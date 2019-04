Jefferson mostra confiança em escapar do Z-4: "Vamos sair dessa"

O momento é delicado. Vindo de uma vitória no clássico contra o Flamengo, o Botafogo, entretanto, foi ao Mineirão com a proposta de, pelo menos, ganhar um ponto fora de casa. Jefferson, goleiro e capitão da equipe, até fez grandes defesas, mas não conseguiu evitar a derrota do Alvinegro por 2 a 1.

''No primeiro tempo a gente só defendeu, não chutamos uma bola no gol do Fábio. No segundo, colocamos a bola no chão e jogamos. Não tem bicho papão, a gente sabe que a equipe do Cruzeiro é boa, mas a gente sabe que tinha condições de fazer um jogo melhor, um placar melhor. Infelizmente a gente só reagiu no finalzinho, mas serve de lição para os próximos jogos'', disse Jefferson.

Jefferson procurou passar confiança na permanência do Botafogo na elite do futebol brasileiro. No momento, o clube está em 18º, na zona de rebaixamento.

''Podemos e vamos (ficar na 1ª divisão). Com certeza vamos sair dessa. O grupo está fechado, unido e quem viu esse segundo tempo viu que a gente está querendo. Então pode ter certeza que a gente vai sair dessa'', disse o goleiro do Botafogo.

Na próxima rodada, o Botafogo enfrenta o Coritiba, no sábado (8), às 19h30, no Raulino de Oliveira.