Resultado do jogo Grêmio x Internacional no Campeonato Brasileiro 2014

Obrigado a você que acompanhou a nossa transmissão pela VAVEL Brasil! Continue ligado no nosso site com a cobertura do Campeonato Brasileiro 2014, de outras competições e de outros esportes. Até a próxima!



Grêmio goleia e volta a vencer Gre-Nal após dois anos. Vitória de hoje o coloca no G-4, na terceira colocação, com 57 pontos. O Inter fica com 56 na tabela.



45' SEM ACRÉSCIMO! FIM DE JOGO! Grêmio 4x1 Internacional!!!



42' Jogo se encaminha para o final. Mais uma confusão e gritos de OLÉ com o Grêmio com a bola.

40' Amarelo para Alan Ruiz, autor de dois gols , e D'Alessandro.

37' GOOOOOOOOOOOOOOOL !!!!! 4 a 1 !!!!!!! 4 a 1!!!!!! ALAN RUIZ!!!!!



34' Grêmio ganha tempo no ataque. Inter perde a cabeça cometendo faltas.



32' Grêmio incendeia em AZUL a Arena. 3 a 1.



GOOOOOOOL DO GRÊMIOOOOOOOOOOOOO!!!!!! ALAN RUIZ!!!!!! Acabou de entrar e marca!



29' Willians faz falta feia, já tem amarelo, mas não é expulso. Falta boa pro Grêmio.



27' Giuliano chuta e Alisson ESPALMA para salvar o Inter!



26' DUDU perde chance clara, mas estava impedido.



25' Falta de Rafael Moura na área. Cobra, sem pressa, o Grêmio.



23' Willians recebe atendimento médico. Ramiro sai para entrar Giuliano, no Grêmio.



22' Giuliano vem também, na primeira troca de Felipão.



21' Troca no Inter. Valdivia vem para o lugar de Alex.



19' DUDU SOZINHO! Ele recebe e toca pra Luan. Luan chuta em cima da zaga! Escanteio para o Grêmio.



17' Zé Roberto chuta cruzado pra fora.



Recém entrou e guardou. Rafael Moura, de longe, um chutaço de direita.



15' GOOOOOOOOOL DO INTEEEEEER!!! RAFAEL MOURA!!!



14' Aránguiz manda o chute de direita e Grohe defende firme no canto.



13' Alex ajeita a bola e é derrubado. Falta frontal.



12' Troca! Alan Patrick sai, entra Rafael Moura no Inter.



10' UUUUHH!!! Alan Patrick, de frente, manda pra fora. Grohe voou e achou nada.



9' Wellington divide e fica no chão. Fair play com a bola pra fora.



7' Falta de Barcos no meio campo.



Jogada de Luan e Ramiro, como um centroavante, faz o 2 a 0!!!

3' GOOOOOOOOOOOL DO GRÊMIOOOOOOOOOOOO!!!!! RAMIROOOOO!!!



2' PRIMEIRA CHANCE da metade final! Ramiro chuta cruzado pra fora.



Valendo o segundo tempo!



Bom jogo na tarde de domingo na Arena do Grêmio. O Grêmio muito interessado ofensivamente, com Dudu e Barcos aparecendo. Os volantes também avançam para tentar as jogadas. Do lado do Inter, os três meias ainda não foram felizes na criação, embora tenham rondado o gol na bola parada e em chutes de longe. A vantagem de 1 a 0 veio pela superioridade tricolor no início do jogo, convertida no gol de Luan. Inter foi melhor nos minutos finais. Vamos ao segundo tempo.



Alex na saída: "Temos que reduzir os espaços." Luan, autor do gol : "Conseguimos um bom ritmo e precisamos acertar mais o último passe."



47' Termina o primeiro tempo! E teve susto, mas a jogada de Alex terminou na linha de fundo e o juíz encerrou a primeira metade.



44' RESPONDE O INTER! Alan Patrick chuta, Grohe espalma e a defesa gremista tira o pão da boca de Nilmar. No escanteio, Grohe segura.



43' Grêmio troca passes e Fellipe Bastos resolve arriscar de longe. Alisson segura sem problemas.



42' PRA FORAAA!! Zaga do Inter desvia com Ernando e ela passa próxima do ângulo!



42' Wellington Silva cruza, é bloqueado e ganha escanteio.



