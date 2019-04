Ibson sente dores no joelho durante treinamento e vira dúvida no Sport

O Sport está de volta aos trabalhos visando o próximo compromisso na Série A do Campeonato Brasileiro, que será no domingo (16) contra o Atlético-PR, às 17h (de Brasília), na Arena da Baixa, em Curitiba, no Paraná. Após empatar com o Flamengo e ganhar uma folga na segunda-feira (10), os comandados de Eduardo Baptista retornaram às atividades no CT José de Andrade Médicis na manhã desta terça-feira (11)

Os jogadores que participaram por mais de 45 minutos do duelo contra o Flamengo no último domingo (9) fizeram apenas um treino regenerativo, enquanto os demais atletas foram para o gramado do campo do CT rubro-negro treinar sob o comando do técnico Eduardo Baptista, que realizou uma movimentação em campo reduzido. Baptista contou com os retornos de Diego Souza e Ronaldo, ambos não jogaram a última partida por conta de suspensão.

Durante o treinamento, o meia Ibson sofreu uma pancada no joelho e precisou deixar a movimentação imediatamente. Desta maneira, o jogador poderá ser um problema para o duelo contra o Furacão. De acordo com o médico do Sport, Antônio Bezerra, no momento do atendimento ao atleta não foi constatado nenhum inchaço no local, entretanto, ele continuará fazendo tratamento com gelo no restante do dia.

“Ibson acabou se chocando com outro jogador no fim do treinamento e se queixou de dores no joelho, local onde aconteceu a pancada. Apesar disso, ele saiu andando normalmente. Na hora, não constatamos nenhum inchaço, no entanto, ele continuará no gelo no restante do dia e na quarta-feira (12) veremos se terá algum inchaço”, comentou o médico leonino.

Na tarde desta terça-feira (11), o Leão continuou trabalhando, no entanto, o meia Ibson não participou da movimentação. O jogador já estava liberado porque teria um compromisso particular. Sendo assim, o atleta só voltará aos trabalhos na quarta-feira (12). A movimentação, desta vez, teve a participação de todos os jogadores e o técnico Eduardo Baptista pôde dar um esbouço do time titular.

Eduardo Baptista comandou o primeiro coletivo da semana e sinalizou as possíveis novidades para o embate com o time paranaense. Diego Souza retornou ao time e deve jogar na sua função de origem, pois o centroavante Joelinton segue entre os titulares. A grande novidade foi a presença do meia Régis, que não inicia uma partida há três meses.

Outras modificações no meio de campo foram as entradas de Ronaldo e Danilo. O primeiro, que estava suspenso, recuperou a vaga ocupada por Rithely diante do Flamengo, enquanto Danilo ficou no lugar de Ibson. O Sport treinou com a seguinte formação: Magrão; Patric, Ewerton Páscoa, Durval e Renê; Ronaldo, Rodrigo Mancha, Danilo, Régis e Diego Souza; Joelinton

O técnico Eduardo Baptista, agora, torce para contar com Ibson para o próximo compromisso na Série A. Até porque, vale lembrar, ele já terá alguns desfalques para esse duelo. O atacante Felipe Azevedo recebeu o terceiro amarelo, com isso, está suspenso e Neto Baiano, Érico Júnior e Ananias seguem no departamento médico leonino.