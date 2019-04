Mesmo com permanência assegurada na Série B, Dado quer Náutico focado nos próximos jogos

Com a derrota por 2 a 0 para o Oeste, o Náutico deu adeus à qualquer chances de acesso à Série A em 2015, estacionando nos 49 pontos. Porém, o campeonato ainda não acabou. O Timbu cumprirá tabela contra América-RN e Ponte Peta, e buscará se despedir da competição de cabeça erguida.

Com este pensamento, o treinador Dado Cavalcanti destacou a importância de estar focado nas partidas que tem pela frente e no planejamento para 2015, quando o clube tentará mais uma vez o retorno à primeira divisão.

Não é fácil manter o foco quando não se tem mais objetivo algum no campeonato e o técnico alvirrubro está ciente das dificuldades. Mas, destacou que serão dois jogos importantes para o decorrer da competição, esperando seriedade de seus jogadores nos próximos compromissos.

“Temos dois adversários que vêm cuspindo fogo pela frente. O América/RN tem um ânimo a mais depois do empate com a Ponte Preta e quer sair da zona de rebaixamento. Logo em seguida temos a própria Ponte que disputa o título da competição. Temos que encarar as duas partidas com seriedade, assim poderemos finalizar bem o campeonato”, disse.

Ainda sem contrato com o clube pernambucano para a próxima temporada, Dado afirma que tem se reunido com a diretoria para fazer um balanço do trabalho realizado e está envolvido também no planejamento do próximo ano.

“Há duas semanas que já estamos fazendo esses estudos paralelamente à disputa do Campeonato Brasileiro. Tanto a atividade de repensar o que foi feito como o que pode ser diferente para o Náutico em 2015″, concluiu o técnico.

Ao desembarcar no Recife na manhã desta quarta-feira (19), os jogadores lamentaram mais uma derrota, sabendo que a equipe tropeçou nas próprias pernas e poderia ter chegado mais longe. Agora, o que resta é esperar a chegada do ano que vem.