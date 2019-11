Resultado do jogo Náutico x Santa Cruz na Série B do Campeonato Brasileiro 2014

Encerramos agora nossa transmissão! Agradecemos a sua companhia nesta tarde de sábado. Um grande abraço. Fique com Deus!

Cassiano: "Nosso objetivo era vencer para entrar no G-4. Sendo assim, não estamos satisfeitos com esse resultado", comentou o atacante.

Cañete: "Nossa equipe merecia porque foi quem mais criou chances de gols, mas, infelizmente, não deu", lamentou o meia.

49' Fim de jogo! Náutico 0x0 Santa Cruz.

48' Danilo Pires cobra a falta, a bola desvia na defesa e vai para escanteio.

47' EXPULSO! Renato Chaves faz falta para matar o ataque do Santa e recebe o segundo cartão amarelo, desta maneira, foi expulso.

45' Três minutos de acréscimo.

44' Santa Cruz tenta atacar e o Náutico busca sair nos contra-ataques.

41' Danilo Pires bate cruzado, Júlio César defende e a zaga alvirrubra manda para escanteio.

40' Na Arena Pernambuco, o público foi de 10.947 torcedores. Renda: R$ 273.835,00.

39' ÚLTIMA MUDANÇA NO NÁUTICO! SAI: Neílson. ENTRA: Deivid.

37' Keno tocou para Tiago Costa, que ficou de frente para Júlio César, bateu na saída dele, mas o arqueiro desviou a bola.

35' Marinho cobra bem a falta e Tiago Cardoso faz a defesa.

34' Vinícius recebeu de Sassá na entrada da área e no momento do chuto sofreu a falta, que pode levar perigo.

33' Falta cobrada e a zaga alvirrubra afasta o perigo.

32' Cassiano tocou para Danilo Pires e o volante Coral foi derrubado pelo lateral Gastón Filgueira.

31' Sassá tenta passar por Bileu, no entanto, o volante manda para lateral.

29' Cassiano deu um drible de corpo em Renato Chaves e bateu forte, mas a bola desviou e foi para escanteio.

29' Náutico tem a posse de bola e tenta chegar com perigo ao gol tricolor.

27' Elicarlos já está recuperado.

26' AMARELO! Memo levanta o pé muito alto e o árbitro não deixa passar em branco. Elicarlos está sentindo no gramado da Arena.

24' MODIFICAÇÃO NO SANTA CRUZ! SAI: Léo Gamalho. ENTRA: Cassiano.

23' Crislan entra na área em velocidade, mas o goleiro Tiago Cardoso sai bem do gol e manda para escanteio.

21' Léo Gamalho recebeu um bom lançamento e na hora de finalizar o zagueiro Luiz Alberto chegou bem e cortou o perigo.

20' ALTERAÇÃO NO NÁUTICO! SAI: Paulinho. ENTRA: Elicarlos.

19' Neílson recebeu pelo lado direito, partiu em velocidade e cruzou. Alemão conseguiu cortar na hora certa.

18' Vinícius é derrubado por Bileu no campo de defesa e fica sentindo.

15' Agora é a vez do Náutico mudar. SAI: Cañete. ENTRA: Sassá.

14' MODIFICAÇÃO NO SANTA CRUZ! SAI: Sandro Manoel. ENTRA: Memo.

13' Renato Chaves também recebe cartão amarelo.

12' Amarelo! Tiago Costa recebe o cartão e também está fora da próxima partida, pois foi o terceiro.

11' MODIFICAÇÃO! SAI: Natan. ENTRA: Aílton.

11' Oliveira Canindé chama o meia Aílton.

10' Natan roubou uma bola no meio de campo, levou para frente da grande área e chutou, mas aconteceu um desvio na zaga e Júlio César ficou com a bola.

8' QUE PERIGO! Tiago Cardoso cobrou muito mal o tiro de meta e Marinho bateu de fora da área. O goleiro Coral fez a defesa e a bola sobrou para Cañete, que mandou para fora.

6' Vinícius aproveitou um passe errado no meio de campo, tocou para Crislan que devolveu para o meia. Já na área Vinícius se atrapalhou e foi desarmado.

4' Keno recebeu na área um lançamento de Bileu, mas no momento de dominar o lateral Neílson afastou bem.

3' Vinícius chuta de fora da área e bola passa com perigo no lado direito do gol Coral.

