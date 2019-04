Separados por apenas um ponto, Joinville e Ponte Preta travam duelo por liderança da Série B

Na tarde desse sábado (15), Joinville e Ponte Preta fazem um duelo decisivo pela 35ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Fazendo uma 'final antecipada', as equipes se enfrentam às 16h20 (de Brasília) na Arena Joinville, no interior de Santa Catarina.

Os dois times vêm com três pontos na bagagem e o acesso à elite garantido desde a última partida. Enquanto os catarinenses derrotaram o Sampaio Corrêa por 2 a 1, no Castelão, e permaneceram na 2ª colocação com 66 pontos, os paulistas bateram o Bragantino por 2 a 0, no Nabi Abi Chedid, se estabilizando na liderança com 67 pontos.

Em toda a história, foram 12 confrontos e retrospecto favorável aos alvinegros, que venceram em oito, enquanto os tricolores saíram vitoriosos em apenas uma. As outras três terminaram igualadas. No jogo válido pelo primeiro turno, em Campinas, a Macaca venceu o Coelho por 2 a 0.

Para o encontro, a arbitragem será formada por um trio baiano. No apito, Jaílson Macedo Freitas. Ele será auxiliado pelos conterrâneos José Carlos Oliveira dos Santos e José Raimundo Dias da Hora, ambos integrantes do quadro da CBF.

Torcida esgota ingressos antecipadamente e Joinville tem elenco completo à disposição

Para o confronto tratado como uma 'final antecipada' e com o acesso já garantido à primeira divisão, a torcida do Joinville comprou todos os bilhetes disponíveis até a última quinta-feira (13). Em meio ao clima de festa, o treinador Hemerson Maria contará com todo o plantel no confronto contra a Ponte Preta.

Sem desfalques, o comandante do Coelho deverá escalar a mesma equipe que venceu os maranhenses na última rodada. Mesmo sem ausências, o time catarinense poderá contar com o retorno do lateral-esquerdo Wellington Saci, que se recuperou de uma lesão e deve aparecer na lista de relacionados após seis meses longe dos gramados.

Presença certa entre os titulares, o zagueiro Guti reconhece a força dos torcedores na Arena Joinville e pretende usar o bom momento do tricolor como mandante para conquistar uma vitória e se aproximar ainda mais do título inédito da Série B.

"Vamos fazer como sempre estamos fazendo, com humildade, marcando, tirando os pontos. Temos o fator casa, a nossa torcida, que vem nos ajudando no campeonato para poder fazer um bom jogo e seguir junto ao nosso objetivo maior que é o título", afirmou o defensor.

Melhor visitante, Ponte Preta tenta surpreender para seguir na liderança

Apesar do duelo ser longe de seus domínios, a Ponte Preta vai até o interior de Santa Catarina para manter a primeira divisão e dar um passo largo rumo à conquista do campeonato. Com um aproveitamento de 91% fora de casa, a Macaca está invicta há oito partidas como visitante e tenta se motivar com a boa sequência.

Priorizando o contra-ataque em velocidade, o treinador dá nova oportunidade ao meia Roni entre os titulares, colocando o atleta pelo esquerdo de campo. Poupado do duelo com o Massa Bruta para voltar 100%, o volante Juninho retorna ao time, sendo promovidas apenas duas mudanças.

No começo do último treinamento, porém, o meia Fernando Bob sofreu uma pancada no tornozelo esquerdo, o mesmo que o afastou dos gramados por três meses, mas não preocupa Guto Ferreira. O comandante pontepretano sabe da conquista pioneira do nacional, mas mesmo assim não alivia nas cobranças, assegurando ser mais importantes que antes de alcançar o retorno à elite.

"Tem coisa que dinheiro nenhum paga, que é escrever o nome na história. Se a gente tem condições de chegar ao lugar maior, por que não? É o lugar almejado por todo mundo. Estamos perto dele, então por que não se entregar? Sob meu comando, foram 21 partidas sem medir forças. Nas últimas quatro, não será diferente. Tem que aumentar a corrida. Isso diferencia os mais ou menos e os bons", garantiu o técnico.