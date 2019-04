Vasco segue na terceira colocação e Kleber lamenta: "Tomar gol de contra-ataque é inadmíssivel"

Em jogo válido pela 33ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o Vasco da Gama empatou com o Paraná por 1 a 1, no estádio Durival Britto. Com o resultado, a equipe carioca permanece na terceira colocação e soma 56 pontos, com sete pontos de diferença para o líder Joinville - com 63, dois a mais do que a vice-líder Ponte Preta.

Na partida desta sexta-feira (31), o zagueiro Rodrigo recebeu cartão amarelo e não estará disponível para o próximo confronto do campeonato. Luan, também zagueiro, afirma que isto não será o problema. Para ele, o acesso à primeira divisão é algo definido e pede o apoio da torcida.

"O Rodrigo é um grande jogador, mas o Vasco tem outros grandes jogadores para substitui-lo. Queríamos vencer de qualquer jeito, foi uma grande decepção, mas quero pedir para a torcida lotar o Maracanã no sábado, porque vamos para cima do ABC e tenho certeza que o Vasco vai subir para a Série A. Tenho certeza que vamos subir", afirmou.

Kleber admitiu que o time poderia ter levado os três pontos para casa: "Dava (para ter vencido), porque no primeiro tempo não fomos mal. São erros que estão acontecendo desde o começo. Tomar gol de contra-ataque é inadmíssivel. É acordar, melhorar mais. Na única em que vez que cruzamos certo, fizemos o gol. Se não tiver paciência, qualidade, não vai fazer gol. Não conseguimos dar uma enfiada, um passe correto. A tendência é se fechar, mas não conseguimos virar. Mas está bom".

Maxi Rodríguez, autor do gol que salvou o Vasco de uma derrota, nos acréscimos, lamentou não ter conseguido a vitória: "Bom, queríamos ganhar o jogo. Não aconteceu, tomara que a gente ganhe no próximo jogo. Sempre quero fazer gol, tento chegar à área e às vezes não dá. Estávamos bem e queríamos ganhar de qualquer jeito, pena que não deu".

Autor do cruzamento para o gol de empate de Maxi Rodríguez, o meia Douglas destacou a boa atuação do adversário e comemorou o ponto conquistado aos 48 minutos do segundo tempo: “Depois do gol, ficou difícil. Enfrentamos uma equipe fechada, que se doou bastante, difícil jogar contra uma equipe assim. Mesmo com um homem a menos, era complicado de entrar, e no finalzinho conseguimos fazer o que não fizemos no segundo tempo inteiro, que era jogar dos lados. No final fomos coroados com um gol, um ponto importante, buscar agora vitórias em casa", disse o camisa 10.

O Cruzmaltino voltará a campo às 16h20 do próximo sábado (8), no Maracanã, contra o ABC.