40' ALEX de longe e Grohe espalma. Inter voltou a assustar.



38' Alisson catou firme na cobrança de Felipe Bastos.



38' Falta em Barcos e é boa. Vem chuveiro!



36' NÃO, LUAN! Invadiu a pequena área e na tentativa a bola foi fácil, no meio do gol para Alisson defender.



35' Bola no braço do Pará e é falta para o Inter na defesa. 1 a 0 para o Grêmio.



32' UUUUUUUH!!! Nilmar aproveita o rebote da falta na barreira, encaixa uma BICICLETA e a bola vai na rede por cima!



31' Nilmar arranca e Geromel o derruba próximo da área! Falta perigosa e amarelo para ele!



Dudu recebeu de Barcos no fundo, cortou para o meio e serviu Luan. Luan se jogou de carrinho para encontrar as redes. 1 a 0 para o Grêmio!



27' GOOOOOOOOOL DO GRÊMIOOOOOOO!!!!!1 LUAAAAN!!!!!



25' Felipe Bastos tenta para Luan, que é puxado, mas o juíz ignora.



23' Pará cruza e a zaga mergulha para escanteio. Mais um do Grêmio. Bom Gre-Nal!



21' Três cruzamentos colorados e três bolas afastadas pela zaga azul.



19' UUUUUUH!!! Zé Roberto serve Barcos, que da entrada da área manda por cima do travessão!



16' Luan recebe lançamento, a bola corre demais e ele só evita a saída, mas para os braços de Alisson.



14' Alan Ruschel cruza e Grohe segura firme.



12' Escanteio para o Grêmio da direita, Barcos não consegue finalizar e é novo escanteio!



10' Luiz Flávio de Oliveira, próximo aos lances, vai parando o jogo.



8' Inter mandou lateral para área e a defesa gremista tirou.



6' Jogo começa faltoso na Arena.



4' Agora Ramiro arrisca de fora da área e manda novamente para fora.



4' Dudu cruza e a bola sai direto pela linha de fundo.



1' Alan Patrick conduziu, conduziu e tocou para ninguém. Tiro de meta para o Grêmio.



0' - Barcos serve passe para Dudu e Alisson espalmou!!! O atacante já estava impedido e o bandeira parou a primeira jogada.



17:01 E vai começar a peleia gaúcha, o Gre-Nal de número 403. Tarde de muito sol e estádio lotado. Saída para o Inter.



16:57 Atrasados, Grêmio e Inter no gramado com seus tradicionais uniformes, para delírio de seus torcedores. Jogo importantíssimo para as pretenções dos dois times em busca da vaga na Libertadores! Quem ganhar fica à frente do rival.



16:48 Escalações anunciadas no telão da Arena do Grêmio. Últimos instantes antes da bola rolar!

16:38 Público é muito bom na Arena. Todos os ingressos foram vendidos para o Gre-Nal 403.



16:25 Inter no gramado para o aquecimento. Tradicionais vaias ao fundo.



16:24 Abel Braga conta com os seguintes reservas: Dida, Paulão, Gilberto, Bertotto, Ygor, Taiberson, Valdívia, Rafael Moura, Wellington Paulista.



16:24 Banco à disposição de Felipão para o Grêmio tem Tiago, Matías Rodríguez, Werley, Bressan, Liverson, Matheus Biteco, Riveros, Alán Ruiz, Giuliano, Fernandinho e Lucas Coelho.



16:15 Inter vai sem Claudio Winck e com Alex. Está escalado com Alisson; Wellington Silva, Alan Costa, Ernando e Alan Ruschel; Willians, Alan Patrick, Alex e D'Alessandro; Nilmar.



16:15 Grêmio confirmado com três volantes: Marcelo Grohe; Pará, Geromel, Rhodolfo e Zé Roberto; Wallace, Ramiro, Felipe Bastos e Luan; Dudu e Barcos.



16:00 Arbitragem de hoje: Luiz Flavio de Oliveira apita o jogo. O paulista de 37 anos entrará para o quadro da Fifa em 2015. Neste Brasileirão, apitou duas partidas do Inter (derrota para o Atlético-MG e vitória diante do Coritiba) e uma do Grêmio (empate com o Goiás na Arena). Ao seu lado, estarão os auxiliares Emerson Augusto de Carvalho e Marcio Luiz Augusto.



