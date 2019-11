Jogo São Paulo x Palmeiras no Campeonato Brasileiro 2014

21:37 Encerramos aqui a transmissão. Agradecemos o a todos que estiveram junto com a gente durante esta partida entre São Paulo e Palmeiras. Acompanhe a repercussão da partida em breve aqui no site e não esqueça de nos seguir no Twitter e curtir a nossa página no Facebook!

21:35 Ambas as equipes têm compromisso na quarta-feira. O São Paulo realiza o primeiro jogo da semifinal da Copa Sul-Americana com o Atlético Nacional, de Medelim, enquanto o Palmeiras faz o primeiro jogo oficial em seu novo estádio contra o Sport.

21:32 "No primeiro tempo até começamos bem, mas a gente falhou e eles fizeram. Eles falharam duas, três vezes, e a gente não fez", diz Fernando Prass.

21:30 Kaká deixa sua palavra no final da partida: "Não é hora de ficar pensando no que passou. Continuamos na briga pela Libertadores".

48' FIM DE JOGO NO MORUMBI! Com placar de 2 a 0, São Paulo vence o Palmeiras com gols de Luis Fabiano e Rafael Toloi. O Alviverde não conseguiu quebrar o tabu e segue sem ganhar do Tricolor no Morumbi desde 2002 e fica está a três pontos da zona de rebaixamento. Já o São Paulo permanece a quatro pontos do líder Cruzeiro.

47' Cruzamento pelo lado direito do Palmeiras chega em Juninho, que fica cara a cara com Rogério Ceni e perde uma chance incrível.

45' Palmeiras se desespera e tenta de qualquer jeito finalizar, mas sem sucesso.

44' Árbitro dá três minutos de acréscimo.

43' Na entrada da área, Allione rola a bola para Mazinho, que chuta bem longe do gol.

41' QUASE! Michel Bastos desarma Allione, se livra de Tobio, avança até a área e lança para Osvaldo, que desperdiça uma ótima chance de ampliar o placar e manda a bola por cima do gol alviverde.

39' Osvaldo tenta jogada pela esquerda, arrisca cruzamento rasteiro para a área, mas João Pedro corta e afasta o perigo.

38' A derrota do Palmeiras e triunfo do Vitória fazem a distância do Verdão para o Z-4 diminuir, sendo três pontos para a Chapecoense, que ocupa a 17ª posição.

36' Mudança no São Paulo: sai Kaká para a entrada de Osvaldo.

35' Cristaldo exagera na força, dá carrinho em Reinaldo e é advertido com cartão amarelo.

33' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO SÃO PAULO! Em cobrança de escanteio de Michel Bastos, Edson Silva desvia de cabeça e Rafael Toloi empurra a bola para o gol de Fernando Prass.

32' Ultima mudança no Verdão: Diogo sai para a entrada de Allione.

32' Palmeiras erra saída de bola e cede escanteio para a equipe tricolor.

30' Mudança no time do São Paulo: Aplaudido pelo torcedor, Luis Fabiano é substituido por Alexandre Pato.

27' Tobio e Luis Fabiano se desentendem, mas logo acalmam os ânimos. A torcida tricolor grita o nome do atacante.

25' Alteração no time do Palmeiras. Felipe Menezes deixa o campo para a entrada de Cristaldo.

25' São Paulo com atuação muito inferior a do Palmeiras nessa etapa complementar de jogo. A partida segue sem lances de perigo.

24' Público do Choque-Rei no Morumbi: 36.850 torcedores e renda de R$92.285,00.

21' Kaká desarma Marcelo Oliveira e em seguida sofre falta do palmeirense.

19' Kardec demora para sair do campo e é advertido com cartão amarelo. Como estava pendurado, não joga a próxima partida do São Paulo.

19' Mudança no São Paulo: Sai Alan Kardec para a entrada de Reinaldo.

17' O goleiro tricolor gesticula muito, mostrando insatisfação com a equipe do São Paulo. Palmeiras cresce na etapa complementar.

16' Defesa do São Paulo vacila, Palmeiras chega com perigo e ainda consegue escanteio. Rogério Ceni dá bronca nos defensores.

