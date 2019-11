Resultado do jogo Palmeiras x Sport no Campeonato Brasileiro 2014

00:20 LEIA MAIS: Na estreia do Allianz Parque, Sport vence e complica situação do Palmeiras

00:05 Boa noite para você que acompanhou mais um jogo da Série A do Campeonato Brasileiro conosco na Vavel Brasil! Para seguir antenado com as notícias do seu clube, siga nosso Twitter ou curta nossa página no Facebook

23:59 O revés deixou o Verdão na 14ª colocação, com 39 pontos, a três do Z-4. O Leão, por outro lado, subiu para a 11ª posição, agora somando 47 pontos.

23:56 Após a derrota dentro da nova casa, o Palmeiras volta a campo no próximo domingo (23), às 19h30, diante do Coritiba no Couto Pereira. O Sport, após a maiúscula vitória, também retorna aos gramados no domingo, mas às 17h. O Leão irá receber o Fluminense na Arena Pernambuco

94' Final de jogo no Allianz Parque para Palmeiras 0x2 Sport! Na inauguração do novo estádio do Verdão, a festa é do Leão, que vence com gols de Ananias e Patric

92' UHHHHHHHHHHH! Após boa troca de passes, Diego Souza deixa Ananias na cara do gol, mas o atacante chuta em cima de Fernando Prass. Quase o terceiro!

90' Arbitragem assinala quatro minutos de acréscimo

89' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO SPORT! PATRIC! Após contra-ataque mortal, Diego Souza lança Patric, que domina de perna direita e emenda de esquerda, deslocando Fernando Prass! Agora, Palmeiras 0x2 Sport

88' Equilíbrio na partida mostrado na posse de bola: 50% para cada lado

85' Última alteração no Sport! SAI Danilo, ENTRA Wendel

83' Sport se posta bem na defesa e vai administrando bem a vantagem que acabou de construir, enquanto o Palmeiras chega ao ataque desesperado em busca do empate, mas sem criatividade e eficiência

81' Última modificação no Palmeiras! SAI Wesley, ENTRA Mazinho

77' GOOOOOOOOOOOOOOOOL DO SPORT! ANANIAS! No primeiro lance ofensivo, o atacante pega a sobra do cruzamento e manda, de primeira, no canto de Fernando Prass! Agora, Palmeiras 0x1 Sport! É o primeiro do Allianz Parque

74' Substituição no Sport! SAI Joelinton, ENTRA Ananias

72' Substituição no Palmeiras! SAI Juninho, ENTRA Mouche

69' Público de 35.939 no Allianz Parque, gerando uma renda de R$ 4.920.885,00

66' Incrível! Após boa troca de passes no ataque do Sport, Felipe Azevedo cruza e Danilo finaliza sem direção, perdendo boa chance

60' Partida continua truncada no meio-campo e poucas são as oportunidades criadas dos dois lados

57' Substituição no Palmeiras! SAI Felipe Menezes, ENTRA Allione

54' Empurrado pela torcida, Palmeiras cresce na partida e volta a pressionar o Sport, que espera os espaços na defesa alviverde para abrir o placar

48' Sport começa segundo tempo a mil por hora, enquanto o Palmeiras volta mais desatento

46' UHHHHHHHHH! Danilo sai livre pelo meio e, cara a cara com Fernando Prass, perde boa chance para o Sport!

46' Bola rolando para a etapa final entre Palmeiras 0x0 Sport no Allianz Parque!

23:04 Palmeiras volta para o segundo tempo sem mudanças

23:03 Sport tem mudança no intervalo. SAI Mike, ENTRA Felipe Azevedo

22:59 Já já a bola vai voltar a rolar no Allianz Parque! Não saiam daqui!

