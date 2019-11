Resultado do jogo Corinthians x Santos no Campeonato Brasileiro 2014

Encerramos agora nossa transmissão! Agradecemos a sua companhia nesta tarde de domingo. Um grande abraço. Fique com Deus!

21:25 Com a vitória por 1 a 0, o Corinthians segue próximo ao G-4 enquanto as chances do Santos de conseguir uma classificação melhor ficam mais distantes.

94' - FIM DE JOGO! Corinthians 1x0 Santos

93' - SUBSTUIÇÃO NO CORINTHIANS! Sai Elias e entra Bruno Henrique

89' - Árbitro indica quatro minutos de acréscimos.

86' - SUBSTITUIÇÃO NO SANTOS! Sai Gabriel e entra Jorge Eduardo.

85' - Danilo arrisca de longa distância, Aranha espalma e Luciano completa para fora, mas o atacante estava impedido.

82' - SUBSTITUIÇÃO NO CORINTHIANS! Sai Renato Augusto e entra Danilo.

82' - A resposta corintiana foi logo em seguida, depois de grande jogada de Fágner que finalizou e a bola passou raspando a trave.

81' - CÁSSIO! Alison recebeu na intermediária e, com liberdade, finalizou para defesa segura do goleiro do Corinthians.

76'- NA TRAVE! No seu primeiro lance na partida, Luciano recebe na área, finaliza e a bola explode no travessão de Aranha.

73' - SUBSTITUIÇÃO NO CORINTHIANS! Sai Malcom e entra Luciano.

71' - Depois de longa troca de passes do ataque corintiano, Elias arriscou e bola passou raspando a trave de Aranha.

67'- Arouca lança Caju que cruza de primeira para a área e Gabriel ganha dos zagueiros, mas finaliza para fora.

65' - Lucas Lima recebe na direita e cruza fechado, mas Cássio antecipa-se a Leandro Damião e tira de soco.

64' - CARTÃO AMARELO para Elias! Por falta em Cicinho

63' - CARTÃO AMARELO para Edu Dracena! Por falta em Guerrero.

59' - CARTÃO AMARELO para Fágner! Por falta em Rildo

58' - ARANHA! Renato Augusto recebeu de novo pela direita e finalizou com força para outra grande defesa do goleiro santista.

56'- SUBSTITUIÇÃO NO SANTOS! Sai Victor Ferraz e entra Cicinho

55'- ARANHA! Guerrero puxou contra-ataque e lançou Renato Augusto que chutou para grande defesa do goleiro do Santos, no rebote o peruano finalizou e Aranha defendeu novamente.

53' - Caju tabela com Rildo e cruza para a área, a bola bate na defesa e sobra para Leandro Damião, mas o atacante não conseguiu finalizar.

51' - ARANHA! Renato Augusto recebe na área e chuta rasteiro, mas o goleiro santista fez uma grande defesa.

50' - Lucas Lima cobra escanteio da direita, a bola sobra para Bruno Uvini que chuta e Guerrero desvia com a mão, mas o árbitro não marca nada.

48' - Malcom recebe belo passe de Elias na direita, corta Caju, mas finaliza mal e a bola vai longe do gol do Santos.

45' - COMEÇA O SEGUNDO TEMPO!

45' - SUBSTITUIÇÃO NO SANTOS! Sai Serginho e entra Leandro Damião.

45'- FIM DO PRIMEIRO TEMPO. Corinthians 1x0 Santos

43'- Árbitro indica 1 minuto de acréscimo.

41' - Cássio sente a perna direita e o jogo para para o atendimento do goleiro do Corinthians.

37' - Bela tabela entre Guerrero e Malcom, mas o jovem atacante demorou para finalizar e quando chutou a bola saiu ao lado do gol.

36'- Lucas Lima fez grande jogada pela esquerda, e cruzou para Gabriel, mas Cássio saiu bem e conseguiu fazer a defesa em dois tempos.

33' - CARTÃO AMARELO para Victor Ferraz! Por falta em Guerrero.

31' - Petros recebe na direita e cruza para Renato Augusto, que domina, ajeita e chuta à esquerda do gol de Aranha.

28' - Lucas Lima cobra falta da direita direto para o gol, mas Cássio se estica todo e coloca para escanteio.

24'- Elias lança Renato Augusto que toca para Ralf cruzar rasteiro, mas Edu Dracena corta para escanteio.

20' - Santos toca a bola, mas sem criatividade. O Corinthians tenta acelerar o jogo quando tem a posse, mas erra muitos passes.

15'- Edu Dracena erra um passe e Petros lança Malcom na direita, o atacante corintiano ganha na velocidade, mas na hora de finalizar foi travado por Caju.

11' - Santos segue pressionando o Corinthians que, agora com a vantagem, está ainda mais recuado.

8' - Rildo dominou na intermediária, cortou para o meio e arriscou, mas a bola foi longe do gol de Cássio.

7' - Bruno Uvini perdeu a bola para Renato Augusto que cruzou rasteiro para Guerrero apenas completar para as redes.

7' - GOOOOOOOOLLL DO CORINTHIANS!!! Guerrero.

