral não conseguiu evitar a reação adversária. Leonardo recebeu passe de Paulinho e, com muita categoria, bateu na saída de Tiago Cardoso para diminuir.

A resposta tricolor não tardou para acontecer. Keno fez boa jogada e sofreu penalidade. Jheimy, por reclamação, recebeu os cartões amarelo e vermelho no lance e deixou seu time com um homem a menos. O atacante Léo Gamalho, novamente com muita tranquilidade, cobrou para anotar seu décimo primeiro gol na competição.

Se o adversário era frágil com onze em campo, imagina com dez. O delírio da imensa torcida tricolor presente na Arena ainda aumentou quando Bileu deu grande passe para Keno, que chutou de direita, no canto esquerdo, fazendo o quinto gol do Santa.

O comandante Oliveira Canindé parecia insatisfeito. Tanto que colocou um atacante (Cassiano) na vaga de um jogador de meio-campo (Danilo Pires), que já estava pendurado com o cartão amarelo. Mas os torcedores já festejavam o resultado e gritavam "olé" com as trocas de passe da equipe tricolor.

Para a festa ficar completa, o técnico colocou Flávio Caça-Rato, ídolo da torcida, que entrou na vaga de Léo Gamalho. Depois daí, os tricolores gastaram o tempo, apenas administrando a ótima vantagem. Antes do final da peleja, Radamés deu uma cotovelada no adversário e foi expulso. Agora, o Santa pode entrar no G-4 da Série B já na próxima rodada.