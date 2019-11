Jogo Atlético-MG x Cruzeiro e na final da Copa do Brasil 2014

00:00 Encerramos agora nossa transmissão! Agradecemos a sua companhia nesta noite de quarta-feira. Um grande abraço. Fique com Deus!

23:55 Com muita autoridade, o Atlético-MG fez uma grande partida e conseguiu abrir boa vantagem na partida de ida. A decisão agora será no Mineirão, no dia 26.

ACABOOOOU!! ATLÉTICO-MG 2X0 CRUZEIRO

45' Marcos Rocha bate direto e Fábio consegue fazer a defesa.

42' FÁBIOOOO!!!! Tardelli finaliza com força e goleiro consegue fazer a defesa.

41' Cartão amarelo para Josué, o jogador não poderá disputar a final no dia 26.

36' Marcelo Moreno recebe bola na área e finaliza para fora.

32' Willian recebe boa bola, Josué consegue afastar.

26' Substituição no Cruzeiro. Entra: Dagoberto. Sai: Ricardo Goulart.

25' Substituição no Atlético-MG. Entra: Marion. Sai: Luan

23' Luan sente dores e é atendido fora do gramado.

17' Substituição no Cruzeiro. Entra: Julio Baptista. Sai: Everton Ribeiro.

16' Everton Ribeiro arrisca de fora da área, bola passa com perigo.

14' Marcos Rocha cobra lateral para área, Carlos faz pivô e bola sobra para Dátolo, que empurra para o fundo da rede.

13' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE DÁTOLO!!!

8' Tardelli sente muitas dores em campo.

5' Marcelo Moreno recebe a bola de Willian e bate mal.

4' Torcida alvinegra vaia posse de bola do Cruzeiro.

1' Dátolo arrisca de fora da área,Fábio faz a defesa.

0' RECOMEÇA A PARTIDA!!

22:52 Superior no primeiro tempo, o Atlético-MG abriu o placar logo aos 9 minutos, com gol de Luan. O Cruzeiro errou muitos passes e teve seus destaques desaparecidos na primeira etapa.

FIM DO PRIMEIRO TEMPO!!

45' Carlos recebe bola e faz o gol, bandeirinha marca impedimento.

44' Sem acréscimos no primeiro tempo.

39' Cruzeiro tenta chegar em velocidade, mas bandeirinha já havia marcado impedimento.

33' Dátolo arrisca de fora da área e Fábio faz a defesa.

32' Luan faz cruzamento e Mayke afasta.

27' Carlos tenta passe para Tardelli, Henrique chega para cortar.

24' Jogo é muito equilibrado até o momento.

16' Cruzeiro tenta chegar ao ataque com cruzamentos, sem sucesso.

11' Bola sobra para Marcelo Moreno, que arrisca e Victor faz a defesa.

9' Marcos Rocha faz cruzamento perfeito e Luan manda para o fundo das redes.

9' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO LUAAAAN!!!!!

7' Leandro Donizete arrisca chute de fora da área, que explode na zaga!!

5' Primeiros minutos com jogo tenso e muitos erros de passes.

2' Ricardo Goulart bate no meio do gol e a bola fica com Victor.

0' Jemerson chega forte em Willian e faz falta na entrada da área.

0' COMEÇAAAAA O JOGO!!!

21:52 O superclássico está próximo a começar, a torcida faz a festa no Horto.

21:31 O Cruzeiro vem à campo com: Fábio, Mayke, Leo, Bruno Rodrigo, Samudio, Henrique, Lucas Silva, Goulart, Éverton Ribeiro, Willian e Marcelo Moreno.

21:28 Formação do Galo confirmada: Victor, Marcos Rocha, Jemerson, Léo Silva, Douglas Santos, Donizete, Josué, Dátolo, Luan, Diego Tardelli e Carlos

21:26 De última hora, o Atlético-MG teve um grande desfalque: Maicosuel está fora da partida.

19:45 O Estádio Independência receberá a partida, que se tornou um forte símbolo do Atlético-MG, que só perdeu três vezes desde a reabertura da arena em 2012. A promessa é de casa cheia, com presença apenas da torcida alvinegra. (Foto: Bruno Cantini/Atlético-MG)

LEIA MAIS: Cruzeiro desiste de carga de ingressos e primeiro jogo da final terá torcida única

19:35 Nos bastidores, a grande pôlemica foi causada pela distribuição dos ingressos: o Cruzeiro, visitante da partida, ficaria 10% da torcida, mas por determinação da polícia, a equipe passou a ter direito apenas de 8,13% dos ingressos, o que levou a ira da diretoria celeste, que abriu mão dos ingressos.

19:32 Fábio espera Cruzeiro concentrado para vencer a partida: "Vejo de uma forma natural. A gente já tinha enfrentado o Atlético-MG em outras situações no Independência, na final do Mineiro, outras ocasiões também. Então, para nós, indiferente do estádio, a gente precisa jogar de uma forma positiva, eficiente, isso que a gente vem tentando fazer ao longo desta temporada. Agora, em uma decisão, mais que nunca é fundamental. Para nós não muda em nada. Cada um tem que ver o que é melhor para sua equipe. Nós temos que sobressair em cima de todas as dificuldades."

