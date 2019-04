Tony é vetado para o clássico e Tiago Costa participa do último treinamento

O Santa Cruz encerrou a preparação para o Clássico das Emoções que acontecerá neste sábado (08), às 17h20 (horário de Brasília), na Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata, Pernambuco. Como se trata de um jogo extremamente decisivo para os corais, o técnico Oliveira Canindé resolveu adotar a tática do mistério e não quis saber de revelar o time que entrará em campo para tentar colocar o tricolor do Arruda no G-4 da Série B do Campeonato Brasileiro.

Todo mistério que ronda a escalação do Santa Cruz é também por conta da presença dos dois laterais. O lateral-direito Tony sofreu uma entorse no tornozelo esquerdo e o técnico Oliveira Canindé já sabe que não poderá contar com o atleta, que acabou sendo vetado pelo departamento médico. Na esquerda, Tiago Costa aparentemente está recuperado das dores na coxa, pois participou normalmente deste último treino.

Sem contar com Tony, o técnico Oliveira Canindé terá duas opções para a lateral-direita. A primeira seria a troca natural de um lateral pelo outro. Desta maneira, o jovem Nininho assumiria a posição. Entretanto, Canindé poderá repetir o que fez na duelo contra o Vila Nova e em parte do segundo tempo diante do América-RN na última rodada, ou seja, o volante Bileu seria deslocado para a posição.

Caso Oliveira Canindé opte por escalar Bileu na lateral-direita, que é a opção mais provável de acontecer, ele deverá decidir pela manutenção do esquema – com três volantes – ou a entrada de mais um meia para ajudar Wescley na criação das jogadas e recuar Danilo Pires para fazer a função de Bileu. Sendo assim, o volante Memo e o meia Natan é quem estão na disputa por essa vaga.

Na lateral-esquerda, o treinador Coral deve estar torcendo bastante para contar com o Tiago Costa, porque ele não tem outra opção para a posição. O substituto imediato, Julinho, está no departamento médico e não reúne condições de jogo, além disso, Renatinho, que também poderia fazer a função não participará do duelo também por conta lesão. Porém, Tiago deve vestir a camisa 6 Coral no clássico.

Na movimentação desta sexta-feira (07), que marcou o fim da preparação, os jogadores do tricolor do Arruda participaram, como de costume, apenas de um tradicional e descontraído rachão. No treinamento, a novidade foi o retorno do zagueiro Leandro Souza, que se recuperou de uma lesão na região do púbis. Após o encerramento dos trabalhos, os tricolores entraram em regime de concentração.

O tricolor do Arruda deverá entrar em campo com a seguinte formação: Tiago Cardoso, Bileu (Nininho), Alemão, Renan Fonseca e Tiago Costa; Sandro Manoel, Danilo Pires, Natan (Memo) e Wescley; Keno e Léo Gamalho.