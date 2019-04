Substituições por desgaste físico foram o problema para Enderson Moreira na eliminação

Em entrevista coletiva cedida logo após a eliminação da Copa do Brasil no empate em 3 a 3 contra o Cruzeiro nesta quarta-feira (05), um abatido Enderson Moreira, técnico do Santos, aplaudiu o esforço de seus comandados. O treinador afirma que se não tivesse que ter feito alterações por problemas de desgaste físico de seus jogadores o resultado poderia ter sido diferente.

Com as lesões de Robinho e Alison, Enderson não teve substituições o bastante para poder alterar o time taticamente quando o time já ganhava a partida por 3 a 1.

“Poderíamos tentar evitar isso (o recuo da equipe) se pudéssemos fazer modificações por questões táticas e não por questões físicas. Perdemos três atletas por condições físicas. Não dá para ficar lamentando. A equipe correu muito. Tinha de buscar resultado contra o Cruzeiro, equipe muito perigosa. Tem de estar preparado para defender, transição é rápida, técnica... Fomos nos desgastando, correndo atrás, não foi fácil. Acho que foi um belo jogo, disputado. A vaga poderia ter ido para qualquer uma das equipes. Agora é tocar”, analisou.

Mesmo desgastado com a partida, Enderson afirmou que sua equipe não jogará a toalha no Campeonato Brasileiro, única competição que o Santos ainda disputa. Oito pontos atrás do Fluminense, primeiro integrante do G4, O técnico afirma que mesmo se a classificação não vier, usará esse tempo para analisar melhor seus jogadores.

“A distância (para a Libertadores) é grande, mas temos de continuar firmes, buscar as vitórias. Enquanto tivermos a possibilidade matemática, temos de tentar. Claro que a dificuldade, a situação, é muito difícil. Isso faz parte. Que possamos tirar lições deste momento e aproveitar para continuar vendo esses atletas, ter um raio-x melhor da equipe.”

O Santos está com 46 pontos, na oitava colocação do Brasileirão. No próximo domingo (09) fará o clássico contra o Corinthians, pela trigésima terceira rodada da competição. A partida acontece na Arena Corinthians às 19h30.