14' "Não tem nem o que falar. Eu só apontei o relógio para ele, mas nada", desabafa Dorival antes de ir para o vestiário.

13' Dorival Junior se desentende com árbitro e é expulso de campo.

12' A postura apresentada pelo Palmeiras neste início de segundo tempo é bem diferente da primeira etapa. O Verdão consegue pressionar e manter a posse de bola.

10' Juninho avança com velocidade pela esquerda, mas não consegue se livrar da marcação de Rafael Toloi.

8' Palmeiras procura pressionar o São Paulo, ficando mais próximo da área adversária.

6' Mexeu o Palmeiras: Sai Wesley, entra Mazinho.

5' Wesley recebe bola pela direita, perto da área adversária, mas Kaká desarma, ajudando na marcação.

2' Em boa troca de passes na área, Palmeiras quase consegue marcar, mas em desvio, a bola vai pra fora.

1' Luis Fabiano tenta se aprofundar na área, se atrapalha todo e não consegue dar continuidade no lance.

0' Autoriza o árbitro, começa o segundo tempo!

20:34 Sem mudanças para o segundo tempo em ambas as equipes.

20:31 Em instantes a partida será retomada no Morumbi.

20:28 São Paulo evidentemente melhor que o Palmeiras nesse primeiro tempo. Verdão mostrou muita dificuldade em conseguir armar o contra-golpe, enquanto a equipe tricolor aproveitava as falhas e os espaços na defesa adversária.

20:24 Wesley também fala na saída para o intervalo: "O Valdivia é o nosso principal homem, mas quem está em campo está procurando ajudar. Tivemos algumas oportunidades, por pouco não empatamos".

20:22 "Eu tenho tido pequenos surtos de tentar tirar a camisa. É o calor do jogo, emoção do gol. Mas tive consciência na hora de não tirar, senão nesse momento estaria com um cartão amarelo", diz Luis Fabiano.

20:20 "Tivemos uma chance e não fizemos. Temos de aproveitar a chance que criar no segundo tempo", diz Felipe Menezes na saída para o intervalo.

47' Fim do primeiro tempo! Com gol de Luis Fabiano, o São Paulo vai vencendo o Palmeiras no Choque-Rei.

45' Em furada de Nathan na pequena área, Alan Kardec aproveita a sobra, mas chuta fraco, à direita da meta de Fernando Prass.

44' Juiz assinala dois minutos de acréscimo.

42' PERDEU! Alan Kardec faz boa interceptação na pequena área, fica cara a cara com Fernando Prass e podia até chutar pro gol, mas preferiu tocar para Luis Fabiano e errou o passe, perdendo uma chance incrível.

40' Jogo segue bem equilibrado, onde ambas as equipes se igualam na posse de bola.

37' Quase, Palmeiras! Em cruzamento de Juninho na área, Henrique desvia para o gol, mas Rogério Ceni espalma e afasta o perigo.

36' Cheio de marra, Michel Bastos dá chapéu em João Pedro e logo em seguida dribla Diogo. A torcida do São Paulo se agita!

35' Edson Silva recua a bola para Rogério Ceni e o goleiro quase se complica na entrada da área.

33' Souza recebe cartão amarelo e, como estava pendurado, não enfrenta o Santos na próxima partida do São Paulo.

31' Equipe tricolor não demonstra tanto cansaço na partida. A equipe tem jogado também na Copa Sul Americana.

29' Palmeiras faz jogada ensaiada m jogada ensaiada com Wesley que rola a bola para Victor Luis na entrada da área,mas o volante chuta longe da meta de Rogério Ceni.

28' Edson Silva faz falta em Felipe Menezes e recebe cartão amarelo.

24' Este foi o centésimo gol de Luis Fabiano com a camisa do São Paulo.

23' Cartão amarelo para Fernando Prass, que é advertido por reclamação.

22' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO SÃO PAULO! Aproveitando lançamento de Rafael Toloi, Hudson avança até a linha de fundo e cruza. Luis Fabiano chega por trás, chuta de primeira e marca golaço!

20' Palmeiras vai bem na marcação. Até agora foram seis desarmes palmeirenses contra nenhum do tricolor.

