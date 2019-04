Com time misto e de olho em vaga na Libertadores, Atlético-MG recebe Figueirense

Partida válida pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, a ser disputada no estádio Independência, em Belo Horizonte (MG)

Focos distintos são duas palavras que definem o duelo de Atlético-MG e Figueirense, no Independência, às 19h30, neste domingo (16), pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Galo briga pelo título da Copa do Brasil contra seu maior rival e visa no Brasileirão uma vaga na Libertadores através do G-4, enquanto o Figueira precisa de pontos fora de casa para garantir com urgência a permanência na elite.

Quarto colocado, o time mineiro vive sua melhor fase na temporada e se encontra muito perto de carimbar uma vaga para a Libertadores 2015. Do outro lado, os catarinenses detêm 39 pontos na 13ª posição e precisam a todo custo pôr fim à irregularidade que os assombra na dura campanha contra a queda.

Galo aposta em time misto que venceu Palmeiras

Depois de vencer o Cruzeiro no jogo de ida da final da Copa do Brasil, quarta-feira passada (12), o Galo foi obrigado a esquecer o resultado parcial durante a semana e focar no Figueirense, adversário do Brasileirão. Então, para esboçar o time, o técnico Levir Culpi não fez mistério e recorreu à partida anterior do campeonato, quando a equipe mineira derrotou o Palmeiras em pleno Pacaembu por 2 a 0 com um mistão e encheu os olhos do comandante.

Sendo assim, com relação ao time que jogou a 33ª rodada, o time alvinegro terá apenas uma novidade. Como o titular Josué recebeu o terceiro cartão amarelo diante do rival na Copa do Brasil e está suspenso para o jogo de volta, deve entrar na vaga de Leandro Donizete para o confronto com o Figueira.

O atacante Diego Tardelli, que ainda cumpre suspensão de quatro jogos recebida na expulsão contra o Bahia, não será relacionado. Assim, em seu lugar, o treinador atleticano utilizou durante a semana o garoto Dodô, dono de um golaço e uma assistência contra o Palmeiras..

Levir cita fator casa e problemas no adversário

Se o Atlético tem de utilizar o time misto e poupar peças importantes devido ao desgaste da Copa do Brasil, os empecilhos que o Figueira terá à sua frente no fim de semana também estarão na escalação. Pelo menos na visão do técnico Levir Culpi.

"Pelo noticiário o Figueirense também tem problemas, tem mudanças também. Podemos montar um time capaz de vencer, para competir... e com aquele fator grande que é a torcida", analisou.

Sobre a ótima situação que vive o time atleticano, o comandante do Galo disse que é possível manter a equipe nivelada até o fim da temporada para garantir o G-4 no Nacional e o título da Copa do Brasil diante do Cruzeiro.

"Sei que os dois jogos em casa [Figueira e Flamengo] são importantíssimos. Se conseguirmos seis pontos, estaremos fixos entre os quatro. Os dois campeonatos estão em aberto, por isso vamos buscar a melhor classificação em ambos. É possível manter o time num certo nível até o final", concluiu.

Figueira bastante desfalcado teve semana de conversa e mudanças

Depois de fazer as pazes com a torcida na vitória contra a Chapeocense por 1 a 0, no último domingo (09), o Figueirense agora tenta cumprir a ordem de pontuar o máximo fora de casa. A duas vitórias de decretar sua permanência na elite do futebol brasileiro, o pensamento do time de Florianópolis é acabar com o retrospecto recente péssimo longe de seus domínios. No returno, o Furacão ainda não venceu como visitante.

Um pouco mais aliviado na tabela de classificação, o Alvinegro teve a semana cheia. Variou entre descontração, muita conversa e esquema tático. Depois de treinar com três atacantes, o técnico Argel Fucks voltou ao sistema original para formar o time que entra em campo contra o Galo. Sem Leandro Silva (lesionado), Giovanni Augusto (força contratual), Thiago Heleno, Marco Antônio e Rivaldo (suspensos), o comandante do Furacão ficou com dúvidas sobre o esboço até a manhã deste sábado (15), quando realizou o último coletivo.

Sem os dois meias titulares, Argel utilizou Pablo como meia-atacante, já que sua atuação nesta posição diante da Chapecoense o agradou. Ao seu lado, Léo Lisboa e Felipe disputam a vaga, mas o segundo é quem deve aparecer entre o onze inicial.

Meia e treinador discursam por vitória

Fechar o Campeonato Brasileiro com duas vitórias nas duas últimas partidas fora de casa. Assim pensa o Figueira, na briga frenética contra a aproximação do Z-4. Sem querer deixar tudo para a última rodada, quando enfrenta o Internacional no Scarpelli e remete ao torcedor o rebaixamento de 2008 em idêntica forma, o técnico Argel Fucks projeta atuações sólidas contra Atlético-MG e Botafogo.

"Esse é o objetivo. Conseguir uma vitória contra Atlético e contra Botafogo. Temos que fazer boas partidas e vamos buscar essas duas vitórias, é nisso que estamos focados", afirmou o comandante alvinegro.

Provável titular na criação do Figueira contra o Galo, Felipe tenta suprir a ausência de Giovanni Augusto, que por estar emprestado junto ao próprio time mineiro não pode entrar em campo. O atleta usou a tônica da vontade e da raça para barrar o mau histórico fora de casa no segundo turno do campeonato.

"Temos que correr mais que eles, eles não podem ter mais vontade que a gente, temos que correr mais e brigar mais.Se não buscarmos pontos, depois quando jogarmos em casa fica mais complicado, temos que fazer tudo em dobro lá, buscar uma vitória e o empate tem que ser o último recurso, a pior das hipóteses", disse.