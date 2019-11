Resultado do jogo Sport x Flamengo no Campeonato Brasileiro 2014

Encerramos agora nossa transmissão! Agradecemos a sua companhia nesta tarde de domingo. Um grande abraço. Fique com Deus!

Sport sai atrás, marca duas vezes no fim e frustra Flamengo

Este jogo recebeu um público de 37.615, gerando uma renda de R$ 1.105.425,00.

Resultado deixou o Sport na 12ª colocação, com 41 pontos, enquanto o Flamengo ficou na décima posição, com 44.

Tivemos um problema com a conexão e, desta maneira, não conseguimos continuar com a transmissão da partida. Pedimos desculpa pelo ocorrido e informamos que o Sport empatou o jogo com gols de Danilo, aos 43 minutos, em cobrança de falta, e chegou ao empata aos 46 com o atacante Mike, que aproveitou um cruzamento rasteiro e mandou para o fundo da rede.

33' Igor chuta de fora da área e goleiro Magrão faz a defesa.

32' ÚLTIMA MUDANÇA NO SPORT: SAI: Renê. ENTRA: Danilo.

28' ÚLTIMA MODIFICAÇÃO NO FLAMENGO: SAI: Cáceres. ENTRA: Igor.

28' AMARELO! Felipe Azevedo entra forte no meia-atacante Éverton e recebe cartão. Terceiro cartão de Azevedo, que não joga a próxima partida.

27' Rodrigo Mancha tenta lançar a bola para Patric, mas o goleiro do Fla fica com a bola.

25' Escanteio cobrado e o atacante Élton cabeceia para fora. Primeira jogada de perigo do Fla na etapa final.

23' MODIFICAÇÃO NO FLAMENGO: SAI: Wallace. ENTRA: Marcelo.

22' Felipe Azevedo toca na direita para Patric. O lateral leonino puxa para a perna esquerda e manda para fora.

21' Mike recebe dentro da área, mas é marcado o impedimento.

19' Renê chutou cruzado e a bola passou na frente do gol.

17' Patric tentou cruzar e a bola foi em direção do gol, mas Paulo Victor estava atento e fez a defesa.

15' Durval toca para Felipe Azevedo, que tenta passar pela defesa do Fla e a bola fica com Mike. O atacante leonino chuta muito mal e Paulo Victor pega.

13' Sport toca a bola no campo de defesa, mas, assim como no primeiro tempo, não encontra espaços na defesa do Fla.

10' Felipe Azevedo recebe na direita de ataque, chuta fraco, a bola desvia e Paulo Victor defende sem problemas.

7' Patric se atrapalha e por pouco o Flamengo não chega com perigo.

5' Joelinton recebe na entrada da área e tenta chutar, mas Samir afasta.

3' Joelinton girou dentro da área e bateu no canto esquerdo de Paulo Victor. Quase o primeiro do Leão.

2' Régis tentou driblar o lateral do Flamengo e sofreu falta.

0' Começa o segundo tempo na Arena Pernambuco! Sport 0x2 Flamengo.

Intervalo' No Sport, sai Ibson para a entrada de Mike.

Intervalo' As duas equipes estão de volta. O Flamengo é o mesmo e o Sport mudará.

Intervalo' Nixon: "Fico feliz por ter marcado um gol e ajudado a equipe, o jogo está duro, mas vamos manter o foco. Só não estou mais feliz porque ninguém quer sair machucado. Queria continuar ajudando a equipe."

Intervalo' Felipe Azevedo "Nossa equipe começou bem, mas vacilamos e levamos dois gols. Agora, está difícil entrar na defesa deles."

48' Fim do primeiro tempo na Arena Pernambuco! Sport 0x2 Flamengo.

46' O Flamengo busca o terceiro gol neste fim de primeiro tempo.

45' Três minutos de acréscimo.

44' Joelinton tentou passar pela defesa do Flamengo, que cortou e mandou a bola para lateral.

42' AMARELO! Cáceres recebe cartão por conta de reclamação. Ele é outro que recebe o terceiro cartão e está suspenso.