22:54 O meia do Sport, Diego Souza, garante que a equipe está bastante segura em campo, mas afirma não dar espaços ao Palmeiras devido à qualidade: "A gente está bem postado. Criamos bons contra-ataques. A equipe está bem postada. Não podemos dar chance para eles porque a equipe deles tem qualidade"

22:51 Ao final do primeiro tempo, o atacante Henrique, do Palmeiras, aceita as críticas da torcida, que, para o atleta, vem sendo importante: "Acho que a torcida está no direito dela. Temos de ter tranquilidade. Estamos suportanto bem. A torcida nos ajudou, ao meu ver"

46' Final de primeiro tempo no Allianz Parque para Palmeiras 0x0 Sport! Primeira etapa termina como começou, com o placar zerado

45' Um minuto de acréscimo assinalado pelo paraense Dewson Freitas!

42' Sport segue firme na defesa e segura bem os ímpetos ofensivos do Palmeiras, que tenta a todo custo abrir o placar dentro de seus domínios

34' Equipes se mostram muito nervosas em campo e pecam tanto na criação, como na finalização das jogadas, perdendo boas chances no ataque, fazendo o placar permanecer inalterado

28' CARTÃO AMARELO PARA MARCELO OLIVEIRA! Volante do Palmeiras toma amarelo após falta em Diego Souza

22' UHHHHHHHHHH! Após boa troca de passes no campo ofensivo, Juninho cruza na medida para Felipe Menezes, que cabeceia para fora e assusta Magrão

16' Sport sai mais nervoso para o ataque e peca no último passe, perdendo boas oportunidades no campo ofensivo. Palmeiras, com defesa bem postada, tenta explorar os erros rubro-negros

12' UHHHHHHHHH! Após boa triangulação no campo ofensivo, a bola fica com Marcelo Oliveira que, de primeira, chuta com perigo

9' Partida começa bastante equilibrada no meio-campo, com poucas chances ofensivas dos dois lados e defesas bem postadas

5' CARTÃO AMARELO PARA JOELINTON! Atacante do Sport toma o primeiro cartão do jogo após falta em Marcelo Oliveira

3' Rithely derruba Diogo na entrada da área. Falta perigosa para o Palmeiras

22:01 Bola rolando no Allianz Parque para Palmeiras x Sport! Pontapé inicial é do Leão da Ilha!

21:56 Hino nacional sendo reproduzido, nesse momento, no Allianz Parque. Em instantes a bola vai rolar!

21:53 EQUIPES NO GRAMADO! Público presente vai ao delírio!

21:51 Mesmo sem equipes em campo, um foguetório no Allianz Parque! Bonita festa da torcida palmeirense

21:44 Goleiros retornam aos vestiários após finalizarem o aquecimento. Já já a bola rola na inauguração do Allianz Parque para Palmeiras e Sport na 35ª rodada da Série A!

21:35 Fernando Prass e Deola, pelo lado do Palmeiras, e Magrão e Saulo, pelo Sport, já em campo para o último aquecimento antes da bola rolar no Allianz Parque

21:30 As equipes já estão no estádio para a partida, que começa em 30 minutos! Já já os goleiros entram para aquecer no gramado

21:18 No banco de reservas alviverde, o comandante Dorival Júnior terá como opções: Deola, Wendel, Victorino, Bruninho, Renato, Washington, Fernandinho, Allione, Mazinho, Patrick Vieira, Mendieta e Mouche.

21:15 PALMEIRAS ESCALADO no retorno a sua casa! O Verdão vai a campo na inauguração do Allianz Parque com: Fernando Prass; João Pedro, Nathan, Tobio e Juninho; Marcelo Oliveira, Victor Luis, Wesley e Felipe Menezes; Diogo e Henrique

21:11 No banco de reservas, Eduardo Baptista terá à disposição: Saulo, Igor, Henrique Mattos, Vitor, Ananias, Augusto, Régis, Wendel e Felipe Azevedo.

21:10 SPORT DEFINIDO! Conforme definido durante o último treinamento antes da partida, o Leão vai a campo com: Magrão; Patric, Ewerton Páscoa, Durval e Renê; Rodrigo Mancha, Rithely, Danilo, Mike e Diego Souza; Joelinton.

