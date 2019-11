Com gol de Diego Souza, Sport volta a vencer e aumenta distância para o Z-4

Na tarde deste domingo (2), o Sport recebeu o Figueirense no estádio da Ilha do Retiro, em Recife, Pernambuco, em duelo válido pela 32º rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O Leão precisava desesperadamente da vitória para manter uma boa distância do Z-4. O clube pernambucano dominou o jogo, entretanto, a afobação para abrir o placar era evidente, mas um pênalti na segunda etapa salvou tudo. Diego Souza bateu, a bola entrou e saiu, mas a arbitragem acertou e deu o gol, que garantiu a vitória da equipe rubro-negra.

Com o resultado, o Leão segue na 12ª colocação da Série A do Campeonato Brasileiro, com 40 pontos. Apesar de continuar nessa posição, a equipe pernambucana conseguiu aumentar a distância para o Z-4 que, agora, é de seis pontos. Já o Figueirense ficou na 13ª posição, com 36 pontos, no entanto, o time de Santa Catarina poderá ser ultrapassado, pois o Palmeiras e a Chapecoense ainda jogarão.

A 33ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro será realizada, apenas, no próximo fim de semana. O Sport jogará no domingo (09), às 17h00 (horário de Brasília), contra o Flamengo. Esta partida, que tem como mandante o rubro-negro pernambucano, será realizada na Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata. Já o Figueirense entrará em campo, no mesmo dia e horário, para encarar a Chapecoense, no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis, Santa Catarina.

Leão domina o Figueira, mas esbarra na afobação e não consegue abrir o placar

Precisando reencontrar o caminho da vitória, o Sport começou o duelo buscando o ataque e pressionando o Figueirense. Mesmo assim, o goleiro Tiago Volpi não teve trabalho nos primeiros cinco minutos de partida. O time catarinense ficou perto de abrir o placar, quando o atacante Pablo recebeu dentro da área, limpou a zaga, ficou de frente para Magrão e bateu colocado. A bola passou perto do ângulo esquerdo do goleiro.

O Leão da Ilha do Retiro fez a melhor jogada da partida, quando Felipe Azevedo tocou para Patric, que cruzou rasteiro para a área, o lateral-esquerdo Roberto Cereceda escorregou e a bola ficou com Ibson. O meia, de frente para o gol, chutou e o goleiro Tiago Volpi fez a defesa. O Figueira, apesar de estar jogando com três atacantes, só saia para o ataque nos contra-ataques, pois o clube rubro-negro era quem estava com mais presença ofensiva. O time catarinense quando conseguia chegar era pelo lado esquerdo, com Pablo e Mazola.

O tempo foi passando e o duelo foi ficando morno. Os dois goleiros ficaram sem ter grande trabalho. O Sport encontrava dificuldades para sair jogando, além disso, quando chegava ao ataque errava no último passe ou no momento da finalização, enquanto o Figueira se armava para tentar encaixar um contra-ataque e balançar a rede, mas, até então, não lograva êxito. O volante Rithely teve uma ótima chance pela direita e na hora de cruzar errou e deixou de graça para a defesa adversária.

Pressionado por conta da necessidade de voltar a vencer na competição, o Sport estava afobado e errava alguns lances bobos, para desespero do torcedor que lotou o estádio da Ilha do Retiro. Com as constâncias dos erros, os torcedores foram perdendo a paciência. O Figueirense continuava sem chegar ao ataque e tinha, praticamente, todos os jogadores no campo de defesa.

Danilo acertou um belo chute da entrada da grande área e levantou a torcida na arquibancada. Ele recebeu de Ibson e bateu forte, entretanto, a bola passou sobre o gol de Tiago Volpi. Esse foi o último lance de perigo da primeira etapa. Desta maneira, o resultado ficou mesmo no empate sem gols. Placar que não agradava nenhum dos times, que necessitavam desesperadamente da vitória.

Diego Souza marca e o Leão volta a vencer na Série A

Para o segundo tempo, o técnico Eduardo Baptista resolveu fazer uma modificação tática. Ele colocou o jovem centroavante Joélinton na vaga do meia Danilo. Já o técnico Argel Fucks não fez nenhuma substituição. O jovem atacante rubro-negro, com menos de um minuto, recebeu uma bola dentro da área, limpou a defesa e bateu colocado, mas o goleiro Tiago Volpi conseguiu fazer uma boa defesa.

Os cinco minutos inicias da etapa final não foi nada diferente dos primeiros 45 minutos. O Leão da Ilha do Retiro tinha a posse da bola, entretanto, continuava com afobação para acertar o último passe e finalizar bem. Com o passar do tempo, o time rubro-negro ia se atirando cada vez mais. Isso deixava espaços para o Figueirense sair em velocidade, com isso, os jogadores pernambucanos eram obrigado a parar as jogadas com falta.

O lateral-direito Patric ficou bem perto de abrir o placar. Ele fez uma bola tabela com o atacante Felipe Azevedo, entrou na área e bateu bem, tirando do goleiro. No entanto, a bola passou pertinho da trave direita de Tiago Volpi, que ficou só olhando. O Leão cresceu no jogo e conseguiu um pênalti, quando Ibson tocou para Joélinton e recebeu novamente. No momento do chute foi derrubado e o árbitro marcou a penalidade.

Na cobrança do pênalti, Diego Souza bateu forte, a bola pegou no travessão, entrou e saiu. Como a bola passou toda da linha, o auxiliar ao lado do gol marcou e a Ilha do Retiro estremeceu. Após o placar sair do zero, os dois técnicos resolveram fazer uma modificações. No Sport, saiu Ibson para a entrada de Augusto César, enquanto no Figueira entrou Léo Lisboa no lugar de Rivaldo.

Atrás no placar, o Figueirense saiu para o ataque e até ganhou alguns espaços para levar perigo ao gol defendido por Magrão. Entretanto, os rubro-negros foram quem tiveram perto de aumentar a vantagem. Joélinton recebeu na direita e bateu cruzado, mas o goleiro Tiago Volpi espalmou. O Leão administrou o placar e garantiu a importante vitória, por 1 a 0, na Ilha do Retiro.