42' Élton recebeu na entrada da área e na hora da finalização mandou na lateral.

40' O Sport melhorou na partida, mas ainda não levou perigo ao gol de Paulo Victor.

38' Ibson acerta um belo passe para Rithely, que entra na área, mas a zaga do Flamengo manda para escanteio.

35' O Sport continua com dificuldades para passar pela defesa carioca.

34' Patric recebe na direita, leva até a linha de fundo, mas na hora de cruzar a defesa do Fla afastou.

31' AMARELO! Ewerton Páscoa colocou a mão da bola fora da área e o árbitro deu a falta e o cartão ao zagueiro do Leão.

31' O atacante Nixon deixou o gramado por conta de lesão e Muralha entrou na sua vaga.

30' AMARELO! Léo recebeu cartão, que é o terceiro e ele está fora do próximo jogo.

29' Patric tenta cruzar, mas acabou errando e a bola foi para fora.

28' No Sport, sai o volante Wendel para a entrada do meia Régis. Torcida rubro-negra vaiou o volante.

27' Régis vai entrar no Sport.

24' Felipe Azevedo chuta de fora da área e o goleiro do Fla fica com a bola.

23' GOOOOOOOOOOOL DO FLAMENGO! Nixon aumenta para o Fla na Arena. João Paulo cruzou bem e o atacante se antecipou para balançar as redes.

21' AMARELO! Wendel recebe o primeiro cartão do jogo por falta em Léo.

20' Rithely tentou cortar uma bola de Márcio Aráujo e a bola ficou com Cáceres, que bateu para fora.

17' Élton chutou de fora da área e a bola foi para longe.

17' Canteros levanta a bola na área e o zagueiro Samir cabeceia para fora.

15' O Sport tem a posse da bola, mas encontra dificuldades na saída de jogo.

12' Patric levantou a bola na grande área e Joelinton cabeceou com perigo. Quase o Leão chega ao empate.

11' Ibson é derrubado por Canteros na lateral da grande área e a arbitragem marca a falta.

8' GOOOOOOOOL DO FLAMENGO! Márcio Araújo abre o placar na Arena. Ele se antecipou a um cruzamento e mandou para o fundo do gol.

6' Os jogadores do Flamengo tocam a bola no campo de defesa.

4' UUUUUHHHHHH! João Paulo bateu cruzado e a bola passou muito perto da trave de Magrão.

3' Ibson arranca pela esquerda de ataque e é derrubado por Wallace.

1' Joelinton chuta de fora da área e a bola vai para a linha de fundo.

1' Joelinton recebe bola de Felipe Azevedo na frente da área, mas não encontra espaço para chutar e a zaga do Flamengo afasta o perigo.

0' Wendel tenta sair pela esquerda de ataque e é derrubado.

0' Começa o jogo na Arena Pernambuco! Sport x Flamengo.

16:58 Tudo pronto! Dentro de instantes a bola rola na Arena Pernambuco.

16:55 Hino nacional sendo executado na Arena Pernambuco.

16:54 Sport e Flamengo estão entrando no gramado da Arena Pernambuco.

16:36 A Arena Pernambuco já recebe um bom público, entretanto, ainda não está lotada.

16:34 Torcida do rubro-negro pernambucano vai fazendo a festa na Arena.

16:23 Jogadores do Flamengo estão entrando no gramado da Arena Pernambuco para realizar o aquecimento. Torcida do Sport vaia os rivais.

16:16 Público vai chegando à Arena Pernambuco, que deve receber um grande número de torcedores.

16:08 O Banco do Flamengo será formado por: César; Daniel, Chicão, Anderson Pico, Marcelo, Frauches, Amaral, Muralha, Luiz Antônio, Matheus, Lucas Mugni e Igor Sartori.

16:06 Eduardo Baptista terá as seguintes opções no banco de reservas: Saulo; Igor, Henrique Mattos, Vitor, Danilo, Augusto César, Mike, Régis e James.

16:04 O Flamengo entrará em campo com os seguintes jogadores: Paulo Victor; Léo, Wallace, Samir e João Paulo; Cáceres, Márcio Araújo, Canteros e Éverton; Nixon e Élton.