15:57 Todos os ônibus que fizeram o deslocamento dos torcedores colorados já na Arena.



15:55 O palco do Gre-Nal 403 recebe pela quarta vez o confronto mais esperado pelos gaúchos. A moderna Arena do Grêmio foi inaugurada em dezembro de 2012 e vai estar lotada pelos gremistas, que esperam a primeira vitória sobre o Inter na nova casa. Em menor número, serão 1.300 colorados no setor visitante da construção do bairro Humaitá, em Porto Alegre.

Arena do Grêmio (Foto: Lucas Uebel / Grêmio)

15:52 FIQUE DE OLHO: D'Alessandro, meia colorado. Aos torcedores da dupla de clubes de Porto Alegre, o habilidoso argentino dispensa apresentações maiores. Maestro da meia cancha do Inter desde 2008, Andrés D'Alessandro selou seu nome como homem Gre-Nal. São 23 clássicos disputados, com 11 vitórias e 8 gols marcados. Contra o goleiro e destaque do adversário, D'Ale só balançou as redes uma vez e foi este ano, no estádio Centenário, em Caxias do Sul. Dono de muita técnica e categoria, a perna esquerda do Cabezón costuma aprontar contra o maior rival colorado.

D'Alessandro é maestro e capitão do Inter em mais um Gre-Nal (Foto: Sport Club Internacional)

15:50 FIQUE DE OLHO: Marcelo Grohe, goleiro gremista. A defesa do Grêmio é o ponto forte do time, sendo a melhor do campeonato brasileiro, com apenas 18 gols sofridos. Fruto de um grande trabalho do camisa 1, que recentemente foi convocado pela primeira vez à seleção brasileira, para o amistoso contra a Argentina. Apesar de muitos anos na reserva, saboreou o Gre-Nal do título gaúcho de 2006, quando o gol de Pedro Junior calou o Beira-Rio e deu a conquista estadual ao Imortal Tricolor. Grohe faz parte da base do Grêmio desde os 13 anos. Hoje, aos 27, está na melhor fase de sua carreira e é homem de confiança para guardar as redes da Arena.

Marcelo Grohe é destaque da defesa do Grêmio, a menos vazada do torneio. (Foto: Lucas Uebel / Grêmio)

15:48 Novidade na escalação do colorado, o zagueiro Alan Costa ressaltou que o Inter precisa demonstrar muita atenção defensiva contra o Grêmio. "A bola parada deles é muito boa. É um time que tem jogadores altos”, analisou o atleta. Sobre sua chegada à titularidade, com confiança do treinador, Alan ainda falou: "Em 2014, tive poucas oportunidades. A gente se prepara pra isso. Pra quando entrar, não sair mais. Tenho mostrado um bom trabalho para conquistar a posição."

15:45 O capitão e artilheiro gremista no campeonato, Hernán Barcos falou a respeito do Gre-Nal e vê o jogo como a hora H para uma vitória. "Pela hombridade, temos que ganhar de qualquer jeito." O retrospecto do atacante argentino é de três bolas na rede contra o Internacional: duas de pênalti e uma de cabeça. "Sempre é importante fazer gols, mas em um clássico é especial", completa o pirata.

15:40 Já Abel Braga vem em uma crescente nos números dos grenais, pois venceu os últimos três, os da final do campeonato gaúcho e o do primeiro turno do Brasileirão. O treinador colorado fechou os últimos treinos, mas fez algumas confirmações. "Vai o Alan Costa (zagueiro) que fez três jogos bem. Eu inventaria se colocasse o Paulão. Confio plenamente nele, mas o momento agora é do Alan", confessou Abel.

15:38 O clássico desta 33ª rodada do Campeonato Brasileiro 2014 vale muito. Quem vencer fica à frente do rival na tabela e, consequentemente, mais próximo da vaga na Copa Libertadores. O técnico gremista, Luiz Felipe Scolari possui 7 vitórias e 4 derrotas em grenais ao longo de suas passagens pelo Grêmio. Para a disputa, que coincidentemente cai no dia de seu aniversário de 66 anos, o comandante negou o papo de pressão por vencer. "Tem que acabar com esta frescura. Parece que o clássico vale 25 pontos, e não três. Mas são os mesmos três pontos, que ganhamos hoje [sábado] e que podemos ganhar no Gre-Nal. É um jogo diferente, sim, mas não vale mais que os outros", falou após ganhar do Vitória no fim de semana passado.

