Fluminense x Botafogo no Campeonato Brasileiro 2014

Ficamos por aqui com a transmissão. Muito obrigado a todos que estiveram junto com a gente durante esta partida entre Fluminense e Botafogo. Acompanhe a repercussão da partida em breve aqui no site

21:27 Em jogo truncado no Maracanã, Edson marca e dá a vitória ao Fluminense sobre o Botafogo. Com o resultado, o Tricolor ainda está na luta por uma vaga no G-4. O Alvinegro, por sua vez, vive situação desesperadora. Precisa vencer os quatro jogos que restam para não cair para a segunda divisão.

48' FINAAAL DE JOGO!!

45' Mais três minutos de acréscimo.

44' Botafogo pressiona o Fluminense, que recua nos minutos finais.

43' Valencia afasta para a linha de fundo após cruzamento para a área e Botafogo conquista o escanteio.

42' CARTÃO AMARELO PARA MARCELO MATTOS!

41' Conca cobra falta e Jefferson tira de soco o perigo.

41' CARTÃO AMARELO PARA WAGNER!

41' CARTÃO AMARELO PARA GEGÊ!

40' Walter sofre falta na ponta direita. Conca vai cobrar.

39' Wagner arrisca chute a gol, rasteiro e Dankler afasta.

37' Fluminense valoriza a posse de bola no campo de ataque.

35' Edson está caído no gramado reclamando de dores.

34' Walter recebe no comando de ataque, gira o corpo e bate rasteiro para boa defesa de Jefferson.

33' Pagantes 19.709 Presentes 22.608 Renda: R$ 685.900,00

32' Bruno Correia tenta cruzamento à área. Guilherme Mattis afasta de cabeça.

30' SUBSTITUIÇÃO NO BOTAFOGO! SAI: Sidney; ENTRA: Bruno Correa.

28' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO FLUMINENSE!! Após cruzamento de Wagner, o volante ganha da zaga alvinegra e coloca o Tricolor na frente no clássico!!

27' Gegê arrisca de longe, mas sem problemas para Cavalieri.

26' SUBSTITUIÇÃO NO FLUMINENSE! SAI: Rafael Sobis; ENTRA: Walter.

25' Jean faz o centro por baixo e facilita o corte de André Bahia.

24' Fluminense troca passes sem objetividade no campo de ataque.

21' Murilo recebe lançamento, tenta o gol por cobertura e manda por cima do alvo.

20' CARTÃO AMARELO PARA EDSON!

18' O empate é ruim tanto para Fluminense, quanto para Botafogo.

17' SUBSTITUIÇÃO NO BOTAFOGO! SAI: Jobson; ENTRA: Gegê.

16' Fluminense segue na pressão e o Botafogo muito recuado nessa segunda etapa.

15' Conca recebe totalmente livre na área e cabeceia. Dankler afasta quase na linha de gol.

12' CARTÃO AMARELO PARA RAFAEL SOBIS!

11' Fluminense abusa das bolas levantadas na área do Botafogo.

10' Jean recebe um pisão e fica reclamando de dores. Já está de volta ao jogo.

9' SUBSTITUIÇÃO NO BOTAFOGO! SAI: Andreazzi; ENTRA: Bolatti.

8' UUH!! Jean cruza na medida na direita para Fred. O atacante cabeceia, mas não chega ninguém do Fluminense para empurrar para o fundo das redes.

6' UUH!! Andreazzi puxa contra-ataque para o Botafogo e arrisca chute da entrada da área, da zona central, para defesa de Cavalieri.

5' Edson faz boa jogada individual pela direita e tenta encontrar espaço para adentrar na área. No momento certo, Sidney chega para afastar o perigo.

3' Jean recebe pela direita e tenta o cruzamento, mas manda muito forte, pela linha de fundo.

2' Fluminense começa o segundo mais presente no campo de ataque.

1' Conca tenta cruzamento na esquerda mas manda por cima de Jefferson.

0' COMEÇA O SEGUNDO TEMPO!!

20:32 Times voltam sem alterações para este segundo tempo.

