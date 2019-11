Santos x Cruzeiro na Copa do Brasil 2014

0:09 Nós, vamos ficando por aqui. Muito obrigado a todos pela companhia, um grande abraço e até a próxima!

0:07 Agora o Cruzeiro tem que voltar a pensar no Brasileirão. Domingo (9), a Raposa pega o Criciúma no Mineirão para pelo menos manter a vantagem de cinco pontos para o São Paulo. No mesmo dia, o Santos enfrenta o Corinthians em itaquera para tentar a quase impossível missão de chegar ao G-4.

0:05 Agora, não teremos regra do gol fora de casa como critério de desempate na final, já que as duas partidas serão na mesma cidade.

Termina o jogo! Em um jogo espetacular, o Cruzeiro empata, se classifica e vai para a final! Duas quartas-feira para parar Minas Gerais e o Brasi. 180 minutos vão decidir qual dos dois mineiros será o campeão.

49' O Santos foi para o ataque, abriu, foi para o tudo ou nada e Willian apareceu de novo livre para marcar o terceiro! Festa cruzeirense na Vila! Final para parar Minas Gerais!

49' E NO CONTRA-ATAQUE, É GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO CRUZEIRO! ACABOU! ACABOU! É FINAL MINEIRA! É GOOOOOOOOOOOOL DE WILLIAN!

49' Renato tomou a bola no meio campo, tentou o lançamento e Willian apareceu para afastar.

49' Um minuto para o fim do jogo. Santos não consegue assustar.

46' Santos insiste no chuveirinho. Cruzeiro resiste e valoriza cada segundo em que tem a posse de bola.

45' Vamos até os 50 minutos!

43' Santos vai para o tudo ou nada, Cruzeiro se segura.

42' Terminou em Minas Gerais! Em mais uma virada impressionante, o Atlético-MG está na final! Clássico mineiro ou duelo alvinegro na decisão? Menos de cinco minutos para o desfecho na Vila!

39' Bruno Univi tenta de cabeça e Fábio segura.

35' Segundos antes do gol, Santos havia mexido pela última vez: Renato no lugar de Alison. Na comemoração do gol, Júlio Baptista fez sinal de que "acabou". Será?

35' Lançamento de Fábio, pane geral na zaga santista e Willian, cara a cara com o goleiro, marca o gol que provoca nova reviravolta na partida! O Cruzeiro volta para a decisão e, agora, contra o grande rival Atlético!

35' PINTOU CLÁSSICO NA FINAL! É GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO CRUZEIRO! É GOL DE WILLIAN PARA LEVAR A RAPOSA PARA A DECISÃO!

32' E O QUE PARECIA IMPOSSÍVEL ACONTECE EM MINAS GERAIS: com Luan, aos 40 minutos do segundo tempo, o Atlético-MG faz o quarto e toma a vaga do Flamengo na grande final! Final alvinegra nesse momento!

31' Santista Lucas Lima acaba advertido com cartão amarelo.

30' Jorge Eduardo avança pela direita, tenta o cruzamento e ganha escanteio. Pela demora na cobrança, cruzeirenses e santistas se estranham.

29' GOL PAA BOTAR FOGO NO JOGO NO MINEIRÃO: aos 35 minutos, Dátolo faz o terceiro do Atlético-MG, que agora faz 3 a 1 no Flamengo. O resultado ainda é favorável aos cariocas, mas um gol do Galo é suficiente para levar os mineiros para a final!

26' Faltam menos de 20 minutos para o fim do jogo. Santos vai se segurando...

24' Jorge Eduardo tenta lançamento para Gabriel, mas joga nas mãos de Fábio.

20' Cruzeirense Lucas Silva exagera na força e leva cartão amarelo.

18' Cruzeiro mexe pela última vez: sai Éverton Ribeiro, entra Júlio Baptista.