16:02 O Leão jogará com: Magrão; Patric, Ewerton Páscoa, Durval e Renê; Rodrigo Mancha, Wendel, Rithely e Ibson; Felipe Azevedo e Joelinton.

16:01 Sport e Flamengo já estão escalados para o duelo de logo mais.

16:00 O árbitro do jogo deste domingo (09) será de Elmo Alves Resende Cunha. Elmo Resende, 39 anos, é de Goiás e é um Militar. Esse será seu 15º jogo na Série A do Campeonato Brasileiro e o 22º na temporada. Ele é árbitro do quadro da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Elmo será auxiliado por auxiliado por João Patrício de Araújo (GO) e Thiago Gomes Brígido (CE).

15:58 Estádio Governador Carlos Wilson Campos, a Itaipava Arena Pernambuco, é o palco para o jogo de logo mais. Inaugurada em 2013, a Arena Pernambuco tem capacidade para 46 torcedores. Neste ano, o estádio recebeu jogos da Copa do Mundo, entre as seleções que atuaram no local estava a Seleção da Alemanha, que se sagrou campeã mundial diante da Argentina. O Náutico é quem manda todos seus jogos na Arena, mas Sport e Santa Cruz também jogam algumas partidas como mandantes, como neste domingo (09), por exemplo.

15:56 O técnico Vanderlei Luxemburgo sabe o que o time do Flamengo tem pouca motivação para o restante da Série A. O treinador falou que conquistar os 18 pontos que estão em disputa na competição seria um milagre, então, de acordo com o comandante, a missão dele será garantir a permanência na Série A e começar a pensar na próxima temporada: “O que eu tenho que fazer? Ganhar. Se ganhássemos os seis jogos, 18 pontos, seria um milagre. Meu pensamento hoje é cumprir a missão para que fui contratado. Tirar o Flamengo dessa possibilidade de rebaixamento e zona da confusão. Esse é o compromisso que temos. Acabou isso? Aí pensaremos no ano que vem.”

15:54 Respeitar, mas partir em busca dos três pontos desde o início. Este é o lema do Sport para o jogo desta tarde diante do Flamengo, segundo o técnico Eduardo Baptista. O treinador falou que, por o Leão estar jogando dentro de seus domínios, a equipe tem obrigação de ditar o ritmo da partida: “Iremos respeitar o Flamengo, mas precisamos jogar nosso futebol. O Sport é quem vai jogar em casa. É preciso ditar o ritmo da partida, procurar as melhores jogadas para nos impor. Não podemos deixar eles jogarem.”

15:50 FIQUE DE OLHO: Éverton, meia-atacante do Flamengo, retornou ao clube neste ano, após se destacar no Atlético-PR. Na primeira passagem, o jogador já teve um bom destaque logo no seu primeiro jogo, que foi um clássico contra o Fluminense. Nesta temporada, o atleta participou de 39 jogos e balançou as redes em três oportunidades.

15:48 FIQUE DE OLHO: Ibson, meia do Sport, será o responsável por armar as jogadas do Leão nesta tarde. O experiente jogador, que até já passou pelo Flamengo, chegou ao clube junto com Diego Souza como as grandes contratações para a sequência da temporada 2014. No rubro-negro pernambucano, Ibson vem conseguido um bom desempenho.

15:46 CURIOSIDADE: Se o jogador que acerta mais passes na Série A pertence ao Sport, o segundo é do Flamengo. Trata-se do experiente lateral-direito Léo Moura. Léo conseguiu mandar de maneira certa 1370 – um a menos que Renê, que pode aumentar essa vantagem neste domingo (09), pois o lateral flamenguista não entrará em campo.

15:44 CURIOSIDADE: O lateral-esquerdo Renê, do Sport, é o jogador que mais acerta passes na Série A do Campeonato Brasileiro, com 1371. Ele também está é o terceiro atleta cruza de maneira certa, com 28. Na frente de Renê, está apenas Everton Ribeiro, do Cruzeiro, e Carlinhos, do Coritiba.