20:20 Carlos Alberto, meia do Botafogo: "(sobre o lance perdido) Esperei a definição do Cavalieri. Achei que o adversário estava mais distante. Podia ter finalizado mais rápido. Mas o jogo está com uma disputa legal. O jogo está bom, tem lealdade. Esperamos sair com a vitória"

20:20 Wagner, meia do Fluminense: "Por várias vezes conseguimos chegar bem, aproveitando contra-ataque. Faltou um pouquinho de capricho. Procurar ter mais movimentação no segundo tempo para sair deles e fazer o gol"

45' FINAL DE PRIMEIRO TEMPO!!

44' Conca cobra escanteio e Fred cabeceia por cima.

43' Conca tenta um cruzamento por baixo, mas zaga afasta com o pé.

42' Edson acaba puxando o adversário para tentar se esquivar de marcação dentro da área e acaba cometendo a falta.

39' Carlos Alberto recebe falta de Valencia. O árbitro, porém, manda o jogo seguir.

38' Jean cruza por baixo e facilita o corte da defesa botafoguense.

37' Carlos Alberto é derrubado por Guilherme Mattis. Falta para equipe alvinegra

36' Clássico é movimentado no Maracanã. Enquanto Fluminense é quem tem mais iniciativa e troca de passes, o Botafogo aposta mais no erro do adversário e no contra-ataque.

34' UUUH!!! Sobis chuta cruzado cara a cara com Jefferson e goleiro se estica para fazer a defesa.

33' Cruzamento para a área, Sobis pula para tentar cabecear, mas não consegue alcançar a bola, que sai pela lateral.

31' Conca dá um toque entre as pernas de Andreazzi! Belo lance.

30' Fluminense trabalha a bola no campo de defesa.

29' Edson arrisca de longe, de fora da área, e manda para fora.

28' Sobis cobra falta em direção à área. Fred ia acertar uma cabeçada quando Dankler chega bem e tira com o pé.

26' QUE CHANCE!! Carlos Alberto é lançado no campo de ataque em posição legal, tenta o "chute no vácuo" e é desarmado por Chiquinho.

25' Rafael Sobis toca para Conca e argentino chega com classe ao ataque. Na hora de finalizar, porém, peca e desperdiça chance.

24' Carlos Alberto cobra falta e Sobis afasta de cabeça.

23' CARTÃO AMARELO PARA MARLON!

22' Cruzamento para Fred na área. Dankler, bem posicionado, afasta de cabeça.

21' Carlos Alberto desaba na disputa com Edson. O árbitro manda o jogo seguir.

19' Falta de Marcelo Mattos em Rafael Sobis no lado do campo.

18' Rafael Sobis recebe de Wagner, arrisca o chute rasteiro e a bola sai sem perigo.

17' Novo cruzamento para a área. Desta vez, Fred consegue cabecear. Mas manda para fora, pela linha de fundo, longe do gol.

16' Fluminense troca passes e tenta chegar ao ataque, mas ainda não incomoda a meta de Jefferson.

15' Começa a chover forte no Maracanã!

13' Na área, Fred gira e arrisca o chute ao gol. Porém, chuta em cima da zaga do Botafogo.

12' Wagner tenta um cruzamento, mas acaba mandando muito perto do gol. Jefferson sai para pegar a bola com tranquilidade.

11' Chiquinho cruza fechado na área, fácil para Jefferson.

10' Rafael Sobis reclama de falta de Gabriel na intermediária ofensiva. O árbitro, corretamente, manda o jogo seguir.

8' Clássico bastante disputado até aqui no Maracanã!

7' Fred faz pivô com Chiquinho dentro da área, mas lateral pega desajeitado e chuta sem rumo, para fora.

6' UUUUH!!! Régis cobra falta, Marcelo Mattos cabeceia e Diego Cavalieri faz a defesa, afastando para a linha de fundo.

5' Jobson é derrubado perto da área, pelo lado direito. Falta para o Botafogo.

4' Chiquinho faz cruzamento para a área e Dankler afasta de cabeça.

3' Lançamento muito longo para Rafael Sobis no campo de ataque. Andreazzi apenas acompanha a saída da bola e, ao fim, acaba sofrendo uma falta.

2' Botafogo não vence há tres rodadas e precisa desesperadamente da vitória paar sair do Z-4.

1' Wagner lança para Jean, que cruza para a área. Não encontra ninguém para receber.

0' COMEÇAAAA O JOGO!!!!

