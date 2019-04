Resultado do jogo Criciúma x Grêmio no Campeonato Brasileiro 2014

Partida válida pela 34ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, sendo disputada no Heriberto Hülse, em Criciúma, em Santa Catarina

INCIDENCIAS : Partida válida pela 34ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, sendo disputada no Heriberto Hülse, em Criciúma, em Santa Catarina

20:25 As equipes voltam a campo no meio dessa semana. Enquanto o Criciúma recebe o Bahia, no mesmo palco de hoje, às 21h da quarta-feira (19), o Grêmio encara o líder Cruzeiro na Arena, em Porto Alegre, às 21h50 da quinta-feira (20). Os horários são de Brasília

20:25 As equipes voltam a campo no meio dessa semana. Enquanto o Criciúma recebe o Bahia, no mesmo palco de hoje, às 21h da quarta-feira (19), o Grêmio encara o líder Cruzeiro na Arena, em Porto Alegre, às 21h50 da quinta-feira (20). Os horários são de Brasília

20:22 Com o triunfo, o Imortal sobe para a 3ª colocação, indo a 60 pontos. O Tigre, no entanto, segue na lanterna com 30 pontos e vê a Série B cada vez mais próxima

47' FINAL DE JOGO NO HERIBERTO HÜLSE PARA CRICIÚMA 0x3 GRÊMIO! Com gols de Dudu, Barcos e Ramiro, tricolor vence mais uma!

45' Substituição no Grêmio! SAI Dudu, ENTRA Everton

45' Arbitragem assinala dois minutos de acréscimo

44' Grêmio troca passes e adminstra bem a vantagem

36’ Substituição no Grêmio! Sai: Barcos. Entra: Lucas Coelho.

33’ Cortêz aproveita passe errado de Pará, toca para Paulo Baier, que chuta de fora da área e o goleiro do tricolor gaúcho faz a defesa.

31’ Última substituição no Criciúma! Sai: Souza. Entra: Ricardinho.

30’ Grêmio toca a bola com tranquilidade no meio de campo.

29’ Substituição no Grêmio! Sai: Luan. Entra: Alan Ruíz.

28’ Luan arrisca de fora da área e a bola vai para fora.

27’ Cortêz cruza rasteiro e a zaga do Grêmio afasta o perigo.

24’ AMARELO! Maurinho recebe cartão amarelo por falta em Dudu.

22’ QUE DEFESA! Barcos entra na área, fique de frente para o gol e bate forte, mas o goleiro Bruno consegue salvar o Tigre.

20’ GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO GRÊMIO! Ramiro aumenta para o tricolor gaúcho. Ele recebeu um grande passe do Dudu e tocou com tranquilidade na saída do goleiro Bruno.

19’ AMARELO! Cléber Santana faz falta dura em cima de Fellipe Bastos e recebe o primeiro cartão da etapa final.

17’ Lucca cobra uma falta na primeira trave e o zagueiro Fábio Ferreira cabeceia muito mal.

16’ Luan chuta de fora da área e o goleiro Bruno faz a defesa.

15’ Cléber Santana recebe uma bola na entrada na área e finaliza muito mal.

14’ UUUUUUHHHHH! Ramiro tocou para Barcos. O atacante, na frente da área, girou bem e bateu com perigo. A bola passou bem perto do ângulo direito do Tigre.

13’ Escanteio é cobrado de maneira fechada e o goleiro Marcelo Grohe, que estava bem atento, segurou sem problemas.

12’ Luan toca para Barcos, que domina na entrada da área e fica esperando a passagem de Pará. No entanto, o lateral demorou muito e o atacante perdeu a chance.

10’ UUHHHH! Barcos recebeu uma boa bola de Dudu, bateu forte para o gol e goleiro Bruno evitou o terceiro gol do Grêmio.

8' Lucca entra na área, passa por Pará e bate cruzado para a defesa de Marcelo Grohe, que sai com a bola e é escanteio.

7' Paulo Baier tentar envadir a área e Geromel corta muito bem.

6' Walace parte pela esquerda de ataque, no entanto, João Vitor corta e a bola sai na lateral.

4' Criciúma toca a bola no meio de campo, mas não encontra espaço na marcação do tricolor gaúcho.

2' Cléber Santana tenta mandar a bola para João Vitor, mas o meia não consegue chegar.