Jogo Sport e Flamengo

15:40 Se tem um jogador que serve como exemplo de regularidade na Série A do Campeonato Brasileiro, este é Renê, lateral-esquerdo do Sport. O lateral, até o momento, participou de todos os jogos do Leão na Série A e é o único atleta que conseguiu este feito na competição. Renê espera completar os 38 jogos, entretanto, ele tem dois amarelos e garante que não deixar de jogar duro por isso: "Se Deus quiser vou completar meus 38 jogos. Mas ajudando a equipe, sem tirar o pé de nenhuma jogada. Se for pra tomar cartão eu vou tomar", falou o jogador que espera balançar as redes pela segunda vez na carreira contra o Flamengo: "Seria muito bom se fosse já contra o Flamengo, domingo, com a torcida rubro-negra comparecendo em peso na Arena."

15:36 Um dos jogadores mais criticados pela torcida do Flamengo após a derrota para o Atlético-MG foi o jovem Matheus, que é filho do tetracampeão mundial Bebeto. Para Matheus, essas criticas fazem parte da vida e no futebol não poderia ser diferente. O jogador também falou que faz uma auto cobrança e que vai amadurecer ainda mais: “O Vanderlei diz que eu tenho que comer pão com raiva. Ou seja, tenho que me dedicar mais e mais. Tenho treinado exaustivamente e estava preparado. Se tivéssemos nos classificado, as perguntas seriam outras. Faz parte da vida e o futebol não é diferente. Me cobro muito. Vou amadurecer ainda mais com o professor Vanderlei.”

15:34 Confiança, esta é a palavra entre os jogadores do rubro-negro pernambucano. O atacante Felipe Azevedo demonstrou entusiasmo e acredita na vitória do Leão com a ajuda da torcida, que deve lotar a Arena Pernambuco para empurrar o time, assim como aconteceu na partida passada contra o Figueirense, no estádio da Ilha do Retiro: "A exemplo do que foi contra o Figueirense, deveremos ter uma Arena lotada nos apoiando. Com essa força da torcida e colocando em prática tudo que vem sendo treinado, tenho muita confiança de que conseguiremos a vitória."

15:30 Luxemburgo não deverá promover grandes modificações no Flamengo para este duelo. O experiente treinador revelou que já conversou com os jogadores sobre o duelo que, segundo ele, será bastante difícil porque o rubro-negro carioca ainda sendo o peso da derrota para o Atlético-MG: “Não vamos mudar muito, não. Já vou pensar no time de domingo para depois termos uma semana limpa importante. Eu já conversei com os jogadores. O jogo será difícil domingo, porque ainda temos a derrota da quarta-feira dentro do corpo. Mas temos que ter uma capacidade grande de analisar a derrota e crescer.”

15:28 O atacante Felipe Azevedo já trabalhou com o técnico Vanderlei Luxemburgo, por este motivo, ele não acredita que o Flamengo entrará em campo abalado por conta da derrota para o Atlético-MG. Azevedo elogiou o treinador adversário falando que ele sabe como elevar a moral dos seus jogadores: "É claro que ninguém sai de uma eliminação tranquilo. Mas eu já trabalhei com o Luxemburgo e sei que ele sabe elevar o moral dos seus atletas. Não acredito em um Flamengo abalado."

Jogo do Sport

15:26 Precisando recuperar a confiança, por conta do trágico resultado contra o Atlético-MG, o time do técnico Vanderlei Luxemburgo entrará em campo para ficar com os três pontos e eliminar qualquer chance de rebaixamento à Série B do Campeonato Brasileiro. Luxemburgo encontrará problemas para montar o Fla, pois não contará com três jogadores fundamentais. Lesionados, Léo Moura, Eduardo da Silva e o jovem Gabriel não estarão em campo neste domingo (09) diante do Sport.