19:23 Leonardo Silva, capitão do Galo, espera um grande título nacional: "Valorizo cada título, mas nacionalmente seria importante a Copa do Brasil. Mas dou valor também para a Série C. Mas a Copa do Brasil será maravilhosa. Manter o Atlético com força de conquistar títulos sempre é maravilhoso. É um jogaço. É o clássico dos clássicos, uma final inédita. Muita coisa vai acontecer, muita coisa boa. Estamos nos preparando muito para colher um resultado excelente e o título", declarou o zagueiro.

19:21 No último classico disputado entre as equipes, a estrela de Carlos brilhou para o Atlético-MG. No Mineirão, o Galo tinha a missão de vencer o líder do Campeonato Brasileiro, Cruzeiro. A equipe alvinegra abriu o placar com Carlos e ampliou com Diego Tardelli. No final do primeiro tempo, Ricardo Goulart marcou para a equipe celeste e já na segunda etapa, Alisson empatou o jogo. No final da partida, Carlos cabeceou com estilo e deu a vitória para o Atlético-MG já nos acréscimos.

LEIA MAIS: Fique de olho: Willian, atacante do Cruzeiro

19:12 Contra o Santos, na semifinal, o Cruzeiro teve seu grande teste. Novamente jogando a primeira partida no Mineirão, a equipe venceu por 1 a 0. Na partida de volta, realizada na Vila Belmiro, o Peixe abriu o placar rapidamente e trouxe preocupações, com Marcelo Moreno, o Cruzeiro alcançou o empate. Na segunda etapa, o Santos marcou por duas vezes e chegou ao resultado necessário para a classificação, mas Willian entrou na partida e mudou a história do Cruzeiro na competição, com dois gols do jogador, a equipe Celeste se classificou para a final.

19:10 A equipe celeste iniciou sua campanha contra o Santa Rita e teve facilidades: logo na primeira partida, o time mineiro aplicou uma goleada por 5 a 0, na volta, a vitória por 2 a 1 garantiu a classificação. Na volta contra o ABC, a partida foi mais difícil: vitória magra por 1 a 0 no Mineirão deixou a ida em aberto, o Cruzeiro abriu 2 a 0 na partida com gols de Willian e Henrique, mas o ABC partiu para cima e alcançou a virada, que não foi suficiente para a classificação.

19:09 O Cruzeiro, junto ao Grêmio, é o maior campeão da competição, com quatro títulos. A equipe celeste já conquistou o título da Copa do Brasil em 1993, 1996, 2000 e 2003; agora a Raposa tenta sua quinta conquista, para se tornar o maior campeão da competição de maneira isolada.

LEIA MAIS: Fique de olho: Luan, meia do Atlético-MG

19:08 Nas semifinais, a história se repetiu: O Galo foi derrotado no Maracanã, contra o Flamengo, por 2 a 0. Novamente a torcida fez um show no Mineirão e aos cantos de "eu acredito" renovou as forças do time, que mais uma vez foi um exemplo de superação: Éverton abriu o placar para a equipe rubronegra aos 34 minutos de jogo, ainda no primeiro tempo, Carlos empatou no fim e deu novas esperanças. Após a volta do vestiário, o Atlético-MG apresentou um grande futebol e conseguiu com gols de Maicosuel, Dátalo e Luan reverter mais uma vez e avançar para a final inédita.

19:07 Nas quartas de finais veio o primeiro grande desafio: A equipe foi derrotada na Arena Corinthians por 2 a 0 e precisava reverter o resultado em Belo Horizonte, jogando no Mineirão. Logo no início do jogo, Paolo Guerrero abriu o placar para o Timão e colocou o Galo em uma situação muito complicada. O time mostrou superação e com gols de Luan, Guilherme por duas vezes e Edcarlos, conseguiu reverter o placar e avançar às semifinais do torneio.

19:06 Nas oitavas de finais, a equipe alvinegro enfrentou o Palmeiras, que passava por uma grande crise. No Pacaembu, a equipe mineira ganhou por 1 a 0 e garantiu a vitória na volta, após passar pelo time paulista por 2 a 0.

19:05 O Atlético-MG chega em sua primeira final na história, e quer levantar mais um título importante. Para chegar até aqui, o caminho não foi nada fácil e o time foi protagonista de grandes milagres.

LEIA MAIS: No Independência tomado por atleticanos, Atlético-MG encara Cruzeiro pela final da Copa do Brasil

19:04 Em um clássico disputado por mais de 90 anos, Os números de Atlético-MG e Cruzeiro em relação ao clássico são diferentes: Segundo o Galo, são 482 partidas disputadas, com 195 vitóra para o time alvinegro e 161 para a equipe celeste; já a raposa contabiliza 464 jogos, com 181 vitórias para o Atlético e 160 para a equipe celeste.

19:02 Belo Horizonte, a capital mineira receberá um duelo que irá parar todo o Brasil. Pela primeira vez, Atlético-MG e Cruzeiro fazem uma final de Copa do Brasil, e o duelo promete ser o maior de todos os tempos entre as duas equipes.

19:00 Boa noite, leitores que acompanham VAVEL Brasil! Estamos na final da Copa do Brasil 2014, e acompanharemos um dos maiores clássicos do futebol brasileiro, entre Atlético-MG e Cruzeiro, . A partida será disputada às 22h (de Brasília), na Arena Independência, em Belo Horizonte. Fique conosco!