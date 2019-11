Resultado do jogo São Paulo x Emelec na Copa Sul-Americana 2014

22:12 Nós, vamos ficando por aqui. Muito obrigado a todos pela companhia, um grande abraço e até a próxima!

22:11 As duas equipes voltam a campo no domingo (2) pelos campeonatos nacionais. O São Paulo vai até Santa Catarina enfrentar o Criciúma pela rodada 32 do Brasileirão e o Emelec recebe a LDU pela rodada 13 do Campeonato Equatoriano.

22:10 Agora, o São Paulo se classifica mesmo perdendo por um gol de diferença no jogo de volta, ou por dois, desde que marque pelo menos três vezes. Já o Emelec, precisa vencer por três gols de diferença ou por dois, desde que não sofra mais que um gol. Vitória equatoriana por 4 a 2 leva para os pênaltis. A partida ocorre na próxima quarta-feira (5), no George Capwell, em Guayaquil, às 22h.

Fim de jogo no Morumbi! O São Paulo vence o Emelec por 4 a 2!

45' São Paulo mexe pela última vez: entra Auro no lugar de Paulo Miranda.

45' Vamos até os 48.

43' Escalada invade a área pela esquerda, mas perde o equilíbrio e cai.

40' Michel Bastos cobra falta pela direita e Antônio Carlos desvia de cabeça nas mãos de Dreer.

39' Achiler chuta Hudson sem bola e leva cartão amarelo.

37' DE NOVO ROGÉRIO CENI! Bolaños mais uma vez apareceu livre, cara a cara com o goleiro e bateu forte. Bela defesa de Rogério Ceni!

33' Goleiro do Emelec, Dreer reclama com a arbitragem e leva cartão amarelo.

33' No São Paulo, Kaká dá lugar a Osvaldo.

32' Primeiras substituições no Emelec: Esclada entra no lugar de Herrera e Gaibor substituindo Pablo Quiñonez.

28' Alan Kardec dispara em direção ao gol e é derrubado por Bagui. O equatoriano é punido com cartão amarelo.

27' Gimenez tenta o cruzamento, mas não assusta Rogério Ceni.

24' Quando as coisas começavam a ficar complicadas, apareceu o zagueiro-artilheiro, apareceu Antônio Carlos! De cabeça, ele marca o quarto do Tricolor!

24' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO SÃO PAULO! GOL DE ANTÔNIO CARLOS!

23' Alan Kardec passa para Kaká, que é desarmado dentro da área e ganha escanteio.

22' Bolaños arrisca de fora da área e a bola explode em Edson Silva.

20' Mena recebe bom lançamento e parte em direção ao gol, mas o assistente pega impedimento inexistente.

14' Já advertido no primeiro tempo, Lastra faz falta dura em Michel Bastos, mas não leva o segundo amarelo.

9' O que parecia uma noite de festa vira um verdadeiro pesadelo para o São Paulo. Em mais uma falha absurda de marcação, Mena saiu sozinho, cara a cara com Rogério Ceni e marcou o segundo do Emelec.

9' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO EMELEC! GOL DE MENA!

4' Contra-ataque perigosissimo do Emelec. Bolaños recebe na esquerda e chuta muito, muito mal. Primeira conclusão a gol da partida que não termina no fundo das redes.

2' Os equatorianos voltaram empolgados pro segundo tempo. Bolaños recebeu pela esquerda, bateu pro gol e, contando com a colaboração de Rogério Ceni, fez o tão desejado gol fora de casa.

2' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO EMELEC! GOL DE BOLAÑOS!

O árbitro apita, a bola rola e a gente se liga no segundo tempo.

21:19 Emelec também voltou e sem alterações.

21:19 São Paulo já voltou para o segundo tempo. Maicon sai e entra Antônio Carlos.

E termina o primeiro tempo no Morumbi.

44' Um contra-ataque espetacular puxado por Paulo Henrique Ganso! O camisa 10 virou o jogo para Kaká, que tocou para Alan Kardec. O atacante limpou o zagueiro e não deu chances para Dreer! Três chutes a gol, 3 a 0!

44' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO SÃO PAULO! E QUE GOLAÇO DE ALAN KARDEC!

39' Álvaro Pereira tenta boa inversão de jogo, mas Bagui impede o domínio de Alan Kardec.

35' Após lindo lançamento de Ganso, Kaká dividiu com Dreer e a bola sobrou para Hudson mandar para o gol! Dois chutes, 2 a 0!

35' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO SÃO PAULO! GOL DE HUDSON!

32' Bolaños recebe cartão amarelo.

29' Emelec tenta sair no contra-ataque, Maicon dá uma gravata no adversário e leva cartão amarelo.

25' Após agarra-agarra na grande área, Lastra recebe cartão amarelo.

23' Alan Kardec passa por Pedro Quiñonez e o equatoriano faz uma falta duríssima. O árbitro não deu cartão amarelo.

19' Kaká faz lindo lançamento para Michel Bastos, mas o árbitro assinala corretamente o impedimento.

14' DEFENDEU, ROGÉRIO CENI! Herrera recebeu na entrada da área e bateu no cantinho, exigindo grande defesa do capitão tricolor!

13' Lançamento perigoso na área do São Paulo. Herrera tenta dominar, mas Paulo Miranda aparece para afastar o perigo.

11' Na primeira jogada que o São Paulo conseguiu criar na partida, brilhou mais uma vez a estrela de Michel Bastos! Pela esquerda, Kaká recebeu, avançou, tocou para Maicon, ele percebeu Michel Bastos e o camisa 6, de fora da área, emendou para o fundo do gol!

11' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO SÃO PAULO! GOL DE MICHEL BASTOS!

4' Começo morno no Morumbi. São Paulo tenta se aproximar da meta adversária. Público é abaixo do esperado.

O árbitro apita, a bola rola e a gente se liga em São Paulo x Emelec! É o Tricolor decidindo uma vaga na semifinal da Sul-Americana!

20:13 Hino Nacional Brasileiro tocando no Morumbi.

20:08 Os times já estão em campo.

19:55 Reservas do Emelec: Cevallos (GK), Mondaini, Gaibor, Escalada, Guagua, Mina e Noboa.

19:52 O paraguaio Enrique Cáceres apita a partida de hoje. Ele é auxiliado pelos conterrâneos Carlos Cáceres e Miliciades Saldivar.

19:37 EMELEC TAMBÉM CONFIRMADO pelo técnico Gustavo Quinteros: Dreer; Narvaez, Achiller, José Luiz Quiñonez e Bagui; Pablo Quiñonez, Lastra, Gimenez e Mena; Bolaños e Herrera.

19:35 Banco de reservas do São Paulo tem: Denis (GK), Antônio Carlos, Reinaldo, Osvaldo, Ademilson, Auro e Boschilia.

19:34 SÃO PAULO CONFIRMADO: Muricy Ramalho vai a campo com Rogério Ceni; Hudson, Paulo Miranda, Edson Silva e Álvaro Pereira; Souza, Maicon, Kaká, Paulo Henrique Ganso e Michel Bastos; Alan Kardec.

19:19 Quem avançar de São Paulo x Emelec enfrentará o vencedor do duelo entre Atlético Nacional, da Colômbia, e a Universidad Cesar Vallejo, do Peru. Ontem (29), os colombianos venceram por 1 a 0 no jogo de ida.

19:00 Já Gustavo Quinteros, faz suspense no ataque. "Pode ser Herrera ou Mondaini, que ainda não está 100%", desconversa.

18:56 Pensando em escalar força máxima para a partida, o técnico Muricy Ramalho terá os desfalques de Denílson e Luis Fabiano, cumprindo suspensão, e de Rafael Tolói, que sentiu uma lesão de última hora. Alexandre Pato também segie no Departamento Médico.

18:51 Palco de tantas glórias continentais do São Paulo, o Estádio do Morumbi é o palco da partida de hoje. Expectativa de um público de razoável para bom. (Foto: Divulgação)

18:48 FIQUE DE OLHO: Um dos jogadores que está há mais tempo no Emelec, o goleiro Esteban Dreer defendeu o pênalti que evitou a eliminação do Emelec ante o Goiás.

18:45 FIQUE DE OLHO: Rogério Ceni, goleiro do São Paulo que se aposenta no fim do ano, tem na Sul-Americana uma das últimas oportunidades para ser campeão. (Foto: Rubens Chiri/São Paulo FC)

18:41 Já Gustavo Quinteros, treinador do Emelec, rasgou elogios ao São Paulo: "Fazem muitos gols de bola parada ainda que essa não seja sua principal virtude. Jogam muito bem, tem jogadores muito bons que atuam coletivamente, com toques curtos. Jogam bem em casa e fora, ganharam em estádios mais acanhados, como o do Huachipato", declarou Quinteros ao jornal Equatoriano El Universal.

18:38 O técnico do São Paulo definitivamente não está feliz com a maratona de jogos enfrentados pelo time. Muricy Ramalho voltou a tocar no assunto durante a semana e sobrou até para os colegas de profissão: "Está ficando chato vir aqui falar. Na minha classe ninguém fala nada. Parece que estão todos satisfeitos. Fica repetitivo só eu falando. Não vou falar mais disso. Estou de saco cheio", reclamou.

18:35 Esse é o primeiro duelo entre São Paulo e Emelec. Até hoje, o Tricolor nunca perdeu para times equatorianos no Morumbi. Os paulistas venceram Barcelona (em 1992), LDU (2004) e Liga de Loja (2012), além de empatarem um confronto, também contra o Barcelona (em 1972).

18:31 O São Paulo já venceu uma edição da Sul-Americana. Foi em 2012, quando chegou à final após passar por Bahia, Liga de Loja-EQU, Universidad de Chile e Univesidad Católica-CHI. Na decisão, após empatar em 0 a 0 na Argentina, o Tricolor fez 2 a 0 no Tigre ainda no primeiro tempo e foi campeão com a decisão do adversário de não voltar para o segundo tempo por conta de uma suposta briga com a Polícia Militar.

18:27 Já o Emelec, cujos melhores resultados a nível Continental foram as campanhas nas Libertadores de 2012 e 2013, quando caiu nas oitavas de final, disputa o torneio desde a primeira fase, quando despachou o Águilas Douradas-COL. Na segunda fase, os equatorianos bateram o River Plate-URU e, nas oitavas de final, mandaram o Goiás para casa. Até o momento, três vitórias, dois empates e uma derrota, com sete gols marcados e cinco sofridos.

18:23 Campeão em 2012 e semifinalista da última edição, o São Paulo divide suas atenções entre o torneio continental e o Brasileirão, onde é vice-líder. O Tricolor passou pelo Criciúma na segunda fase e despachou o Huachipato, do Chile, nas oitavas de final. Até aqui, são três vitórias e uma derrota, com sete gols marcados e quatro sofridos.

18:20 Muito boa noite para você que a partir de agora se liga nas emoções da Copa Sul-Americana. Hoje é dia do São Paulo entrar em campo para começar a decidir uma vaga nas semifinais do torneio. O Tricolor recebe o Emelec, do Equador, pela primeira partida das quartas de final.