Meia uruguaio De Arrascaeta confirma proposta do Internacional: "A possibilidade existe"

O jovem do Defensor Sporting, Giorgian de Arrascaeta, está na mira do Internacional e de gigantes europeus. O jornal espanhol Marca noticiou que Milan, Juventus, Chelsea e Real Madrid também brigam pela promessa. O atleta uruguaio de 22 anos foi convocado pela sua seleção principal para os jogos contra Costa Rica e Chile. Em entrevista à Rádio Guaíba de Porto Alegre, Giorgian admite o interesse do Inter em contar com o seu futebol.

"A possibilidade (de jogar no Inter) existe, mas temos que esperar. Me agradou a chance de ir ao Brasil, é um futebol que me agrada. E ficar no Brasil me deixaria perto do Uruguai", declara.

O valor de Arrascaeta gira em torno de R$12,5 milhões. A possibilidade de o atleta ir para a Europa é grande, pois seu empresário é Daniel Fonseca, ex-jogador de Roma e Juventus. Daniel tem estreita relação com dirigentes italianos.

Atualmente o Internacional conta com três estrangeiros em seu elenco. O chileno Charlez Arànguiz, o meia argentino Martin Luque e o ídolo dos colorados e também argentino Andrés D’Alessandro. O argentino Bollati atualmente emprestado ao Botafogo também pertence ao Inter.

Em competições organizadas pela CBF, até cinco estrangeiros podem ser relacionados para uma partida. Não tendo restrições de números de estrangeiros no elenco. No caso das competições continentais organizadas pela Conmebol, Libertadores da América, Copa Sul-Americana e Recopa Sul-Americana. Não existe nenhuma restrição quanto as nacionalidades dos atletas.