18' PRASS! Pela esquerda, Michel Bastos avança e cruza para a área. Kardec cabeceia, e Fernando Prass faz linda defesa.

17' INACREDITÁVEL! Na cobrança de falta, Felipe Menezes faz levantamento na área. Tobio desvia, mas a bola vai pra fora!

15' Luis Fabiano volta para marcar, faz o desarme e parte pra área, mas sofre falta.

12' Marcelo Oliveira desarma o adversário e faz lançamento para Henrique, mas a zaga do São Paulo corta.

11' Neste momento o São Paulo toca a bola no seu campo de defesa.

9' Wesley vacila e Souza fica com a bola na entrada da área palmeirense, mas a defesa do Verde afasta o perigo.

8' Partida é retomada e São Paulo fica com a posse de bola.

6' Edson Silva sobe para afastar a bola, mas acaba acertando o atacante Henrique, do Palmeiras. O árbitro paralisa a partida para o atendimento do jogador.

3' Pressionando Denilson, Diogo rouba a bola e faz interceptação na área. O atacante cai e pede pênalti, mas o árbitro segue com a partida.

1' Kaká arrisca tabela com Ganso na entrada da área,que erra na devolução.

0' AUTORIZA O ÁRBITRO, COMEÇA A PARTIDA!

19:28 Muricy Ramalho também dá sua palavra antes da partida: "Hoje não tem cansaço, conseguimos descansar. Os exames estavam bons. Toloi já vinha treinando, está pronto para jogar".

19:27 Fala, Dorival Jr: "O Palmeiras precisa da vitória. Temos de ter a postura de uma equipe que joga para vencer, temos de jogar de igual para igual".

19:26 Neste momento está sendo executado o hino nacional brasileiro no Morumbi.

19:25 As equipes já estão perfiladas para a execução do hino nacional.

19:21 A equipe do São Paulo já se encontra no gramado para o início da partida.

19:11 Quem apita a partida entre São Paulo x Palmeiras será o árbitro Marcelo Aparecido de Souza e será auxiliado por Marcelo Van Gasse e Herman Brumel Vani.

19:06 Foto: Aos poucos, a torcida palmeirense vai preenchendo seu setor nas arquibancadas do Morumbi.

19:00 Neste momento a equipe do Palmeiras faz aquecimento no gramado.

18:55 Foto: Piloto da Williams na F1, Felipe Massa marca presença no estádio do Morumbi para acompanhar a partida entre São Paulo x Palmeiras.

18:43 No banco de reservas do Palmeiras, o técnico Dorival Jr tem as seguintes opções: Banco: Bruno, Victorino, Wendel, Washington, Renato, Bruninho, Mazinho, Allione, P. Vieira, Fernandinho, Mouche e Cristaldo.

18:37 O São Paulo também já está definido, jogará com Ceni; Hudson, Toloi, Edson Silva e Michel Bastos; Denilson, Souza, Kaká e PH Ganso; Alan Kardec e Luis Fabiano.

18:35 O Palmeiras já está definido para o confronto de hoje e vai a campo com Prass; João Pedro, Tobio, Nathan e Juninho; M. Oliveira, V. Luis, Wesley e F. Menezes; Diogo e Henrique.

18:31 Até o momento foram vendidos cerca de 33 mil ingressos para o Choque-Rei.

18:22 Os dois times já chegaram em seus respectivos ônibus no estádio do Morumbi. Na chegada do Palmeiras, foram atiradas latas e garrafas no ônibus.

18:06 Foto: Perto da entrada dos visitantes, torcida palmeirense fica em local isolado momentos antes do clássico São Paulo x Palmeiras .

17:58 Foto: Torcedores do São Paulo pedem a renovação de Rogério Ceni antes do início da partida.

17:43 Apesar de situações opostas, o confronto de hoje é marcado por um tabu histórico. Se enfrentando no Morumbi, o Palmeiras não vence o rival tricolor há 12 anos. A última vitória do Verde ocorreu no dia 20 de março de 2002, no Torneio Rio-São Paulo, com placar de 4 a 2. Foi neste dia que o meia Alex teve o êxito de marcar um dos mais belos gols de sua carreira. No lance, o camisa 10 passou por dois jogadores, chapelou Rogério Ceni e mandou a bola para o fundo das redes.

