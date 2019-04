Réver retorna aos treinos no Atlético-MG para aprimorar parte física

Após praticamente seis meses fora de jogos e dos treinos do Atlético-MG, o zagueiro Réver voltou ao campo de treinamento nessa quinta-feira (13) para aprimoramento de sua parte física. O capitão do Galo na conquista da Libertadores treinou separadamente do resto do grupo com o auxílio do preparador físico, Luis Otávio Kalil.

Réver se lesionou no jogo contra a Chapecoense, em Chapecó, no empate por 1 a 1, na Arena Condá. Ele se recuperou de uma contusão do tornozelo esquerdo. E não foi a primeira vez que o atleta teve uma lesão no mesmo local. Em 2013, o zagueiro já havia ficado cerca de dois meses fora do time, e só voltou na partida contra o Raja Casablanca pelo Mundial de Clubes. Após o Mundial, o zagueiro voltou a sentir uma lesão e ficou afastado da equipe até o segundo jogo da final da Recopa Sul-Americana, contra o Lanús-ARG, no Mineirão, com vitória do Galo por 3 a 2.

O departamento médico atleticano não quer apressar as coisas, e devido ao bom momento da defesa alvinegra, não estipulou um prazo para a volta do capitão da Copa Libertadores da América ao time. Mas em relação aos treinamentos com o restante dos jogadores, a previsão é de que Réver volte na semana que vem.