15:35 Se deu Inter no Gre-Nal do Século, deu Grêmio no Gre-Nal do centenário da rivalidade. A partida ocorreu em 19 de julho de 2009 no estádio Olímpico Monumental, como Gre-Nal 377. Também foi de virada. O Inter saiu na frente com Nilmar. Souza, em bela cobrança de falta, e Maxi López botaram o Grêmio em vantagem no placar: 2 a 1. Confira os melhores momentos do Gre-Nal dos 100 anos.

15:30 Pela linha do tempo dos campeonatos brasileiros, o mais importante Gre-Nal foi pela semifinal do torneio, em 1989. O treinador colorado na época era o mesmo Abel Braga, comandante atual do grupo. Após um 0 a 0 no Olímpico, o chamado "Gre-Nal do Século", no Beira-Rio, decidiu a vaga à final daquela edição. O Grêmio saiu em vantagem com gol de Marcos Vinicius. No segundo tempo, a virada colorada veio com dois gols de Nilson. Na final do campeonato, o Bahia acabou como campeão nacional e o Inter se contentou com a vaga na Libertadores. Confira o compacto do "Gre-Nal do Século".

15:25 E no Gre-Nal de homenagens a Fernandão, o Inter venceu por 2 a 0 no Beira-Rio, com gols de Aránguiz de cabeça e Cláudio Winck. Apesar da superioridade nos números totais do clássico, em campeonatos brasileiros a vantagem é gremista. Desde a unificação do Brasileirão em 1971, são 19 vitórias do Grêmio e 17 do Inter, além de 14 empates pela competição.

15:22 São 1103 gols na história do maior clássico do Rio Grande do Sul. O Inter é autor de 574. Já o Grêmio marcou 529 até o momento. O milésimo gol das disputas entre vermelhos e azuis foi marcado em 2004 por Fernandão, ídolo colorado que faleceu este ano em acidente de helicóptero. O atacante foi muito homenageado pelos colorados no Gre-Nal do primeiro turno do Brasileirão.

15:20 O Gre-Nal deste domingo é o de número 403. Até hoje, são 152 vitórias do Internacional, 125 do Grêmio e 125 empates. Boa parte da estatística favorável ao Inter foi construída na década de 1940, com o chamado "Rolo Compressor", apelido dado ao avassalador time da época.

15:15 O Inter conviveu a maior parte das 32 rodadas no G-4. Com 56 pontos, o colorado é ameaçado por quatro times com 54, entre eles, o próprio Grêmio. Invicto há 9 clássicos, a última derrota vermelha no derby de Porto Alegre foi em 2012, ainda no Beira-Rio não reformado. O gol gremista da oportunidade foi marcado por Elano.

15:10 O Grêmio manda seu quarto Gre-Nal na história recente da Arena, localizada no bairro Humaitá. Nos primeiros três confrontos contra o maior rival na casa nova, dois empates e uma derrota. O tricolor busca a primeira vitória nos clássicos da Arena para tentar o G-4, seu objetivo para o final da temporada de 2014. Um resultado positivo frente ao Inter coloca o Grêmio à frente do adversário.

15:05 Já o Internacional do técnico Abel Braga ainda não perdeu o clássico Gre-Nal em 2014. Na última rodada, vitória inédita na história do colorado. Foi sobre o Santos na Vila Belmiro, local onde jamais o Inter havia ganho em campeonatos brasileiros. Charles Aránguiz fez os dois gols na vitória por 2 a 1. O resultado deixou os vermelhos em 3º lugar na tabela, com 56 pontos.

15:02 O mando de campo do clássico Gre-Nal é do Grêmio. O tricolor do técnico Luiz Felipe Scolari entra para quebrar o tabu no clássico porto-alegrense. No campeonato brasileiro, o Grêmio inicia a rodada em 6º lugar, com 54 pontos. No último jogo, venceu o Vitória por 1 a 0, na Arena, gol contra de Richarlyson.

15:00 Boa tarde ao leitor que navega na VAVEL Brasil! Acompanhe agora tudo de Grêmio x Internacional, partida válida pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Jogo a ser disputado às 17:00, horário de Brasília, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre.