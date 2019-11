Em clássico de opostos, Fluminense e Botafogo definem seus rumos no Campeonato Brasileiro

Mais do que os três pontos em jogo, o clássico entre Fluminense e Botafogo, válido pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, será fundamental para os objetivos das duas equipes para o decorrer da competição. Sétimo colocado com 54 pontos, o Tricolor está a três do G-4 e, vindo de uma derrota diante do Coritiba, não detém margem para novos tropeços, caso contrário se afastará definitivamente da zona de classificação para à Libertadores. Já o Alvinegro, 18º colocado com 33 pontos, se afundará ainda mais na zona de rebaixamento em caso de um novo revés. O confronto está marcado para o próximo sábado (15), às 19h30, no Maracanã.

Restando apenas quatro rodadas para o fim do Brasileirão, as equipes cariocas vivem situações distintas no torneio. Os comandados de Cristóvão Borges, que já estiveram firmes na busca pelo título brasileiro, hoje, tentam salvar o ano com a classificação para a Libertadores. No outro lado, Vagner Mancini têm em suas mãos um elenco desmanchado e cheio de desfalques, e a pouca munição que lhe resta será usada para evitar um novo rebaixamento na história do Alvinegro.

Missão Libertadores: vitória é essencial na busca pelo G-4

A derrota por 1 a 0 para o Coritiba, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro, complicou a situação do Fluminense que ainda sonha com uma vaga no grupo dos quatro classificados para a Copa Libertadores da América. Com 54 pontos, três a menos que o Grêmio, que encerra essa lista, o Tricolor precisa da vitória para manter-se na briga.

Porém, mesmo enfrentando um adversário que está na zona de rebaixamento, a vida de Cristóvão Borges não é fácil às vésperas do clássico. Primeiramente, a dúvida do treinador está no setor ofensivo da equipe. Walter e Rafael Sóbis brigam pela vaga, que não foi definida nos treinos semanais, após vários substituições entre os dois na equipe titular. Na defesa, Elivélton está confirmado como desfalque, deixando espaço para Gum e Marlon, este favorito, entrar no time titular.

Mas apesar das dúvidas, outros problemas já foram solucionados e confirmados pelo treinador. Por exemplo, sem poder contar com o lateral-direito Bruno, que rompeu o ligamento do joelho na rodada anterior, a vaga cai no colo de Jean, que será improvisado para a posição onde já atuou durante anos. Valencia fecha o meio campo. Wagner, poupado do último treino devido a um incômodo muscular, não preocupa e estará em campo.

"Ele (Wagner) fez um trabalho especifico na academia, mas para o jogo não vai ter problema nenhum", revelou Cristóvão Borges.

Contra a degola, Botafogo busca nova vitória em clássico

Se Cristóvão Borges têm problemas com lesões sérias, Vagner Mancini vem sofrendo com o desgaste físico de sua equipe. Jobson admitiu atuar no sacrifício, após ter lesão confirmada na coxa. Gabriel, com o tornozelo inchado, deixou o treinamento da última sexta-feira mais cedo, mas ambos iniciam o clássico. A duvida maior fica por conta do meia Carlos Alberto, que não realizou atividades junto à equipe durante a semana e dificilmente estará à disposição da comissão. Mas o treinador deixou clara a sua vontade de contar com o jogador para o clássico.

"Eu não tenho dúvidas de que eu utilizaria o Carlos Alberto. O que eu gostaria de fazer era escalar o Carlos Alberto contra o Fluminense, mas talvez ele não reúna condições. O veto vai ser médico. Aí ele jogaria contra o Figueirense, na quarta-feira. Estamos falando de um atleta forte. Acho difícil ele ficar no banco. Ou vai para o jogo, ou fica fora. Gostaria que ele entrasse amanhã. Tenho que pensar nesse clássico. Talvez o jogo contra o Flu me dê um panorama diferente para o jogo com o Figueirense", afirmou.

Caso Carlos Alberto não atue, a posição será herdada por Gegê, que tem bom retrospecto em clássico pelo alvinegro, inclusive marcando gols. Por outro lado, o Botafogo contará com os retornos do zagueiro André Bahia e do volante Marcelo Mattos, que serão titulares no próximo sábado e são tidos como fundamentais para Vagner Mancini.

"A volta do Bahia dá uma consistência muito boa ao sistema defensivo. Ainda mais que vamos usar o Sidney na esquerda, um jogador que é meia. Nós acreditamos que o Dankler suba de produção com a volta do Bahia. É um atleta que vai ajudar muito no sistema defensivo. Com a entrada do Marcelo Mattos também. É um jogador de muito vigor, que cobra muito dos companheiros. Sabe fazer a marcação e joga duro nas bolas. Faz com que o time tenha espírito diferente", comentou.