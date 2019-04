Flamengo anuncia renovação do contrato de Vanderlei Luxemburgo até o fim de 2015

A permanência de Vanderlei Luxemburgo no Flamengo em 2015 finalmente foi concretizada. Nesta terça-feira (18), o site oficial do rubro-negro divulgou o acerto com o treinador, que terá contrato com o clube até o fim do ano que vem. Nos últimos dias, Luxa já havia afirmado que ficaria no Fla e que apenas detalhes estavam adiando a assinatura do vínculo.

Após a vitória por 3 a 2 sobre o Coritiba no último domingo (16), Luxemburgo cobrou uma posição da diretoria do Flamengo, que por sua vez garantiu que o contrato seria assinado em breve. Divergências sobre ingressos e camisas por jogo foram resolvidas e assim o anúncio da permanência de Luxa pode finalmente ser feito.

Luxemburgo chegou ao Flamengo em julho, com o objetivo de tirar o clube das últimas colocações no Brasileirão. Quatro meses depois, o rubro-negro se livrou do rebaixamento com antecedência, chegou à semifinal da Copa do Brasil e atualmente está na 8ª posição na tabela.

Sem mais objetivos no Campeonato Brasileiro, o Flamengo volta à campo nesta quarta-feira (19), às 22h, contra o Atlético-MG, no Independência.