17:29 O último Choque-Rei com vitória palmeirense foi ainda no Campeonato Paulista, em partida válida pela 5ª rodada da primeira fase da competição. Com gols de Valdivia e Alan Kardec, o Verdão ganhou por 2 a 0.

17:27 O último clássico entre as equipes foi no primeiro turno do Campeonato Brasileiro, em partida válida pela 15ª rodada. O placar de 2 a 1 para São Paulo frustrou os palmeirenses, que viram Alan Kardec, ex-centroavante, marcar contra o clube que passou antes de ir para o tricolor paulista. Pato abriu o placar, Henrique empatou e Kardec sagrou a vitória são paulina no Pacaembu.

17:26 No Campeonato Brasileiro, São Paulo e Palmeiras se enfrentaram 53 vezes, sendo 11 vitórias do Tricolor, 17 do Alviverde e 25 empates. Nesses confrontos, quem mais marcou gols foi o time do Parque Antarctica, somando 64 gols contra 58 do time do Jardim Leonor.

17:24 Na última rodada, o Palmeiras recebeu o time reserva do Atlético-MG no Pacaembu, partida esta que provavelmente seria a última na segunda casa Alviverde, por conta da estreia do Allianz Parque. Com gols de Tiago e Dodô, o Galo venceu a partida e deixou o Verdão em sinal de alerta, precisando ainda mais de vitórias nas próximas rodadas para se livrar de vez do risco de rebaixamento. Confira como foi o jogo das equipes: Com time reserva, Atlético-MG vence Palmeiras no Pacaembu

17:22 Com jogo da rodada 35 adiantado para a última quarta-feira (12), o São Paulo foi anfitrião do Internacional e, apesar de arbitragem polêmica, o tricolor paulista conseguiu o empate, mas o objetivo de continuar na briga pelo título foi parcialmente cessado. A equipe colorada abriu o marcador com um gol irregular de Paulão, mas Luis Fabiano conseguiu deixar tudo igual no Morumbi. Relembre como foi a partida das equipes: Em jogo marcado por arbitragem polêmica, São Paulo empata, fica mais longe da briga pelo título e Inter volta ao G-4.

17:21 Um dos destaques positivos do Palmeiras, o lateral-esquerdo Victor Luis exaltou a qualidade do ex-companheiro Alan Kardec e pediu atenção redobrada com o centroavante. "A preocupação é no time inteiro deles. Mas o Kardec tem muita qualidade, sabemos que não podemos vacilar com ele, se ele tiver uma chance, sabe fazer o gol. Temos de entrar bem ligados para isso não acontecer", alertou.

17:20 Recuperado de lesão, Alexandre Pato foi o autor de um dos gols da vitória são-paulina no primeiro turno e quer repetir a dose. "Estou bem e recuperado, porque foram praticamente duas semanas e meia de treinamentos muito fortes. Não vejo a hora de poder entrar em campo de novo e, com os meus companheiros, ajudar a equipe. Será um jogo muito importante. Vamos entrar com tudo", garantiu.

17:19 Se o artilheiro do São Paulo pensa apenas em título, o artilheiro do Verdão quer livrar de vez o Palmeiras do risco de rebaixamento e ainda balançar as redes para ficar mais próximo de garantir o topo da lista de marcadores do Brasileirão, onde o jogador conta atualmente com 15 gols. Para Henrique, o time palestrino tem plenas condições de enfrentar o rival de igual para igual. "O importante é sair dessa situação. Ainda mais com um clássico pela frente. O Palmeiras precisa mostrar seu futebol e ganhar o jogo. Faz tempo que o Palmeiras não vence um clássico. Vamos respeitar o São Paulo, mas são 11 contra 11. É chegar no jogo e mostrar a nossa condição", disse confiante na capacidade do grupo.