21:06 Presidente do Sport, João Humberto Martorelli, entrega placa ao mandatário do Palmeiras, Paulo Nobre, em homenagem à inauguração da Allianz Parque

20:45 Para o confronto de logo mais, o Palmeiras irá usar um uniforme especial pela inauguração da nova casa. No padrão, no entanto, há um erro de português, pois se faz presente, erroneamente, uma crase na oração "O bom filho à casa torna"

20:44 Para o confronto, apita o paraense Dewson Fernando Freitas da Silva, que é aspirante ao quadro da Fifa. Ele será auxiliado pelos mineiros Márcio Eustáquio Santiago, do grupo internacional, e Guilherme Dias Camilo, que também deseja chegar ao grande escalão

20:42 O armador ainda ressaltou a importância do duelo, pois como é momento de festa, nenhuma das equipes pensa em perder, mas garante estar focado em busca da vitória: "O fato de ser um jogo de festa, no qual ninguém quer perder, faz a partida ficar mais complicada. Então, temos que ter o máximo de atenção para buscarmos os três pontos"

Leia mais: Em inauguração da nova casa, Palmeiras enfrenta o Sport para escapar do rebaixamento

20:39 Quem falou do lado do Sport foi o meia-atacante Diego Souza, que rasgou elogios ao rival por ter atuado lá de 2008 a 2010, parabenizando e se honrando por estar presente na inauguração do novo estádio: "Será um jogo muito difícil. Conheço bem o Palmeiras, joguei praticamente três anos lá e sei a pressão que será. Fico muito feliz por ter a oportunidade de participar da inauguração do novo estádio deles. É uma honra"

20:37 O arqueiro ainda ressaltou que os adversários diretos na briga contra o descenso perderam a oportunidade de se distanciar e têm jogos complicados até o fim do campeonato: "A Chapecoense perdeu para o Vitória e agora fica numa situação complicada: pegam Fluminense, Botafogo e Cruzeiro. Se vencermos, vamos a 42 pontos e teremos o confronto direto contra o Coritiba, no Couto Pereira"

20:35 Em entrevista coletiva, Fernando Prass, goleiro do Palmeiras, qualificou o jogo como fundamental para se afastar de vez do Z-4: "A pressão é muito grande, porque a distância diminuiu no pior momento, quando há menos jogos. Agora faremos um jogo em casa e dois fora. E é complicado deixar para a última rodada, porque você joga com a cabeça em outros lugares. Temos de fazer a nossa parte. O jogo contra o Sport virou de vida ou morte para nós, porque eles chegaram aos 44 pontos"

20:33 O Allianz Parque é o palco do confronto de logo mais entre Palmeiras e Sport. O estádio tem capacidade para 55 mil torcedores e irá receber um ótimo público em sua inauguração, pois todos os 35 mil ingressos colocados à venda para a torcida alviverde foram vendidos antecipadamente.

20:30 Outro que retorna ao Sport é o meia-atacante Ananias, recuperado de uma lesão muscular. O meia Régis, que teve uma participação efetiva no último treinamento, segue no banco de reservas como opção para Eduardo Baptista.

20:27 O Sport, por sua vez, não tem nenhuma baixa para o confronto que começa em instantes. O atacante Mike, que era dúvida devido ao retorno de Felipe Azevedo após cumprir suspensão, treinou normalmente e está entre os titulares para o jogo.

20:24 Já o zagueiro Lúcio, recuperado de tendinite no joelho direito, participou de toda a atividade, mas assim como o meia Bruno César, ficou de fora da lista de relacionados.

20:21 Sem muito mistério, Dorival Júnior optou por manter a equipe titular que foi derrotada no clássico diante do São Paulo. O comandante alviverde não poderá contar com o atacante Cristaldo, suspenso, e com o volante Eguren e o centroavante Leandro, lesionados.