19:29 Tudo pronto para a bola rolar!!

19:20 Equipes se preparam para entrar em campo no Maracanã.

19:17 Já no Botafogo, Mancini surpreende e escala Carlos Alberto como titular no clássico.

19:16 No Fluminense, Cristóvão Borges opta por Rafael Sobis na vaga de Walter, que começa no banco de reservas.

19:15 BOTAFOGO ESCALADO! Jefferson; Régis, Dankler, André Bahia e Sidney; Marcelo Mattos, Andreazzi, Gabriel e Carlos Alberto; Murilo e Jobson.

19:10 FLUMINENSE ESCALADO! Diego Cavalieri; Jean, Guilherme Mattis, Marlon, Chiquinho; Valencia, Edson, Wagner, Conca; Rafael Sobis e Fred

Pré-jogo: Em clássico de opostos, Fluminense e Botafogo definem seus rumos no Campeonato Brasileiro

18:00 Péricles Bassols Pegado Cortez, da Federação do Rio de Janeiro e da FIFA será o arbitro do clássico. Ele será auxiliado por Dibert Pedrosa Moisés (RJ) e Gilberto Stina Pereira (RJ).

17:57 O Maracanã é o palco do confronto de logo mais entre Fluminense e Botafogo. O estádio tem capacidade para 73 mil torcedores e promete receber bom público.

17:55 FIQUE DE OLHO: Marcelo Mattos, volante do Botafogo. Sem jogar desde abril devido a uma cirurgia no quadril, o jogador foi escalado pelo técnico Vagner Mancini na equipe titular durante o coletivo de preparação para o clássico com o Fluminense. Este será apenas o seu segundo jogo no Brasileiro. (Foto: Divulgação/Botafogo)

17:52 FIQUE DE OLHO: Fred, atacante do Fluminense. Decisivo em clássicos, o centroavante tricolor já baçançou as redes dez vezes contra o Botafogo. Além disso, é um dos artilheiros do Campeonato Brasileiro. (Foto: Divulgação/Fluminense)

17:50 Um dos artilheiros do Campeonato Brasileiro - com 14 gols, sendo 12 no período pós-Copa do Mundo, o atacante Fred gosta de fazer gols em clássicos. Só contra o adversário deste sábado, foram dez em 14 jogos. Entretanto, já se vão dois anos desde a última vez que marcou sobre o rival. Mas nada que tire sua empolgação às vésperas de mais um clássico. ''Acho que todo jogador gosta de atuar principalmente nos grandes clássicos, como é um Fla-Flu, um Vovô e um Fluminense e Vasco. A gente já entra motivado em qualquer jogo, mas quando é um clássico a animação é ainda maior. A expectativa e a adrenalina são imensas, então acaba que a gente se esforça muito mais para conseguir os objetivos, e os meus são os gols, além de ajudar a equipe. Acho que é por isso que eu acabo me destacando mais nos clássicos desde a época quando jogava no América-MG e depois no Cruzeiro.''

17:49 O atacante Murilo do Botafogo, de apenas 20 anos, fará a sua estreia no Maracanã. Ele, que ganhou oportunidade no time titular de Vagner Mancini, ao lado de Jobson, admitiu um certo nervosismo, mas garantiu que a vontade de vencer é maior. ''É especial estrear no Maracanã logo em um clássico desse. Sabemos da dificuldade que é um clássico, é um campeonato à parte. É claro que bate um friozinho na barriga pela estreia, mas estou muito confiante em fazer uma boa partida nesse sábado. Temos a necessidade da vitória e, por isso, nossa vontade de vencer tem que ser maior que a do nosso adversário. Espero que possa contar aos meus filhos e netos que meu primeiro jogo no Maracanã foi com uma importante vitória para o Botafogo. Darei meu máximo em campo.''

Guia VAVEL do Brasileirão Série A 2014

17:47 Pelo lado tricolor, um novo tropeço diante de uma equipe do Z-4, Cristóvão Borges afirmou que preparou a equipe de mais de uma maneira para o confronto. ''Tem mudanças que são obrigatórias, por contusão, suspensão... Eu treinei mais de uma forma para jogar porque o Botafogo também está assim (desfalcado). Como eles não se decidiram... Assistimos aos últimos jogos do Botafogo. A cada rodada, de uma forma ou de outra, acaba mudando a equipe por essas circunstâncias. Vou esperar para ver a definição deles. Independentemente de ser em casa ou fora, a gente joga propondo o jogo. Pode ser que o Botafogo jogue esperando o Fluminense, mas a necessidade é maior para todos e vai ficar difícil jogar esperando. É bem provável que seja um jogo bem aberto.''