15' Agora mudou tudo! Com esse resultado, o Santos é quem vai para a final. Robinho se machucou e foi substituído por Jorge Eduardo.

13' Contra-ataque preciso, cirúrgico, mortal... Na escorregada da saída de bola do Cruzeiro, Lucas Lima recebeu de Robinho, lançou Gabriel e o garoto, com uma visão de jogo impressionante, não quis chutar. Viu Rildo livre, tocou e o atacante santista só empurrou para o fundo do gol!

13' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL! É GOL DO SANTOS! É GOL DE RILDO! É GOL PARA LEVAR O PEIXE PARA A FINAL!

11' Willian arranca bem, invade a área, mas chuta em cima de Edu Dracena.

8' Santos continua tentando chegar pelo lado direito, mas Cruzeiro começa a levar perigo nos contra-ataques.

6' Cicinho arrisca de muito longe e manda por cima da meta do Cruzeiro.

4' GOL NO MINEIRÃO: o Atlético-MG vira para cima do Flamengo, 2 a 1. Faltam dois gols para o Galo conseguir a classificação.

4' Dividida forte na lateral do campo deixa Éverton Ribeiro e Rildo sozinhos.

0' Correção: o Santos também mexeu. Saiu Mena, entrou Caju.

O árbitro apita, a bola rola e a gente se liga nos 45 miutos decisivos! Falta pouco para saber quem segue na Copa do Brasil!

23:09 Cruzeiro mexe no intervalo: Samudio entra no lugar de Egídio. Santos é o mesmo.

23:09 Segundo tempo já começou no Mineirão. Segue 1 a 1.

23:08 Os dois times estão de volta. Vai rolar a bola.

Termina também o primeiro tempo na Vila Belmiro! Tudo em aberto!

49' Resultado ainda classfica o Cruzeiro. Santos precisa de mais um gol. Em Minas, intervalo para Atlético-MG 1 x 1 Flamengo.

47' Bola para um lado, goleiro para o outro e é a virada do Santos!

47' E MANDA PRO GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL! GOL DO SANTOS! GOL DE GABRIEL!

46' Gabriel vai pra bola...

45' Gabriel chutou, Fábio pegou, deixou escapar e, na visão do árbitro, Léo derrubou Rildo impedindo que o atacante santista chegasse na bola para marcar o segundo. Lance polêmico!

45' PÊNALTI PARA O SANTOS!

43' Rildo derruba Egídio e leva cartão amarelo.

41' EM MINAS GERAIS, empata o Atlético-MG, 1 a 1 com o Flamengo. Resultado continua classificando o rubro-negro.

40' Willian chega forte demais em Cicinho e leva o primeiro cartão amarelo do jogo.

35' NÃO VALE! Em posição irregular Gabriel recebe lançamento e, já com a jogada paralisada, dribla Fábio e manda para as redes. Segue 1 a 1.

34' RILDO PERDE UMA CHANCE IMPRESSIONANTE! Bruno Rodrigo sai jogando mal e Robinho lança Rildo. O atacante, cara a cara com o goleiro, chuta mal e manda para fora. Ele ainda ganhou um escanteio muito mal marcado pelo árbitro.

33' TEM GOL EM MINAS GERAIS: Flamengo abre o placar para cima do Atlético-MG e fica muito perto da vaga na final. Agora, o Galo precisa marcar quatro gols para se classificar e também não há mais chances de uma disputa por pênaltis.

32' Mena cruza na área, a bola bate em Léo e a torcida pede pênalti. Não foi nada, segue o jogo.

26' Santos tenta se aproximar da grande área cruzeirense. Jogo aéreo sendo mais utilizado.

25' Rildo ganha jogada que parecia perdida e passa para Robinho, que encontra Arouca. O volante erra, o Santos recupera a bola, Alison tenta cruzamento e ganha escanteio.

16' Lucas Lima consegue bom domínio, passa para Robinho e o craque santista, ao tentar deixar Gabriel na cara do gol, entrega a bola de presente para Fábio.

