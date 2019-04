Em Belém, Corinthians enfrenta o desinteressado Goiás na luta por uma vaga na Libertadores

Goiás x Corinthians, 35ª rodada do Brasileirão 2014 no Estádio do Mangueirão, em Belém-PA.

INCIDENCIAS : Goiás x Corinthians, 35ª rodada do Brasileirão 2014 no Estádio do Mangueirão, em Belém-PA.

À medida que o Campeonato Brasileiro vai chegando ao fim, a importância de uma vitória vai aumentando. Nesta quarta-feira (19), o Corinthians enfrente o Goiás tendo no triunfo a única possibilidade de resultado para continuar bem na briga por uma vaga na Copa Libertadores. É que depois desse jogo, o Timão terá dois confrontos diretos - contrs Grêmio e Fluminense - e seria importante chegar a estar partidas no grupo dos quatro primeiros.

O Corinthians está atualmente na quinta posição, com os mesmos 60 pontos do próprio Grêmio, terceiro, e do Internacional, quarto. No entanto, como o Inter já jogou por esta rodada de número 35, empatou com o São Paulo na última quarta-feira (12), uma vitória garante a volta dos paulistas ao G-4. A briga, porém, também conta com o Atlético-MG, que vem em sexto com 58 e com o Fluminense, o sétimo com 57. Assim sendo, uma vitória faria o Corinthians poder jogar com um empate contra o Flu, lá no Rio de Janeiro, em uma eventual briga direta pela vaga.

Outros bons ventos sopram na matemática corinthiana. O Atlético-MG está na final da Copa do Brasil e, após vencer o jogo de ida por 2 a 0, pode ser campeão e, assim, garantir vaga na Libertadores. Se perder, nenhum problema para o Timão. Seu adversário é o Cruzeiro que, vencendo, por já ter se classificado via Brasileirão, abre uma vaga para o quinto colocado. A Raposa ainda enfrenta, nessa rodada, o Grêmio, rival direto do Corinthians. Se vencer, os paulistas, batendo o Goiás, també jogariam por um empate contra os gaúchos na Arena Corinthians.

Para melhorar um pouco mais, outros dois fatores: o primeiro é que, apesar de visitante, o Corinthians estará em casa. Visando a renda, o Goiás transferiu o jogo para o Estádio do Mangueirão, em Belém, que deve receber mais de 20 mil corinthianos. Por fim, depois de enfrentar o desesperado Bahia, o Timão enfrenta um Esmeraldino já pensando em 2015. Décimo primeiro colocado com 44 pontos, o clube goiano não corre riscos de cair e não tem chances de chegar à Libertadores. Tal situação só deve se repetir na última rodada, quando o Corinthians enfrenta o provavelmente já rebaixado Criciúma em casa. O Goiás ainda enfrenta Cruzeiro e Atlético-PR fora e Chapecoense em casa antes do fim do campeonato.

Com desfalques e retornos, Goiás entra em contagem regressiva para o fim de 2014

Sem grandes objetivos na temporada, o Goiás iniciou na derrota para o Internacional no último domingo (16) a série dos últimos cinco jogos na temporada. Depois do bom 2013, a temporada ficou um pouco abaixo do esperado, mas, ao menos, a permanência na Série A está praticamente garantida e, agora, a meta é somar os pontos que forem possíveis para ganhar algumas colocações - terminar em oitavo ainda é bem possível.

Para isso, o mandante que não se sentirá nem um pouco em casa terá dois desfalques no meio-campo pelo mesmo motivo: tanto David, quanto Thiago Real levaram terceiro cartão amarelo na partida do Beira-Rio e, portanto, cumprirão suspensão automática. Por outro lado, os zagueiros Jackson e Pedro Henrique voltam de suspensão e reforçam o elenco do técnico Ricardo Drubscky.

Desfalcado, Corinthians parte para última decisão anres de confrontos diretos

Na entrevista coletiva após a vitória sobre o Bahia, o técnico Mano Menezes foi claro: não há porque pensar nos confrontos diretos contra Grêmio e Fluminense antes de vencer o Goiás. Na última decisão antes dos dois jogos que podem definir a temporada do clube, porém, não faltam problemas. Ao todo, o Timão tem seis desfalques, sendo quatro deles titulares, para a partida.

Inicialmente, estava prevista apenas a ausência de Guerrero, que na terça-feira (18) disputou o último dos dois amistosos do Peru contra o Paraguai e teve o plano de deixar as terras peruanas rumo a Belém para enfrentar o Goiás abortado por Mano Menezes, que não quer correr o risco de perder o jogador na reta final. No entanto, contra o Bahia, o volante Petros sofreu terceiro cartão amarelo e o lateral Fábio Santos se lesionou. Por fim, o zagueiro Anderson Martins ainda não se recuperou de uma contusão.

O zagueiro deve ser mais uma vez substituído por Felipe, enquanto Fábio Santos deve dar lugar a Uendel. No meio, a saída de Petros contrasta com a volta de Elias, que cumpriu suspensão na Fonte Nova. No ataque, Malcom provavelmente seguirá substituindo Guerrero. Além dos quatro titulares, o paraguaio Romero e o uruguaio Lodeiro, convocados por suas respectivas seleções, também não jogam.

Após o último treinamento antes da partida, os jogadores cobraram atenção e respeito aos rivais. "Sabemos que vai ser um jogo difícil. No jogo aqui em São Paulo fomos surpreendidos. Então, temos de ter total atenção. É um time que, na frente, é muito rápido. Temos de tomar todas as precauções possíveis para conquistar o resultado fora de casa, que vai ser importante", afirmou o lateral Fagner.