17:46 No Botafogo, a maior dúvida fica por conta do meia Carlos Alberto, que não realizou atividades junto à equipe durante a semana e dificilmente estará à disposição da comissão. Mas Vagner Mancini deixou clara a sua vontade de contar com o jogador para o clássico. ''Eu não tenho dúvidas de que eu utilizaria o Carlos Alberto. O que eu gostaria de fazer era escalar o Carlos Alberto contra o Fluminense, mas talvez ele não reúna condições. O veto vai ser médico. Aí ele jogaria contra o Figueirense, na quarta-feira. Estamos falando de um atleta forte. Acho difícil ele ficar no banco. Ou vai para o jogo, ou fica fora. Gostaria que ele entrasse amanhã. Tenho que pensar nesse clássico. Talvez o jogo contra o Flu me dê um panorama diferente para o jogo com o Figueirense.''

17:45 Assim como o Botafogo, o Fluminense também terá baixas para o jogo. O zagueiro Elivelton, que ainda realiza tratamento no púbis, não participou dos treinos e a tendência é de que seja vetado pelo departamento médico tricolor. Gum e Henrique, titulares no começo da temporada, perderam espaços devido a contusões e dificilmente retornam em 2014. Além disso, o lateral Bruno sofreu uma lesão na partida contra o Coritiba e a previsão é de que o jogador fique até três semanas. Sendo assim, Jean jogará no setor, com Marlon e Guilherme Mattis formando a dupla de zaga.

17:43 Mesmo com inúmeros desfalques, o Botafogo ganhou o retorno de alguns jogadores importantes. O zagueiro André Bahia, que se recuperou da lesão na coxa e o volante Marcelo Mattos, desde abril sem jogar devido a uma cirurgia no quadril, treinaram normalmente nesta sexta-feira (14) e estiveram no time titular formado pelo Vagner Mancini.

17:42 No Maracanã, o último encontro entre as equipes também foi com vitória alvinegra. Em partida válida pelo Campeonato Carioca, o Botafogo, repleto de reservas, goleou os titulares do Fluminense por 3 a 0. Henrique (2x) e Bolatti anotaram os gols daquele confronto.

17:40 O último encontro entre Fluminense e Botafogo foi em jogo válido pelo primeiro turno da competição. No Mané Garrincha, o Alvinegro derrotou o Tricolor por 2 a 0 com gols de Daniel e Zeballos.

17:37 Assim como o Fluminense, o Botafogo também vem de derrota na última rodada. Em Volta Redonda, o Alvinegro perdeu uma grande oportunidade de marcar os três pontos dentro dos seus dominios e foi derrotado pelo Atlético-PR por 2 a 0. Cléo, duas vezes, uma delas de forma irregular, marcou os gols do Furacão.

17:35 Vindo de uma série de quatro vitórias seguidas, o Fluminense enfrentou o Coritiba e saiu derrotado. No Couto Pereira, Joel marcou o único gol do jogo, que sacramentou a vitória dos mandantes e a saida do Tricolor no G-4 do Brasileirão.

17:33 No histórico de confrontos, em 352 jogos, houveram 131 vitórias do Fluminense, 106 empates e 115 vitórias do Botafogo. O Tricolor assinalou 560 gols, contra 509 do Alvinegro.

17:32 Fluminense e Botafogo vivem momentos opostos no Campeonato Brasileiro. Enquanto um luta por uma vaga entre os quatros primeiros colocados, o outro briga de forma desesperada para sair da zona de rebaixamento. O Tricolor é o sétimo colocado com 54 pontos e está a três do G-4. O Alvinegro, por sua vez, é o 18º com 33 pontos e se afundará ainda mais na zona de rebaixamento em caso de um novo revés.

17:30 Boa tarde leitor que navega na VAVEL Brasil! Acompanhe agora Fluminense e Botafogo, partida válida pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, a ser disputada às 19h30, no Maracanã.