10' Jogo movimentadissimo na Vila. Santos tenta chegar pela direita.

10' Agora, não há mais nenhuma possibilidade de disputa por pênaltis. Esse empate, assim como qualquer vitória santista por um gol de diferença, dá a vaga na final para o Cruzeiro.

9' E ele quer mais! O atacante boliviano viu Aranha adiantado e tentou por cobertura. Goleiro santista pegou.

7' Dessa vez quem disparou foi Ceará! Pela direita, o lateral, que entrou por ser forte na marcação, deu uma de atacante, deixou Mena para trás e bateu forte. O goleiro Aranha defendeu, mas, na sobra, Marcelo Moreno marca um gol importantíssimo para a Raposa!

7' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO CRUZEIRO! GOL DE MARCELO MORENO PARA DEVOLVER A VAGA PARA O CRUZEIRO!

6' Vale lembrar que, terminando assim, iremos para os pênaltis. Em Minas, a bola já rola também para Atlético-MG x Flamengo, que empatam em zero a zero. Resultado classifica o Mengão.

4' Para piorar, Cruzeiro é forçado a mexer. Dedé, machucado, dá lugar a Bruno Rodrigo.

1' No primeiro ataque, o Santos disparou com Gabriel, que fez a jogada com Rildo. Na velocidade, o Santos levou a melhor e a bola voltou para Robinho bater e, contando com o desvio da zaga cruzeirense, abrir o placar! Tudo igual na semifinal da Copa do Brasil!

1' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO SANTOS! GOL DE ROBINHO PARA BOTAR FOGO NA SEMIFINAL!

O árbitro apita, a bola rola e a gente se liga na decisão! Está valendo! Santos e Cruzeiro começam a decidir a vaga na grande final da Copa do Brasil!

21:58 Quase tudo pronto na Vila! Chegou a hora!

21:56 Hino Nacional Brasileiro sendo executado.

21:53 Trio de arbitragem já está em campo.

21:50 Torcida do Santos dá um show na Vila Belmiro. Canta sem parar o hino do clube. Tá chegando a hora da decisão!

21:41 No banco de reservas do Santos estão: Vladmir (GK), Caju, Neto, Alan Santos, Renato, Serginho, Patito Rodriguez, Jorge Eduardo e Leandro Damião.

21:40 Os reservas do Cruzeiro: Elisson (GK), Bruno Rodrigo, Manoel, Samudio, Mayke, Wellington Farias, Nilton, Marlone, Júlio Baptista, Dagoberto e Borges.

21:34 Goleiros do Santos aquecem na Vila.

21:33 Chuva aperta um pouco na Vila Belmiro.

21:29 CRUZEIRO TAMBÉM ESTÁ ESCALADO: Marcelo Oliveira inicia a partida com Fábio; Ceará, Léo, Dedé e Egídio; Henrique, Lucas Silva, Éverton Ribeiro, Ricardo Goulart e Willian; Marcelo Moreno.

21:27 SANTOS CONFIRMADO: Enderson Moreira vai a campo com Aranha; Cicinho, Edu Dracena, Bruno Uvini e Mena; Alison, Arouca e Lucas Lima; Rildo, Robinho e Gabriel.

21:15 O paraense Dewson Fernando Freitas da Silva é o árbitro da partida de hoje. Ele é auxiliado pelo paranaense Bruno Boschilia e pelo pelo sergipano Cleryson Barreto Rios, ao passo que o catarinense Paulo H Godoy Bezerra e o paranaense Antonio Derival de Morais serão os adicionais. O paulista Marcelo Aparecido de Souza é o quarto árbitro, enquanto os também paulistas Wilson Luiz Seneme e Marcio Verri Brandão serão os delegados da partida.