5'- Malcom recebe lançamento longo na direita da área do Santos, mas tenta driblar Caju e acaba desarmado.

4' - Santos começa pressionando enquanto o Corinthians busca um contra-ataque.

0' - COMEÇA O JOGO

19:20 Duas equipes já estão no gramado para a execução do Hino Nacional Brasileiro.

19:10 O Corinthians vai jogar com seu uniforme inteiramente preto, enquando o Santos joga com seu uniforme titular completamente branco.

18:53 O time do Corinthians comandado por Mano Menezes vem a campo com: Cássio, Fagner, Gil, Felipe e Fábio Santos; Ralf, Elias, Petros, Malcom e Renato Augusto; Guerrero.

18:50 O técnico do Santos, Enderson Moreira, confirma a escalação com: Aranha, Victor Ferraz, Bruno Uvini, Edu Dracena, Caju, Alison, Arouca, Lucas Lima, Serginho, Rildo, Gabriel.

18:15 Quem falou do lado do Santos foi Alison, que busca sua primeira vitória contra o Corinthians acredita que o clássico pode dar mais ânimo à equipe: “Um clássico é sempre um jogo que dá um pouco mais de motivação, mais vontade de vencer. Ainda temos chances de G-4. Enquanto tivermos chance, vamos lutar por isso”.

18:09 Questionado sobre o retorno de Ralf, o técnico Mano Menezes acredita que o volante possa atuar no clássico, mas não confirmou: “Precisamos saber a condição que ele tem nesse momento, se ele consegue sustentar 70% de um jogo. Se não tiver essa capacidade, você opta por não iniciar com o jogador para não queimar uma substituição. É isso que vou colocar na balança na decisão sobre ele”.

18:00 A Arena Corinthians receberá o clássico entre Corinthians e Santos. O estádio, que foi sede da Copa do Mundo, tem capacidade para 48 mil pessoas e promete receber um bom público para a partida.

17:55 Do lado do Corinthians, o zagueiro Anderson Martins não participou de diversas atividades durante a semana e segue como dúvida. Caso não possa jogar, Felipe deve formar a dupla de zaga com Gil.

17:50 O Santos não vai contar com seu principal jogador. Robinho deixou o campo na última quarta-feira sentindo dores e o exame constatou um edema e o atacante é desfalque para a partida na Arena Corinthians.

17:46 FIQUE DE OLHO: Lucas Lima, meia-atacante do Santos. Com a ausência de Robinho, machucado, o meia terá a responsabilidade de criar as jogadas ofensivas da equipe. O jogador é o líder de assistências do clube nesse Brasileiro com cinco passes para gol.

17:44 FIQUE DE OLHO: Guerrero, centroavante do Corinthians, que retorna à equipe depois de três jogos de suspensão. O peruano é o artilheiro do Timão no Brasileiro com nove gols.

17:41 Enquanto isso, Enderson Moreira, comandante do Santos, afirmou que o time não desistiu do Brasileiro e deve escalar força máxima: "Claro que, agora, tenho que olhar para ver o desgaste do jogo, disputado em um campo pesado, com chuva, mas vamos buscar colocar sempre a melhor equipe que for possível. Vamos seguir com as observações, mas querendo as vitórias para terminar o ano da melhor forma possível."

17:38 Durante a semana, Mano Menezes, técnico do Corinthians, comentou sobre o favoritismo de sua equipe e de um possível desânimo por parte dos santistas: "Não acredito que o Santos tenha jogado a toalha. Apenas estava envolvido em uma semifinal, e mesmo assim usou força máxima contra o Internacional no fim de semana passado. Não vi ninguém do lado de lá dizendo que jogou a toalha”.

17:31 O último jogo entre as equipes foi em agosto de 2014, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, e terminou com uma vitória simples do Corinthians por 1 a 0 com gol do zagueiro Gil, na Vila Belmiro. O jogo marcou a reestreia de Robinho com a camisa do Santos.

17:27 Pelo Campeonato Brasileiro, o clássico entre as duas equipes tem um retrospecto bastante equilibrado, com o Corinthians levando vantagem com 19 vitórias. O Santos, por sua vez, tem 18 triunfos e pode igualar o rival. Ao todo são 18 empates.

17:25 Contra o Internacional, no último domingo, mais um resultado negativo. Com uma falha de Aranha, que segurou um recuou de Mena, o Santos foi derrotado por 2 a 1, em plena Vila Belmiro. Leia mais aqui.

17:24 Já o Santos não vive sua melhor fase: há três jogos sem vitória, ocupa a oitava posição, com 46 pontos ganhos. No Brasileiro, são 13 vitórias, sete empates e 12 derrotas.

17:20 Na última rodada, o Corinthians empatou com o Coritiba por 2 a 2 com um gol de Bruno Henrique, aos 49 minutos do segundo tempo. Leia mais sobre o jogo aqui.

17:18 O mando de campo é do Corinthians, que ocupa a 7ª colocação, com 54 pontos ganhos. Até aqui, foram 14 vitórias, 12 empates e seis derrotas.

17:15 Boa tarde leitor que navega na VAVEL Brasil! Acompanhe agora Corinthians x Santos, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro, partida a ser disputada às 19h30, na Arena Corinthians.