0' O Criciúma voltou com duas modificações: Saíram: Martinez e Luís Felipe. Entraram: Paulo Baier e Maurinho.

0' Bola rolando para o segundo tempo!

Intervalo' O Criciúma também está de volta.

Intervalo' O Grêmio já está de volta ao gramado do Heriberto Hülse.

Intervalo' O Grêmio finalizou sete vezes e acertou quatro. Já o Criciúma chutou para o gol em cinco oportunidades, mas acertou apenas duas.

Intervalo' Neste primeiro tempo, o Criciúma teve mais posse de bola. 53,6% contra 46,4% do Grêmio.

Intervalo' Zé Roberto: "Nesta partida, entramos com a mesma mentalidade do Gre-Nal. Pressionamos a equipe deles e, com isso, os gols saíram naturalmente", analisou o meia do tricolor Gaúcho.

Intervalo' Após o fim da primeira etapa, a torcida do Tigre protestou gritando "vergonha"

47' Final de primeiro tempo no Heriberto Hülse para Criciúma 0x2 Grêmio! Com gols de Dudu, aos 12, e Barcos, aos 38, tricolor gaúcho sai em vantagem na etapa inicial

45' Arbitragem assina dois minutos de acréscimo

43' Torcida do Grêmio começa a provocar a do Criciúma devido ao resultado e o quase que iminente rebaixamento do Tigre

39' CARTÃO AMARELO PARA FELLIPE BASTOS! Volante do Grêmio toma o terceiro e não atuará contra o líder Cruzeiro

38' GOOOOOOOOOOOOOL DO GRÊMIO! Após cobrança escanteio de Zé Roberto, Geromel raspa e Barcos empurra para o gol! Agora, Criciúma 0x2 Grêmio

36' CARTÃO AMARELO PARA MARTINEZ! Volante do Tigre toma o terceiro amarelo e também não joga contra o Bahia por falta em Pará

30' Partida segue equilibrada no meio-campo e poucas oportunidades são criadas no campo ofensivo

26' Após princípio de confusão, um cartão amarelo para cada lado. Pelo Criciúma, Lucca, enquanto Luan foi o advertido pelo Grêmio. Foi o terceiro do meia do Tigre e o atleta não encara o Bahia na próxima rodada

24' Em desvantagem, o Criciúma tenta se motivar no incentivo da torcida, que faz bastante barulho no Heribero Hülse. Tigre vive situação incômoda no atual campeonato e espera se reabilitar diante dos gaúchos

21' UHHHHHHHHH! Zé Roberto cruza na pequena área e a zaga do Criciúma corta. No rebote, Pará domina e chuta no travessão. Quase o segundo do Grêmio

20' Melhor na partida, o Grêmio segue em vantagem no placar, com gol de Dudu. Tricolor gaúcho adminstra o resultado e procura explorar os erros dos catarinenses para marcar o segundo tento

17' Cortêz faz boa jogada pela esquerda e cruza para Souza, que domina e gira, mas é bloqueado na hora da finalização

14' Com a vantagem no marcador, o tricolor gaúcho pula para a 3ª colocação, chegando aos 60 pontos, enquanto o aurinegro catarinense permanece na lanterna, com 30

12' GOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO GRÊMIO! Após falha do zagueiro Joílson, o meia Dudu saiu driblando todo o sistema defensivo do Criciúma, passou pelo goleiro e mandou para o fundo do gol, fazendo Criciúma 0x1 Grêmio

10' Criciúma tenta sair para o ataque, mas a defesa do Grêmio, bem postada, evita que os donos da casa ataquem

5' Grêmio começa melhor na partida e tem as melhores oportunidades no ataque, levando perigo à meta do Criciúma

1' UHHHHHHHHHHH! Primeiro minuto de bola rolando e o Grêmio já leva perigo. Após troca de passes no campo ofensivo, Luan fica com a sobra e chuta por cima do gol de Bruno!

19:30 BOLA ROLANDO NO HERIBERTO HÜLSE PARA CRICIÚMA E GRÊMIO! Saída de bola é do tricolor gaúcho

19:27 Já já a bola rola para Criciúma e Grêmio! Não saiam daqui!

