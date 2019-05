Com Wendel no time titular, Eduardo Baptista esboça Sport para duelo contra o Flamengo

Na tarde dessa quarta-feira (5), o Sport deu sequência à preparação visando o confronto contra o Flamengo, no próximo domingo (9), na Arena Pernambuco. No palco do duelo contra os cariocas, os pernambucanos tiveram o time titular esboçado pelo treinador Eduardo Baptista, com duas novidades.

No sistema defensivo, o comandante leonino não terá desfalques e não irá realizar mudanças nas peças que estiveram na vitória sobre o Figueirense. O zagueiro Ewerton Páscoa, que reassumiu a titularidade ao substituir Henrique Mattos, permanece na equipe.

No meio-campo, duas modificações e ambas forçadas, pois o volante Ronaldo e o lateral-esquerdo Danilo - que vinha atuando na função - estão suspensos pelo terceiro amarelo. No lugar deles, o técnico optou pela entrada de Rodrigo Mancha e Wendel, que retornam de suspensão, respectivamente, uma vez que o meia-atacante Ananias ainda segue lesionado.

Sendo assim, o esquema com um losango está mantido, dando liberdade a Ibson na armação. No ataque, porém, Diego Souza completou a série de três cartões e também não poderá entrar em campo contra o Urubu. Em seu lugar, no entanto, Baptista resolveu inovar. Ainda com Neto Baiano e Leonardo no departamento médico, o escolhido foi o jovem Joelinton, que teve a atuação destacada diante dos catarinenses na última rodada.

O centroavante, formado na base do clube da Praça da Bandeira, fez sua estreia na Série A do Campeonato Brasileiro no último domingo (2) e deverá ter a oportunidade de fazer o primeiro jogo entre os onze iniciais. Outra opção no setor era Mike, mas o atleta não ficou nem mesmo entre os reservas, assim como o meio-campista Zé Mário, ficando sob os cuidados do preparador físico Edvaldo Tacão.

Com isso, a provável base do Leão para a partida será escalada no 4-4-2, com: Magrão; Patric, Ewerton Páscoa, Durval e Renê; Rodrigo Mancha, Rithely, Wendel e Ibson; Felipe Azevedo e Joelinton.