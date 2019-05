De virada, Bragantino vence o Santa Cruz e respira na luta contra o rebaixamento

Partida válida pela 35ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, disputada no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, São Paulo. Público: 6.241.

Na tarde deste sábado (15), o Bragantino recebeu o Santa Cruz no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, São Paulo. O duelo, válido pela 35ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, era de suma importância para ambos. A Massa Bruta precisava vencer para não correr risco de entrar Z-4, enquanto o tricolor necessitava dos três pontos para chegar G-4. Os pernambucanos abriram o placar logo no início da partida, com Danilo Pires, mas não conseguiram segurar o resultado e levaram a virada, com gols de Léo Jaime e Geandro.

Com o resultado, o Bragantino respira na Série B do Campeonato Brasileiro. O time Massa Bruta chegou aos 42 pontos e voltou para o 15º lugar. A distância para Z-4, neste momento, é de três pontos, mas o Icasa ainda jogará e poderá igualar a pontuação. Já o Santa Cruz desperdiçou mais uma grande chance de entrar no G-4, com isso, a equipe caiu para a nona colocação, com 52 pontos.

A próxima rodada, que será a 36ª, da Série B do Campeonato Brasileiro acontecerá toda na terça-feira (18). O Brangatino terá que ir até Goiás enfrentar, às 19h30 (horário de Brasília), a equipe do Atlético-GO, no estádio Serra Dourada, em Goiânia. Já o Santa Cruz retornará ao Recife. No estádio do Arruda, o tricolor receberá, às 21h50 (horário de Brasília), o Sampaio Corrêa.

Santa Cruz abre o placar, mas recua e sofre o empate no fim da primeira etapa

Para as duas equipes, apenas a vitória interessava. O Santa Cruz, desta maneira, não quis saber de ficar atrás para jogar no contra-ataque e fez valer sua posição na tabela. Logo aos quatros minutos, o tricolor abriu o placar. Após boa jogada pela direita, Tony cruzou com perfeição e Danilo Pires cabeceou, tirando do goleiro Matheus, que nada pôde fazer. O Bragantino tentou responder no momento seguinte, mas o chute de fora da área passou sobre o gol de Tiago Cardoso.

Atrás do placar, o Bragantino resolveu colocar a bola no chão para tocar e tentar chegar ao empate. O time de Bragança Paulista tocava bem, entretanto, encontrava dificuldades para entrar na defesa Coral, que estava bem postada. O lado direito do tricolor pernambucano era o mais perigo. O lateral Tony fez boa jogada e bateu cruzado, mas a bola passou muito forte e não deu para nenhum atleta mandar para o fundo das redes.

O Bragantino conseguiu chegar pela primeira vez com Caboré. O atacante recebeu uma bola pela direita, depois de uma descida veloz do meia Luizinho, bateu de fora da área e o goleiro Tiago Cardoso pegou. Os paulistas tinham a posse da bola, mas a falta de qualidade no ataque para finalizar, até então, era evidente. Com o gol no início da partida, o tricolor adotou uma postura mais defensiva para jogar no erro do adversário saindo nos contra-ataques.

A arma do Bragantino para entrar na defesa Coral era com o levantamento da bola na área. No entanto, o tricolor pernambucano estava conseguindo afastar muito bem todas as chances do alvinegro. O ataque dos dois times sentiam dificuldades, porque a armação das jogadas não estavam sendo nada boa. Quando o meio de campo acertou o passe, os paulistas chegaram ao empate. Luizinho recebeu uma bola nas costas da defesa tricolor, bateu cruzado, a bola desviou e sobrou para Léo Jaime, que bateu duas vezes e empatou o duelo.

O Bragantino por pouco não virou o jogo ainda no fim da primeira etapa. Bruno Recife cobrou uma falta na área e o zagueiro Tobi apareceu bem para cabecear livre. A bola do zagueiro passou com bastante perigo. Apesar disso, o duelo, que foi bem movimentado, ficou no empate. Este resultado, vale ressaltar, não agradava nenhum dos dois times.

Geandro marca de cabeça e garante a vitória, de virada, da Massa Bruta

Para o segundo tempo, os dois técnicos resolveram fazer alterações nas suas equipes. No time de Bragança Paulista, saiu o volante Uchoa para a entrada de Marcos Paulo, enquanto no tricolor do Arruda aconteceram duas alterações. O volante/zagueiro Everton Sena ficou no banco e foi substituído por Memo. No ataque, Adílson foi trocado por Betinho. Com a bola rolando, o duelo recomeçou movimentado, com ambos buscando o ataque.

Os primeiros dez minutos da etapa final tiveram o domínio do Santa Cruz. O tricolor esboçou uma pressão e ficou bem perto de passar a frente do placar. Em uma dessas oportunidades o zagueiro Alemão perdeu uma chance incrível. Após uma cobrança de escanteio, Keno desviou de cabeça e o zagueiro pernambucano pegou na bola com a barriga. A pelota, entretanto, parou na trave direita do goleiro Matheus.

Vendo que sua equipe não estava jogando bem, o técnico André Gaspar resolveu fazer mais uma modificação. André tirou o meia Luizinho e colocou o atacante Erick para tentar mudar o panorama do jogo. O Santa seguiu bem e Wescley chutou forte de fora da área para boa defesa de Matheus. Em seguida, o volante Memo foi quem bateu de longe e levou perigo ao arqueiro Braga.

O Santa Cruz pressionou, mas acabou levando um duro golpe. Depois de uma cobrança de falta do lado esquerdo, o volante Geandro subiu mais alto que toda defesa Coral e tirou bem do goleiro Tiago Cardoso, para a alegria da defesa alvinegra. A equipe Massa Bruta por pouco não aumentou minutos depois. Em novo cruzamento na área, o zagueiro Tobi subiu sozinho, cabeceou bem e acabou acertando a trave.

O técnico do Braga tirou o atacante Léo Jaime e colocou o meia-atacante Caio. Já Oliveria Canindé promoveu algo curioso. Ele tirou Memo, que tinha entrado no intervalo, para colocar o atacante Cassiano. Apesar das modificações, a tônica da partida foi a mesma até o final, que ainda teve a expulsão do volante Bileu. Desta maneira, o Bragantino conseguiu reencontrar o caminho das vitórias, enquanto o tricolor do Arruda viu mais uma vez a chance de entrar no G-4 escapar.