19:25 Após o hino do Brasil ser reproduzido no Heriberto Hülse, tem início o hino de Santa Catarina

19:20 Equipes entram no gramado e perfilam para o hino nacional

19:08 Os treinadores têm à disposição no banco de reservas

Criciúma: Edson, Eli Sabiá, Maicon, Rodrigo Souza, Paulo Baier, Ricardinho, Bruno Lopes, Serginho, Andrew, Rafael Costa e Maurinho

Grêmio: Léo, Matías, Werley, Bressan, Edinho, Alán Ruiz, Giuliano, Everton e Lucas Coelho.

19:05 GRÊMIO DEFINIDO! Também no 4-4-2, Felipão define o tricolor gaúcho com: Marcelo Grohe; Pará, Rhodolfo, Geromel e Zé Roberto; Walace, Fellipe Bastos, Ramiro e Luan; Dudu e Barcos.

19:02 CRICIÚMA ESCALADO! No 4-4-2, o time de Toninho Cecílio vai a campo com: Bruno; Luís Felipe, Joílson, Fábio Ferreira e Cortez; Rafael Pereira, Martinez, João Vitor e Cleber Santana; Lucca e Souza.

19:00 Equipes defindas para o duelo de logo mais no Heriberto Hülse!

18:15 A arbitragem do duelo de logo mais é formada por um trio paulista. No apito, Raphael Claus, do quadro da CBF e aspirante ao da Fifa. Ele será auxiliado pelos conterrâneos Daniel Paulo Ziolli e Alex Ang Ribeiro, que são integrantes do selecionado nacional.

18:12 O cabeça de área ainda ressaltou o prejuízo que o Tricolor poderá ter em caso de derrota, mas espera trazer os três pontos na bagagem em um jogo considerado "dificílimo": "Se perdermos para o Criciúma podemos cair até para sétimo na tabela. Nosso objetivo é fazer um grande jogo em uma partida que será dificílima"

18:09 Quem falou do lado do Grêmio foi o volante Dudu, joga toda a responsabilidade para o Tigre, dizendo que o adversário tem a obrigação de vencer e tira o foco do clássico da semana passada: "Eles precisarão vencer o jogo, e nós também. Precisamos esquecer o Gre-Nal"

18:07 Mesmo sem saber se será titular, o defensor ressalta para as dificuldades que o Tigre terá na reta final, devido à sequência de partidas complicadas: "Todos os jogos são difíceis. Enfrentamos o segundo colocado, depois o líder e agora vai ser o terceiro. Independente de situação ou de como o Grêmio vai vir, um time bem comandando e qualificado, vamos tentar o algo a mais para conseguir a vitória"

18:05 Em entrevista coletiva, Rafael Pereira, zagueiro do Criciúma, afirma que não existe nenhuma possibilidade para erros e garante estar focado para permanecer na elite: "Temos que fazer os gols e não tomar. Todos os detalhes são muito importantes agora. Temos que estar concentrados e não podemos desligar um só momento, isso não pode mais acontecer. Agora é erro zero para conseguir a permanência na Série A"

18:03 O Heriberto Hülse é o palco do confronto de logo mais entre Criciúma e Grêmio. O estádio tem capacidade para 19 mil torcedores e poderá receber um bom público para incentivar o Tigre na luta contra o descenso.

18:00 Se para essa partida não tem muitos problemas, o Grêmio recebeu a informação de que o lateral-direito Pará pode estar de saída. O atleta afirmou que surgiu um interesse do Flamengo, mas reiterou o desejo de permanecer na equipe gaúcha até o término do seu contrato.

17:57 O Grêmio, por sua vez, só terá a baixa de Fernandinho para o confronto que começa em instantes. Giuliano, que era dúvida, treinou normalmente e está entre os relacionados para o jogo.

17:54 Para encerrar os preparativos, o Tigre fez um treino recreativo no ginásio Colombo Machado Sales, anexo ao Heriberto Hülse, devido à uma forte chuva que caiu em Criciúma, obrigando a equipe a mudar os planos nessa sexta-feira (14). Para o duelo,

17:51 No time titular, no entanto, o treinador Toninho Cecílio só tem uma dúvida para definir a equipe. A indecisão é quanto à entrada de Bruno Lopes ou Maurinho, atacantes de velocidade, no lugar de um meio-campista, alterando a postura do time em relação ao que terminou na última rodada.