17:18 Atacante do São Paulo, Luis Fabiano acredita que reação do Palmeiras não pode ser empecilho para o tricolor, mas garante também que o time não vai jogar pensando em rebaixar o adversário, mas para vencer e poder se manter na disputa pelo título. "Nossa satisfação é saber que os três pontos nos aproximam do Cruzeiro, mais do que rebaixar o adversário. Até porque o rebaixamento não seria definitivo, tem outros jogos. Se fosse definitivo, seria outra história. Não temos esse negócio de rivalidade para rebaixar, nosso pensamento é na vitória, não de pensar no adversário", garantiu o camisa 9.

17:17 A aposentadoria de Rogério Ceni voltou a ganhar destaque durante a semana no São Paulo. Para o técnico Muricy Ramalho, o jogador vive grande momento e tem plenas condições de repensar sua decisão de deixar o futebol e prolongar sua carreira por mais uma temporada. "Ele está muito alegre. Dentro de campo, o que está agarrando é brincadeira. Quando isso acontece, é difícil parar. O cara começa a pensar: vou parar jogando nesse nível? Vai criando uma dúvida até nele. Sou amigo, e de amigo a gente sempre fala bem. Mas posso dizer que nunca vi o Rogério do jeito que ele está hoje", disse.

17:16 Em coletiva às vésperas do confronto, o técnico do Palmeiras, Dorival Júnior, elogiou o setor ofensivo do rival, admitindo que "todo o ataque merece atenção especial". O comandante ressaltou ainda o futebol de alto nível que o São Paulo vem apresentando no Brasileiro. "O meio-campo do São Paulo tem feito a diferença. São jogadores inteligentes. No momento em que estão atacando, eles se posicionam para que o combate da equipe comece no campo adversário. A maioria das bolas é roubada ali. Quando recebe a equipe adversária, o São Paulo tem um contra-ataque com velocidade e troca de bola", comentou.

17:15 Presente na última vitória do Palmeiras sobre o São Paulo no Morumbi, há 12 anos pelo extinto torneio Rio-São Paulo, o meia Kaká brincou sobre a manutenção do tabu enquanto esteve longe do clube, afirmando que gostaria então de "ficar fora para manter essa média". "De qualquer forma, temos de pensar em ganhar. É um clássico muito difícil. É a oportunidade que eles têm para vencer um clássico e sair definitivamente dessa zona de desconforto", afirmou.

17:14 O goleiro palmeirense Fernando Prass comentou durante a semana sobre a importância de vencer para não agonizar nas últimas rodadas e garantir o quanto antes a permanência na Série A do Brasileirão. "Um bom resultado seria ótimo para nós, para a torcida e na tabela nem se fala. Não queremos usar o último jogo em casa para garantir a permanência", disse.

17:13 Dorival Júnior não poderá contar com Lúcio, Eguren e Leandro, lesionados, Valdívia, servindo a seleção chilena, e Bruno César, que ficou de fora dos relacionados por opção do treinador; Wesley cumpriu suspensão automática na última rodada e retorna. Goleiros: Fernando Prass e Bruno. Laterais: João Pedro, Wendel, Juninho e Victor Luis. Zagueiros: Nathan, Tobio e Victorino. Volantes: Renato, Marcelo Oliveira, Wesley, Bruninho e Washington. Meias: Mazinho, Fernandinho, Felipe Menezes, Allione e Patrick Vieira. Atacantes: Diogo, Henrique, Mouche e Cristaldo.

17:12 Sem Maicon, Rodrigo Caio e Lucão, lesionados, e Álvaro Pereira, com a seleção uruguaia, Muricy Ramalho apresentou novidades entre os 23 relacionados. Goleiros: Rogério Ceni, Denis e Renan Ribeiro. Laterais: Michel Bastos, Auro, Reinaldo e Luis Ricardo. Zagueiros: Antonio Carlos, Paulo Miranda, Edson Silva e Rafael Toloi. Volantes: Denilson, Souza e Hudson. Meias: Boschilia, Kaká e Paulo Henrique Ganso. Atacantes: Luis Fabiano, Alexandre Pato, Osvaldo, Ewandro, Alan Kardec e Ademilson.

17:10 Boa tarde leitor da VAVEL Brasil! Começamos aqui a transmissão do clássico São Paulo x Palmeiras, em partida válida pela 34ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro 2014. Siga conosco e acompanh as emoções do Choque-Rei.