21:12 Clima de decisão na Vila! Ônibus santista é recebido com "corredor de fogo" feito pela torcida alvinegra. Chuva fina cai sobre o estádio que já começa a receber bom público.

20:51 Do lado do Cruzeiro, quem falou foi o volante Lucas Silva, que se mostrou confiante e minimizou o "caldeirão da Vila": "Realmente será um jogo muito difícil, mas temos totais condições de ir lá e não só aproveitar dessa vantagem como conquistar uma vitória. Sabemos que, pela vitória no primeiro jogo, eles vão pra cima. Mas a gente pode usar disso, explorando bem os contra-ataques, pois, acredito eu, vamos ter um bom espaço".

20:47 O Santos treinou cobranças de pênalti, pensando em uma eventual vitória por 1 a 0. O goleiro Aranha valorizou o trabalho, mas ponderou: "Se tem algo que fascina no futebol é que ele não tem lógica, não é uma ciência exata. De repente, o cara treina bater no canto direito na véspera e, na hora do jogo, tem a sensibilidade de bater no outro canto. Vai muito de momento, por mais que você treine e conheça o adversário".

20:43 Depois de mandar o jogo contra o Botafogo no Pacaembu, o Santos volta a fazer da Vila Belmiro o seu caldeirão e o seu aliado nessa reta final. Palco de toda a campanha vitoriosa de 2010, a Vila Mais Famosa deve ter quase todos os seus mais de 20 mil lugares ocupados. (Foto: Bruno Giufrida/Divulgação)

20:40 Já do lado do Cruzeiro, a festa é pela recuperação de Willian, que machucou a costela no jogo de ida, não enfrentou o Botafogo pelo Brasileirão, mas se recuperou a tempo de jogar essa partida decisiva. Ricardo Goulart e Manuel também estão de volta. A menos que haja alguma surpresa, o provável Cruzeiro que começa o jogo tem Fábio; Mayke, Dedé, Léo e Egídio; Henrique, Lucas Silva, Everton Ribeiro; Ricardo Goulart, Willian e Marcelo Moreno.

20:36 O Santos tem dois desfalques para essa partida decisiva, ambos no ataque. Thiago Ribeiro e Geuvânio estão no departamento médico e sequer foram cogitados a figurar entre os relacionados. Enderson Moreira faz mistério e várias posições e a provável escalação vem cheia de parênteses: Aranha; Cicinho, Edu Dracena, Bruno Uvini (David Braz) e Mena (Caju); Alison (Renato), Arouca e Lucas Lima; Rildo (Jorge Eduardo), Gabriel e Robinho.

20:33 FIQUE DE OLHO: jogador de Seleção Brasileira, o meia Éverton Ribeiro, do Cruzeiro, é um dos principais jogadores do time. (Foto: Divulgação/Cruzeiro)

20:30 FIQUE DE OLHO: o garoto Gabriel tem sido a nova esperança do ataque do Santos e promete dar trabalho para a zaga cruzeirense. (Foto: Divulgação/Santos)

20:28 Já Marcelo Oliveira, técnico do Cruzeiro, analisou o confronto: "Não vou falar como vamos jogar, mas temos de marcar bem, atrás da linha da bola, pois o Santos tem jogadores rápidos e de qualidade. Mas não temos como fugir muito de nossas características. Até porque, se marcarmos um gol, teremos uma conotação importante".

20:25 O técnico Enderson Moreira falou em entrevista coletiva sobre a contratação mais cara do elenco do Santos, o atacante Leandro Damião, que mais uma vez ficará no banco: "O Leandro teve momentos bons comigo, houve situações em que foi importante. Claro que o centroavante é cobrado por gols, mas há questões importantes. Quem sabe algo possa acontecer nesse fim de ano, pois é uma pessoa muito profissional, dedicada, que tem buscado diariamente melhorar. Ele não será o primeiro nem o último a passar por essa situação. O importante é que ele continue buscando isso".