17:48 Para o duelo de logo mais, o Criciúma só terá dois desfalques já certos. Lesionados, o lateral-direito Eduardo e o meia-atacante Roger Gaúcho seguem de fora e não irão atuar diante do Grêmio.

17:46 FIQUE DE OLHO: Zé Roberto, lateral-esquerdo do Grêmio, que vive excelente fase no Brasileirão. Apesar dos 41 anos, o atleta vem se destacando com a camisa do tricolor gaúcho por tornar a equipe cada vez mais veloz, principalmente em contra-ataques.

17:44 FIQUE DE OLHO: Souza, atacante do Criciúma. Ao lado do experiente meia Paulo Baier na artilharia da equipe, o centroavante do Tigre já marcou quatro gols. Os tentos marcados, no entanto, vêm sendo insuficientes para o time catarinense se afastar da luta contra o rebaixamento.

17:41 Enquanto isso, Fellipe Bastos, volante do Grêmio, optou por considerar que a partida não será fácil, já que o adversário ocupa a lanterna e joga pressionado pela torcida, de quem ganha muito incentivo em casa: "A dificuldade será muito grande. O Criciúma em casa é muito forte, o torcedor ajuda muito. Já joguei lá e sei como é difícil, apesar do Criciúma viver um momento complicado na competição. Será um dos jogos mais difíceis que teremos. O Criciúma estará desesperado"

17:38 Após o treinamento da última sexta-feira (14), Toninho Cecílio, técnico do Criciúma, comentou sobre a única dúvida que o preocupa para o duelo de logo mais, pois gera indefinição quanto à tática: "Treinei com Souza e Lucca um pouco mais adiantados, mas tem também a formação que acabou o jogo contra o Cruzeiro, que é uma possibilidade, mantendo o Souza lá na frente e entrando com dois homens abertos. Ficou só essa indefinição, se entro com um homem mais aberto logo de inicio ou com uma formação um pouco mais preenchida no meio de campo"

17:36 Em 2004, Criciúma e Grêmio acabaram rebaixados à Série B do Campeonato Brasileiro. No Olímpico, o Grêmio contou com atuação inspirada do atacante Cláudio Pitbull, que deu duas assistências na vitória por 2 a 0; o jogo foi válido pela 34ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

17:33 Em 1991 os adversários de hoje protagonizaram a final da Copa do Brasil. Na ocasião, o técnico Luiz Felipe Scolari, que à época era do Criciúma, conquistou seu primeiro título da carreira, inédito também para o clube catarinense.

17:31 O último jogo entre as equipes foi em agosto de 2014, pelo primeiro turno da atual Série A do Campeonato Brasileiro, e terminou com uma vitória gremista por 2 a 0. Na ocasião, o Grêmio estreava o treinador Luiz Felipe Scolari na nova Arena. O comandante ainda permanece no cargo contra o Criciúma no jogo de hoje

17:27 Favorito no jogo de logo mais, o Grêmio conta com um retrospecto pra lá de positivo no confronto: em 22 partidas, são 11 vitórias, seis empates, contra apenas cinco triunfos do Criciúma.

17:25 Contra o rival Internacional, no último domingo (9), mais um resultado positivo. Com atuação inspirada de Alan Ruiz, o Grêmio não se contentou e goleou por 4 a 1. Grêmio quebra tabu de dois anos sem vitória em clássicos e goleia o Internacional

17:24 Já o Grêmio vem motivado: há cinco jogos sem perder, é o 4º colocado, com 57 pontos ganhos. Na Série A do Campeonato Brasileiro são 16 vitórias, nove empates e oito vitórias.

17:20 Na última rodada, o Criciúma foi derrotado pelo Cruzeiro por 3 a 1 em noite inspirada do atacante Marcelo Moreno, que entrou no segundo tempo e marcou o gol que deu início à reação cruzeirense diante do Tigre.

17:18 O mando de campo é do Criciúma, que ocupa a 20ª colocação na classificação, com 30 pontos ganhos. Até aqui, foram sete vitórias, nove empates e 17 derrotas.

17:15 Boa tarde leitor que navega na VAVEL Brasil! Acompanhe agora Criciúma x Grêmio, pela 34ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, partida a ser disputada às 19h30 (de Brasília), no Heriberto Hülse.