15:24 O técnico Eduardo Baptista, do Sport, terá um desfalque de peso para esta partida. Baptista não contará com o meia-atacante Diego Souza, que recebeu o terceiro amarelo na partida contra o Figueirense e está suspenso. Desta maneira, o comandante leonino fará uma modificação no seu esquema tático e optará por um centroavante no lugar de Diego Souza, que vinha jogando como um “falso 9”.

15:22 31 é número de gols marcados pelo Sport neste confronto. A equipe de Pernambuco está atrás do Flamengo, que tem 43 gols marcados diante do rival desta tarde. A média de gols do Leão da Ilha do Retiro no duelo é de 1,00 por jogos, enquanto a do rubro-negro carioca é de 1,39.

15:20 Nos jogos realizados com o mando de campo pertencendo ao Sport, a vantagem é do clube pernambucano, que ficou com a vitória em seis oportunidades, enquanto o rubro-negro carioca venceu quatro vezes. Os dois times acabaram ficando no empate em outras três partidas.

15:18 Até o momento, o duelo envolvendo as duas equipes tem como maior vencedor o Flamengo. O Urubu venceu 15 partidas, enquanto o Leão da Ilha do Retiro ficou com a vitória em nove oportunidades. Sete é o número de empates do confronto.

15:16 No primeiro turno da Série A do Campeonato Brasileiro, o vencedor foi o Flamengo. A equipe carioca, que vivia um momento totalmente diferente do atual, pois estava bastante ameaçado pela zona de rebaixamento, bateu o Leão, no Maracanã, por 1 a 0. O gol da partida foi marcado por Eduardo da Silva.

15:12 Os torcedores do Flamengo também tem motivos para não esquecer do ano de 2009. Afinal, a equipe conquistou o título da Série A do Campeonato Brasileiro daquela temporada e, jogando no Rio de Janeiro, devolveu a derrota da Ilha do Retiro vencendo o duelo por 3 a 0. O destaque daquele jogo foi o atacante Adriano, que vivia grande fase e marcou dois gols. O outro gol foi marcado por Zé Roberto. O Leão ainda teve o zagueiro Durval expulso.

15:10 No lado dos pernambucanos, é impossível esquecer o histórico jogo contra os cariocas em 2009 no estádio da Ilha do Retiro. Emerson Sheik fez 2 a 0 para o Flamengo antes dos dez minutos do primeiro tempo e parecia que seria uma vitória tranquila, pois o Leão estava há quatro jogos sem vencer, entretanto, aconteceu uma virada histórica. Durval diminuiu o placar aos 26, Weldon empatou um minuto depois, virou aos 30 e fechou o placar marcando o quarto gols aos 33 minutos. Todos os gols saíram na primeira etapa para delírio do torcedor.

15:08 Em toda a história, foram realizados 31 jogos entre Sport x Flamengo. O duelo das equipes começou a ser disputado oficialmente no dia 07 de agosto de 1971. O jogo, que foi realizado no estádio da Ilha do Retiro, em Recife, Pernambuco, foi válido pelo Campeonato Brasileiro e teve como vencedor o Leão. O placar do jogo foi 1 a 0, com gol marcado por César.

15:04 O Flamengo vive um momento tranquilo na Série A do Campeonato Brasileiro. Entretanto, o meio da semana foi turbulento. O time de Vanderlei Luxemburgo foi incrivelmente eliminado da Copa do Brasil pelo Atlético-MG, que precisa de uma vantagem de três gols e conseguiu o placar de 4 a 1. Na última rodada da Série A, os cariocas bateram a Chapecoense por 3 a 0 no Maracanã.

15:02 O mando de campo do jogo desta tarde é do Sport. A equipe do técnico Eduardo Baptista vem embalada pela vitória na última vitória no estádio da Ilha do Retiro. O Leão bateu o Figueirense por 1 a 0, em um duelo tenso onde o time precisaria desesperadamente dos três pontos. Com o resultado, os rubro-negros ganharam um alivio e se distanciaram da zona de rebaixamento.

15:00 Boa tarde leitor que navega na VAVEL Brasil! Acompanhe agora Sport x Flamengo, partida válida pela 33ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, a ser disputada às 17h00 (horário de Brasília), na Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata, Pernambuco.