2' TIAGO CARDOSO! Vinícius cobrou a falta, a bola passou pela zaga Coral e Crislan desvia para o gol. Tiago Cardoso estava atento e fez grande defesa.

1' AMARELO! Léo Gamalho faz falta no meio de campo e recebe cartão.

0' Natan recebe no meio de campo e tenta chutar de fora da área, mas a bola bate em Luiz Alberto.

0' Bola rolando para o segundo tempo! Náutico 0x0 Santa Cruz.

Intervalo' O Santa Cruz também voltou com a mesma equipe.

Intervalo' Dado Cavalcanti não fará modificações no Náutico.

Intervalo' O Santa Cruz também está voltando para o gramado da Arena Pernambuco.

Intervalo' O Náutico já está de volta ao gramado.

Intervalo' Luiz Alberto: "Pelo o que estou vendo, nossa equipe está melhor. Estamos tocando bem a bola e fazendo um bom jogo, se continuarmos assim no segundo tempo o gol vai aparecer", disse o zagueiro do Timbu.

Intervalo' Renan Fonseca: "Nossa equipe melhorou no fim do jogo e criamos situações de gols. Vamos tomar cuidado para não tomar o gol na segunda etapa", falou o zagueiro Coral.

Intervalo' Alemão: "Precisamos acertar mais a marcação para o segundo tempo. Estávamos perdido no início jogo, mas conseguimos melhorar", analisou o zagueiro do tricolor.

Intervalo" Júlio César: "O time deles é perigoso e precisamos ter atenção", comentou o goleiro na saída.

47' Fim do primeiro tempo! Náutico 0x0 Santa Cruz.

45' Marinho recebe dentro da área, se atrapalha e faz falta em Alemão.

45' Dois minutos de acréscimo.

44' Danilo Pires tenta cruzar, mas pega mal na bola e ela sai pela linha de fundo.

42' UUUUUHHHHHH! Wescley faz outra grande jogada. Ele passou pela defesa do Timbu e ficou de frente para Júlio César, mas finalizou para fora.

41' Danilo Pires chuta de longe e o goleiro Júlio César faz a defesa.

39' Falta cobra na área e Júlio César fica com a bola.

38' Keno sofre falta na lateral de ataque. Jogadores corais cobram cartão amarelo.

35' AMARELO! Vinícius, por reclamação, recebe cartão amarelo.

34' UUUUUHHHHHH! Wescley quase marca um golaço. O meia arrancou do meio de campo, passou por toda defesa do Náutico, entrou na área e bateu no canto esquerdo de Júlio César e a bola passou muito perto da trave.

32' Náutico tenta chegar em um contra-ataque, mas Bileu afasta o perigo.

29' Cañete é outro jogador que recebe o terceiro amarelo e está fora do próximo jogo.

29' Cañete faz falta no campo de defesa e recebe cartão amarelo.

28' Vinícius levanta a bola na área e Tiago Cardoso faz a defesa.

26' Escanteio cobrado na área, o zagueiro Luiz Alberto sobe sozinho e manda na pequena área. Gastón finaliza com perigo e a bola sai.

25' Marinho recebe dentro da área, tenta finalizar, mas Renan Fonseca faz bem a cobertura e manda para escanteio.

24' Neílson, do Náutico, é o primeiro jogador da equipe a receber cartão amarelo. Ele fez falta dura. Esse foi o terceiro amarelo dele.

22' CARTÃO! Agora é a vez do zagueiro Alemão receber cartão amarelo.

21' AMARELO! Sandro Manoel faz outra falta e agora o árbitro mostra o cartão. Terceiro do jogador que não enfrenta o Bragantino.

20' Vinícius cobra na área e a bola vai para a linha de fundo.

19' Neílson sofre falta na lateral da grande área. Natan foi quem derrubou o atleta.

17' Falta cobrada na área, Luiz Alberto manda de cabeça para o meio da área e Renato Chaves cabeceia para fora.

16' Sandro Manoel acerta outro jogador do Náutico e a torcida alvirrubra protesta pedindo cartão.

14' Tiago Costa cruza a bola na área e Renato Chaves afasta com o peito.

13' Sandro Manoel chega forte em Marinho e o jogador está sentindo. A entrada foi muito dura.

12' Até o momento, o duelo não teve grandes emoções.

10' Danilo Pires trombou com João Anaias e está sentindo o ombro.

9' Paulinho tenta driblar Wescley e sofre falta.

7' Marinho recebe na entrada da área, mas não consegue dominar.

6' Timbu trabalha a bola e tenta chegar tocando.

4' Tricolor do Arruda toca a bola no campo de defesa.

3' Keno recebeu no meio de campo, passou pela zaga e chutou fraco de fora da área.

2' UUUUUHHHHHH! Marinho recebeu uma bola dentro da área, deu um chapéu na zaga tricolor, bateu e Tiago Cardoso salva o Santa.

1' Partida começa bastante pegada no meio de campo. O Santa Cruz tem uma falta no circulo central.

0' Começa o clássico na Arena Pernambuco! Náutico x Santa Cruz

17:18 O hino Nacional está sendo executado.

17:17 O Náutico também está no gramado da Arena.

17:16 O Santa Cruz está no gramado da Arena Pernambuco.

17:11 Faz 18 meses que o Náutico não vence o Santa Cruz. Na última vitória do Timbu, a equipe ainda mandava seus jogos no estádio dos Aflitos.

17:09 Torcedores do Santa Cruz, que estão presentes no local destinado aos alvirrubros, foram isolados pelos seguranças da Arena Pernambuco.

17:08 O local destinado aos torcedores do tricolor do Arruda está praticamente lotado.

17:05 Há torcedores do Santa Cruz no local destinado a torcida do Náutico. Eles estão cantando no local. Sem problemas, até o momento.

17:04 Fim do aquecimento dos jogadores do Náutico e do Santa Cruz.

17:01 No lado do Santa Cruz, que tem direito a, apenas, 10% dos ingressos, a presença da torcida é boa.

17:00 Faltando 20 minutos para o início da partida, o público é bastante fraco na Arena Pernambuco.

16:58 Aquecimento dos jogadores do Náutico.

16:53 Aconteceu um tumulto no lado de fora da área, mas a Polícia Militar contornou a situação.

16:49 O alvirrubro Gilmar Cavalcanti é o torcedor de número 1 milhão da Arena Pernambuco, com isso, ele ganhou o direito de assistir o clássico na área Premium da Arena.

16:43 Desta vez, é o Náutico que vem para o gramado fazer o aquecimento. Assim como aconteceu com os goleiros, os jogadores foram vaiados pelos torcedores corais.

16:40 Agora, quem também está no gramado para realizar o aquecimento é os jogadores do tricolor.

16:34 Goleiros do Náutico agora estão no gramado para o aquecimento. Torcida do Santa Cruz, que está fazendo mais barulho, vaia.

16:30 Os goleiros do Santa Cruz estão realizando o aquecimento no gramado.

16:29 O público na Arena Pernambuco até o momento é fraco.

16:21 Banco do Santa Cruz: Fred, Nininho, Everton Sena, Alberto, Memo, Aílton, Emerson Santos, Cassiano, Flávio Caça-Rato, Adílson e Pingo.

16:18 O Banco do Náutico terá os seguintes jogadores: Alessandro, William Alves, Mario Risso, Deivid, Raí, Luizinho Mello, Elicarlos, Rafael Cruz, Marcos Vinícius, Leleu, Renato e Sassá.

16:16 O Timbu jogará com: Júlio César; Neílson, Renato Chaves, Luiz Alberto e Gastón Filguera; João Ananias, Paulinho, Cañete e Vinícius; Marinho e Crislan.

16:15 O Náutico também está confirmado.

16:12 O técnico Oliveira Canindé colocará a seguinte equipe em campo: Tiago Cardoso; Bileu, Alemão, Renan Fonseca e Tiago Costa; Sandro Manoel, Danilo Pires, Natan e Wescley; Léo Gamalho e Keno.

16:11 O Santa Cruz está escalado para o clássico!

15:51 Os torcedores vão começando a chegar ao estádio.

15:50 O Náutico também já se encontra no local da partida.

15:49 A delegação do Santa Cruz já está na Arena Pernambuco para o grande duelo.

15:00 A arbitragem para o jogo deste sábado (08) será da Bahia. A partida será comandada por Marielson Alves Silva. Marielson Alves, 32 anos, é funcionário público e esse será seu sétimo jogo na Série B do Campeonato Brasileiro. Ele é árbitro do quadro da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Marielson será auxiliado por Alessandro Rocha de Matos, auxiliar da Fifa, e Luiz Carlos Silva Teixeira, ambos são da Bahia.

14:58 Estádio Governador Carlos Wilson Campos, a Itaipava Arena Pernambuco, é o palco para o jogo de logo mais. Inaugurada em 2013, a Arena Pernambuco tem capacidade para 46 torcedores. Neste ano, o estádio recebeu jogos da Copa do Mundo, entre as seleções que atuaram no local estava a Seleção da Alemanha, que se sagrou campeã mundial diante da Argentina. O Náutico é quem manda todos seus jogos na Arena, mas Santa Cruz e Sport também jogam algumas partidas como mandantes.

14:56 O técnico Oliveira Canindé classificou o Náutico como um time indigesto. Para o comandante Coral, jogos assim são bastante complicados e tricolor do Arruda precisará mostrar o que sabe para sair da Arena Pernambuco com os três pontos: “O Náutico é um adversário indigesto e o jogo sempre entra para história. Ninguém vai querer perder. É complicado entrar em um jogo desse sem saber da história. Precisamos mostrar nosso futebol e buscar sair de campo com a vitória.”

14:54 O técnico Dado Cavalcanti garantiu que já tem a equipe e a estratégia para o clássico pronta. Mesmo sem revelar o nome dos titulares, Dado falou que durante a semana treinou três formações com base nas características do tricolor: “Não irei divulgar a nossa escalação antes do que a regra me obriga. Mas, a estratégia de jogo está bem estabelecida na minha cabeça. Treinei três formações tomando por base as características do nosso adversário. Essas alternativas podem ser usadas no início ou no decorrer da partida.”

14:52 Dúvida para o clássico, o lateral-esquerdo Tiago Costa não garantiu a participação no jogo, mesmo treinando normalmente. Segundo Tiago Costa, a partida é muito importante para o tricolor, portanto, ele só entrará em campo se estiver 100%, pois não quer prejudicar o grupo: “Esse clássico será muito importante, então só vou jogar se estiver 100% mesmo. Até porque eu não posso atrapalhar nossa equipe. Não posso pensar só em mim, tenho que pensar no grupo.”

14:50 O meia Vinícius, um dos destaques do Náutico na Série B do Campeonato Brasileiro, espera que a equipe volte a vencer e impeça o tricolor do Arruda de entrar no G-4. De acordo com Vinícius, não deixar o Santa Cruz entrar no grupo dos quatros colocados é um dos objetivos do time neste duelo: "Estaremos dentro de casa e estamos nos preparando muito para dar uma resposta positiva ao nosso torcedor. Além disso, é um clássico e podemos impedir o Santa Cruz de entrar no G4. Se tornou um dos nossos objetivos para esse jogo, devido às circunstâncias."

14:44 FIQUE DE OLHO: Júlio César, goleiro do Náutico, é o grande destaque do clube nesta Série B do Campeonato Brasileiro. O arqueiro desde que ganhou a primeira chance na equipe não saiu mais e colocou Alessandro na reserva. Júlio vem tendo um grande desempenho pelo Timbu e alguns pontos conquistados pelos alvirrubros podem ser colocados na conta do camisa 84.

14:42 FIQUE DE OLHO: Léo Gamalho, atacante do Santa Cruz, é a esperança de gols do tricolor neste clássico. Nesta temporada, o centroavante Coral vive uma grande fase e vem ajudando muito os corais na luta pela classificação à Série A, já marcou 11 gols nessa Série B do Campeonato Brasileiro.

14:40 CURIOSIDADE: O jogador que mais acerta passe na Série B do Campeonato Brasileiro pertence ao Santa Cruz. O volante Sandro Manoel acertou, até o momento, 1456 passes nesta competição. Já no Náutico o destaque fica por conta do lateral-esquerdo Raí, que conseguiu mandar de forma certa 34 cruzamentos. Ele é o segundo jogador que mais acerta esse fundamento na Série B. O primeiro lugar pertence ao meia Marquinhos, do Avaí.

14:38 CURIOSIDADE: O jogador mais indisciplinado da Série B do Campeonato Brasileiro é do Náutico. O volante Paulinho, até o momento, recebeu 14 cartões amarelos, enquanto o segundo colocado – Eduardo Neto, do Avaí – tem 12 amarelos. Já o atleta que mais comete falta nesta competição é do Santa Cruz. O volante Sandro Manoel cometeu 86 faltas. O segundo colocado é o volante Jonas, do Sampaio Corrêa, com 76.

14:36 William Alves é um zagueiro que conhece os dois lados do Clássico das Emoções. O jogador conseguiu ser campeão pernambucano pelo Santa Cruz e foi vendido ao clube alvirrubro para a disputa da Série A 2013. William falou sobre seu desempenho e o mau momento do Timbu na Série B, além disso, afirmou que o time precisa reencontrar o caminho da vitória neste clássico: “Se a gente viesse de resultado positivo minha titularidade seria incontestável, mas como vem acontecendo falhas não acontece. Então, temos que ir lutando por um espaço, independente de quem ele coloque espero que façamos o melhor para sair com a vitória, faz tempo que a gente não ganha e precisamos disso.”

14:34 No Santa Cruz, também aconteceram alguns modificações com relação ao último clássico. Carlos Alberto, por exemplo, já deixou a equipe e com chances de começar o duelo como titular neste sábado existe sete jogadores. São eles: Tiago Cardoso, Nininho, Sandro Manoel, Natan, Wescley, Keno e Léo Gamalho. Desses atletas, quem tem a maior probabilidade de ficar no banco é o lateral-direito Nininho.

14:32 O time do Náutico desde o último clássico sofreu uma grande alteração. Dos prováveis titulares desta tarde, apenas quatro jogadores enfrentaram o Santa Cruz no primeiro turno. Estiveram em campo naquela ocasião, o zagueiro Renato Chaves, o lateral-esquerdo Raí, o meia Vinícius e o atacante Marinho. Outros atletas, como o goleiro Alessando e o volante Elicarlos, que eram titulares absolutos até esse primeiro clássico, devem ficar no banco de reservas.

14:30 No lado Coral, o técnico Oliveira Canindé promoveu até um treinamento fechado no estádio do Arruda e, apesar de ter uma base já montada, faz suspense e só confirmará o time momentos antes do jogo. A grande dúvida está nas laterais, pois ele não contará com Tony, que foi vetado pelo departamento médico, e Tiago Costa ainda é dúvida, mesmo participando normalmente do último treinamento.

14:28 O mistério tem tomado conta das duas equipes para esse jogo. Dado Cavalcanti vem tentando despistar o time titular durante toda a semana e chegou a usar até 14 jogadores entre os titulares durante a semana. Apesar disso, um jogador parece que ficará no banco de reservas. Trata-se do atacante e artilheiro da equipe no ano Sassá. Ele ficou entre os reservas nas movimentações.

14:26 O atacante Keno resolveu responder as declarações do meia Cañete. De acordo com o jogador, os tricolores em trabalhando para esse clássico e a verdadeira resposta será dada no gramado da Arena Pernambuco quando a bola começar a rolar: “Quem tem boa fala o que quer. Mas nosso grupo vem trabalhando forte para esse clássico e vamos mostrar isso dentro de campo.” Keno também afirmou que o Santa Cruz precisa mais da vitória, pois, segundo ele, o Náutico está apenas cumprindo tabela: “Nós sabemos que será uma partida difícil. Independente do Náutico, a gente precisa da vitória mais do que eles. Eles não querem perder, mas a gente precisa mais dos três pontos. Se vencer, nós entraremos no G-4. Eles estão cumprindo tabela.”

14:24 No clássico, geralmente, os jogadores costumam tomar cuidado com as palavras para não ajudar na motivação dos rivais. Entretanto, o meia Cañete, durante a semana, não quis saber de discurso politicamente correto e afirmou que o Santa Cruz não conseguirá vencer o Náutico neste sábado: “O Santa Cruz está em uma boa fase e pode até entrar no G-4. Mas a gente conhece nossas qualidades e sabemos que isso não vai acontecer. O Santa Cruz não vai conseguir entrar no G-4 na nossa casa. A gente merece e vamos conseguir a vitória. O Santa não vai ganhar.”

14:22 Em 1983 aconteceu uma das maiores finais envolvendo os dois times. Com quase 80 mil pessoas presentes no estádio do Arruda, a partida ficou no 1 a 1 no tempo regulamentar, com gols de Gabriel para o Santa Cruz e Mirandinha para o Timbu. O duelo foi para a prorrogação e não saiu mais gols, com isso, acabou sendo decidido nos pênaltis. Nas penalidades, o tricolor venceu por 6 a 5 e conquistou o trisupercampeonato.

14:20 Os torcedores do Náutico festejam bastante a conquista de 2004. Sob o comandado do técnico Zé Teodoro, os alvirrubros perderam o primeiro jogo, nos Aflitos, por 1 a 0, e, com isso, precisavam vencer o duelo de volta, no Arruda, por dois gols de diferença. Com a bola rolando, o Timbu fez até mais do que precisava e garantiu o seu último título, até então, com uma vitória por 3 a 0. Os gols foram marcados por Batata, Jorge Henrique e Kuki.

14:18 697 é número de gols marcados pelo Santa Cruz no Clássico das Emoções. O tricolor está na frente do Náutico, que marcou 637. Os maiores artilheiros do clássico são: Betinho, pelo time Coral, com 20 gols, e Bita, pelo Timbu, com 21 gols marcados.

14:16 O jogo de número 100 entre os dois times aconteceu em 1551, no estádio dos aflitos, pelo Campeonato Pernambucano. O duelo acabou ficando 2 a 2. Uma curiosidade é que as partidas de número 200ª e 400ª também aconteceram no estádio do Timbu, além do primeiro duelo ter sido nos Aflitos-Liga.

14:14 Até o momento, o Clássico das Emoções tem como seu maior vencedor a equipe do Santa Cruz. O tricolor do Arruda ficou com a vitória em 196 oportunidades, enquanto os alvirrubros venceram 161 vezes. 144 é o número de empates que aconteceram nos duelos. Vale lembrar, que existe um jogo em que o placar final nunca foi conhecido.

14:12 A última e única partida entre Náutico e Santa Cruz na Arena Pernambuco, aconteceu no dia 23 de março deste ano pelo hexagonal final do Campeonato Pernambucano. O duelo teve uma chuva de gols – oito no total – e terminou com a vitória do tricolor do Arruda por 5 a 3. Um dos lances de destaques desse duelo foi o gol contra bizarro marcado pelo jovem Izaldo, do Timbu. Os gols da partida foram marcados por Renan Fonseca, Izaldo (contra), Léo Gamalho (2x) e Carlos Alberto (Santa Cruz); Hugo, Elicarlos e William Alves (Náutico).

14:10 No primeiro turno, Santa Cruz e Náutico se enfrentaram em um duelo que tinha as equipes em momentos opostos. O tricolores e alvirrubros estavam na parte de baixo da tabela e a vitória, por 3 a 0, fez o time Coral chegar até a nona colocação, enquanto o Timbu ficou ameaçado pelo rebaixamento na 15º posição. Os gols do clássico foram marcados por Keno e Wescley (2x).

14:08 Uma curiosidade envolvendo a história do Clássico das Emoções, segundo dados do pesquisador Carlos Celso Cordeiro, é que o resultado do jogo do torneio Abrigo Teresinha de Jesus é desconhecido.

14:06 Em toda a história, foram realizados 502 jogos entre Náutico e Santa Cruz. O Clássico das Emoções (como é conhecido o duelo) começou a ser disputado no dia 28 de junho de 1917. Esta primeira partida, que era válida por um torneio beneficente, foi realizada nos Aflitos-LIGA e acabou com a vitória, por 3 a 0, do tricolor do Arruda.

14:04 O Santa Cruz ainda sonha com o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro no ano do seu centenário. Para isso o tricolor do Arruda não poderá repetir o que fez na última rodada, quando acabou sendo derrotado pelo América-RN, por 1 a 0, na Arena Pernambuco, que estava lotada, e viu escapar a possibilidade de ingressar no G-4 da competição. Desta vez, os tricolores sabem que um novo tropeço seria crucial.

14:02 O mando de campo do clássico desta tarde é do Náutico. A equipe do técnico Dado Cavalcanti entrará em campo para conseguir os três pontos e eliminar de vez qualquer possibilidade de rebaixamento à Série C do Campeonato Brasileiro. Na última rodada, os alvirrubros foram derrotados, por 3 a 1, pelo Icasa, no estádio Romeirão, em Juazeiro do Norte, no Ceará. O resultado fez o Timbu chegar ao quarto jogo sem vencer.

14:00 Boa tarde leitor que navega na VAVEL Brasil! Acompanhe agora Náutico x Santa Cruz, partida válida pela 34ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, a ser disputada às 17h20 (horário de Brasília), na Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata, Pernambuco.