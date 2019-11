Jobson perde pênalti, Botafogo cai diante do Figueirense e fica perto da Série B

Na noite desta quarta-feira (19), o Botafogo recebeu o Figueirense em São Januário, jogo que poderia definir o rebaixamento do clube carioca, em jogo de altos e baixos, pênalti perdido por Jóbson e boa atuação de Tiago Volpi, os catarinenses venceram os cariocas por 1 a 0, gol do volante França.

O resultado praticamente decreta o rebaixamento do Botafogo para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro, agora o clube da estrela solitária precisará de três vitórias nos últimos três jogos e ainda contar com tropeços dos adversários diretos.

Jogo morno e resultado não sai do zero na etapa inicial

O Figueirense começou melhor na partida, sabendo aproveitar o nervosismo do adversário e conseguindo ligar bem o contra-ataque. Em falha estranha de Dankler que deu um chutão para o alto dentro da área, Marcão quase aproveitou e jogou para fora.

Nos primeiros 25 minutos da partida, apenas o Figueirense havia finalizado, eram dois chutes dos visitantes contra nenhum do alvinegro carioca. O Botafogo conseguia chegar no campo de ataque, mas falhava no último passe e tentava muitos chutões para o meio da área. Os donos da casa tinham quase 70% de posse de bola e não conseguia superar a defesa catarinense.

A partir dos 30 minutos o Botafogo conseguiu pressionar e criar boas oportunidades de gol, a primeira surgiu com Jóbson pegando sobra na entrada da área, mas o chute do atacante parou em grande defesa de Tiago Volpi, que espalmou para escanteio.

Boa arma ofensivamente nas bolas áreas, o zagueiro André Bahia teve duas chances em sequência para abrir o placar, a primeira também parou em grande defesa de Volpi, que pegou a cabeçada do zagueiro no ângulo. Na cobrança de escanteio, novamente livre André Bahia cabeceou, mas dessa vez mandou por cima.

A torcida em São Januário se animou com o final do primeiro tempo e com as boas jogadas do atacante Jóbson, que recuou para jogar mais como um meia e conseguia conduzir a bola até a entrada da área, em duas oportunidades ele tentou o passe em profundidade para Murilo, mas a zaga catarinense novamente mostrou superioridade.

Jobson perde pênalti e Botafogo fica a um passo da Série B

Se Jobson aparecia bem no final do primeiro tempo e era o destaque do time, tudo foi abaixo logo aos quatro minutos da segunda etapa, jogada entra Bollati e Regis Souza que cruzou nos braços de Cereceda e o juiz marcou o pênalti. A responsabilidade ficou com o camisa 10, que pegou por baixo da bola e isolou a cobrança, perdendo grande chance de abrir o placar.

E o pesadelo ficaria ainda maior, porque aos seis minutos o meia Felipe cruzou na pequena área e o volante França abriu o placar de cabeça, em menos de cinco minutos a animação do torcedor virou desespero e angústia.

A partir desse momento ficou muito difícil para o Botafogo, que parecia não ter psicológico para reverter e sequer incomodar o Figueirense, a torcida impaciente vaiava durantes erros e substituições e cada passe errado parecia um passo à segunda divisão.

O alvinegro carioca não conseguia criar e assustar a meta de Tiago Volpi, que não fez nenhuma defesa difícil na segunda etapa, a melhor chance do Botafogo foi anulada pelo bandeirinha que flagrou impedimento de Bruno Correa. Pelo terceiro jogo consecutivo no Rio de Janeiro o Botafogo perdia sem conseguir marcar gols.

Pra ficar ainda mais dramático, nos últimos minutos do jogo o clube carioca teve uma excelente chance em cobrança de falta, mas o paraguaio Zeballos jogou na barreira, para decepção da torcida, que alguns segundos depois ouviu o apito final.