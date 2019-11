Recuperado de lesão, Marlon está à disposição de Cristóvão Borges para clássico contra o Botafogo

Após perder Elivélton, que saiu de campo lesionado na derrota diante do Coritiba, no último sábado, Cristóvão Borges terá o reforço de Marlon, recuperado de dores na coxa esquerda, para definir a dupla de zaga titular para o clássico contra o Botafogo. Liberado pelo departamento médico, o defensor está a disposição e depende apenas da aprovação do treinador para entrar em campo.

"Foi mais uma precaução em virtude de uma pequena lesão que ele teve. Tivemos um cuidado maior com ele. Esta semana vai treinar com o grupo. Está totalmente à disposição do Cristóvão", comentou o preparador físico Rodrigo Poletto.

Em tratamento há 18 dias, quando saiu lesionado na vitória diante do Atlético-PR, Marlon vem sendo tratado com cautela pelo departamento médico tricolor. Mesmo sentindo dores, tentou acelerar sua recuperação para atuar diante de Goiás e Coritiba, mas acabou vetado em ambos os jogos.

A contusão de Elivélton é mais uma grande perda para o setor defensivo do Fluminense. Sem poder contar com Gum, fratura na tíbia e Henrique, músculo adutor da coxa, o Tricolor viu-se obrigado a contratar Guilherme Mattis, vindo do Bragantino, para suprir as ausência. Fabrício, também contratado nesta temporada, foi a substituição escolhido pro Cristóvão diante do Coritiba, mas deve permanecer no banco de reservas.

O clássico contra o Botafogo, válido pela 34ª rodada, está marcado para o próximo sábado (15), no Maracanã, às 19h30, e têm fundamental importância para ambas as equipes. O Tricolor, ainda lutando por uma vaga na Libertadores, precisa da vitória para manter-se próximo ao bloco dos quatro primeiros colocados na tabela. Já o Alvinegro, na zona de rebaixamento, necessita dos três pontos para não afundar-se ainda mais na degola.