20:18 Durante a semana, o Palmeiras perdeu o meia Valdívia, que se machucou em amistoso da Seleção Chilena e não poderá atuar diante do Leão. O atleta deverá retornar somente na próxima rodada.

20:16 FIQUE DE OLHO: Diego Souza, meia-atacante do Sport. Se o ataque não vem correspondendo, ao menos o armador da equipe vem mostrando excelente forma. Vice-artilheiro do Leão na Série A, o articulador marcou quatro gols e é a esperança rubro-negra diante do seu ex-clube.

20:14 FIQUE DE OLHO: Henrique, atacante do Palmeiras, que vive bom momento e é o artilheiro do Brasileirão. Em 29 jogos, são 15 gols. O atacante, que é a esperança de gols do Verdão, marcou o único tento alviverde no duelo do primeiro turno

20:11 Enquanto isso, Eduardo Baptista, comandante do Sport, reconheceu as dificuldades para a partida, mas garantiu entrar focado para sair com a vitória: "Temos uma partida muito difícil nesta quarta-feira. O Palmeiras é uma grande equipe e será um jogo em que precisaremos ficar concentrados ao máximo para podermos conquistar um resultado positivo"

20:08 Após a derrota no Choque-Rei, Dorival Júnior, técnico do Palmeiras, ressaltou a importância do duelo, mas espera se recuperar na competição e se afastar ainda mais do Z-4: "Todas as partidas que jogamos sempre teve este quesito de obrigação e não vai ser diferente contra o Sport. Não pontuamos e naturalmente que ficamos atrás e proporcionamos a chegada dos times. Voltamos a ter esse incômodo de uma maneira um pouco mais direta. Temos de nos preparar para sair dessa situação e corrigir o máximo possível para recuperar até quarta e buscar esse resultado importante"

20:06 Em 2000, Palmeiras e Sport disputaram a final da - extinta - Copa dos Campeões. O Palmeiras abriu boa vantagem até os 10 primeiros minutos do segundo tempo, enquanto o Sport só reagiu no final, sendo insuficiente.

20:03 Em 2008, os adversários de hoje protagonizaram uma das oitavas de final da Copa do Brasil, na qual o Leão sagrou-se campeão. Na ocasião, o meia-atacante Romerito, artilheiro do Sport na competição, decidiu o confronto com três gols e classificou o clube às quartas de final.

20:01 O último jogo entre as equipes foi em agosto de 2014, pelo primeiro turno da atual Série A do Campeonato Brasileiro, e terminou com uma vitória do Leão por 2 a 1 na Arena Pernambuco. Na ocasião, o Sport estreava como titular o meia Régis, que deve iniciar no banco de reservas contra o Palmeiras no jogo de hoje:

19:57 Favorito no jogo de logo mais, o Palmeiras conta com um retrospecto pra lá de positivo no confronto: em 45 partidas, são 22 vitórias, 10 empates, contra 13 vitórias do Sport.

19:55 Contra o Atlético-PR, no último domingo (16), mais um resultado positivo. Com o goleiro Magrão defendendo uma cobrança de pênalti, o Sport se segurou e saiu ganhador. Sport bate Atlético-PR, volta a vencer fora de casa e se afasta do Z-4

19:54 Já o Sport vive melhor fase: há três jogos sem perder, é 12º colocado, com 44 pontos ganhos. No Brasileiro, são 12 vitórias, 8 empates e 14 derrotas.

19:50 Na última rodada, o Palmeiras foi derrotado pelo São Paulo por 2 a 0 em vitória tranquila no Morumbi. No Morumbi, São Paulo vence Palmeiras e segue na cola do líder Cruzeiro

19:48 O mando de campo é do Palmeiras, que ocupa a 14ª colocação, com 39 pontos ganhos. Até aqui, foram 11 vitórias, 6 empates e 17 derrotas.

19:45 Boa noite leitor que navega na VAVEL Brasil! Acompanhe agora Palmeiras x Sport, pela 35ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, partida a ser disputada às 22h, no Allianz Parque.