20:23 No Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro segue rumo ao bi. A Raposa lidera o certame com 64 pontos e, a seis rodadas do fim, tem cinco pontos de frente para o São Paulo, vice-líder. Na última rodada, no domingo (2) os mineiros venceram o Botafogo em casa por 2 a 1. No mesmo dia, também por 2 a 1, o Santos perdeu na Vila para o Internacional e continua em oitavo lugar com 46 pontos, oito a menos que o Fluminense, quarto colocado.

20:20 No jogo de ida, o Cruzeiro abriu o placar logo no começo e pressionou o Santos durante todo o primeiro tempo. Na etapa final, o Peixe melhorou, mas a Raposa soube segurar o resultado que lhe dava uma vantagem importante.

20:17 O Santos tem apenas um título da Copa do Brasil, conquistado em 2010, sobre o Vitória.

20:16 Pela Copa do Brasil, os dois já se enfrentaram uma vez e, curiosamente, também em uma semifinal. Foi na edição de 2000, quando os mineiros venceram por 2 a 0 no jogo de ida, no Mineirão. Com um empate em 2 a 2 na volta, o Cruzeiro rumou para a final, onde bateu o São Paulo e conquistou o terceiro dos seus quatro títulos, que o fazem o maior campeão do torneio ao lado do Grêmio.

20:13 As histórias de Santos e Cruzeiro são das mais ricas do futebol brasileiro. Somados, os dois tem 11 títulos brasileiros, cinco da Copa do Brasil e cinco Libertadores da América. Ao todo, as equipes já se enfrentaram em 60 oportunidades, com 23 vitórias da Raposa, 20 do Peixe e 17 empates.

20:10 Já o Santos, jogou a competição desde o início: na primeira fase, despachou o Mixto-MT (0 a 0 em Cuiabá e 3 a 0 em Santos); na segunda, mandou o Princesa dos Solimões-AM para casa (vitórias por 2 a 1 em Manaus e por 4 a 2 na Vila); na terceira fase, o Peixe eliminou o Londrina, depois de perder por 2 a 1 no Paraná e vencer por 2 a 0 em casa. Nas oitavas de final, quem ficou para trás foi o Grêmio, que perdeu por 2 a 0 em Porto Alegre e foi eliminado por conta do caso de racismo contra o goleiro santista Aranha. Nas quartas, classificação fácil ante o Botafogo: 3 a 2 no Maracanã e 5 a 0 no Pacaembu.

20:07 Por ter disputado a Libertadores, o Cruzeiro entrou na Copa do Brasil nas oitavas de final. O atual campeão Brasileiro e líder da atual edição do torneio estreou contra o Santa Rita-AL e venceu por 5 a 0 no Mineirão, avançando com um empate em 1 a 1 em Minas. Nas quartas de final, a vítima foi o ABC: vitória por 1 a 0 em Minas e classificação garantida com uma derrota por 3 a 2.

20:04 O Flamengo venceu no Maracanã por 2 a 0 no jogo de ida e agora pode perder por até dois gols para ir a final, exceção feita ao 2 a 0 que leva a disputa para as penalidades. Cariocas e mineiros se enfrentam no mesmo horário da partida da Vila Belmiro, em Belo Horizonte.

20:02 No primeiro jogo, vitória cruzeirense pelo placar mínimo, 1 a 0. Agora, os mineiros podem perder por até um gol de diferença, enquanto o Santos precisa vencer por dois ou mais gols de vantagem. A exceção é um novo 1 a 0, agora a favor dos paulistas, que leva para a marca do pênalti a decisão do adversário de Flamengo ou Atlético-MG na final.

20:00 Muito boa noite para você que a partir de agora se liga em uma noite decisiva pela Copa do Brasil. Chegou a hora de Santos x Cruzeiro decidirem, na Vila Belmiro, em Santos, no Litoral Paulista, quem vai para a final da maior competição de futebol profissional do país.