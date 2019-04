Ponte Preta tropeça com o América-RN e perde oportunidade de reassumir a liderança

Partida válida pela 36ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, disputada no Moisés Lucarelli, em Campinas, em São Paulo

INCIDENCIAS : Partida válida pela 36ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, disputada no Moisés Lucarelli, em Campinas, em São Paulo

Na noite dessa terça-feira (18), Ponte Preta e América-RN se enfrentaram no Moisés Lucarelli, pela 36ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, com objetivos distintos na reta final. Dentro de casa, os paulistas empataram com os potiguares em 2 a 2, com gols de Rafael Costa, duas vezes; Daniel Costa e Arthur Maia descontaram para os visitantes.

Com o resultado, a Macaca seguiu na 2ª colocação, mas agora com 68 pontos, mesmo com a derrota do Joinville. O Dragão, por outro lado, seguiu na zona de descenso, permanecendo na 17ª posição, somando 40 pontos e a dois de sair do Z-4.

Na próxima partida, o alvinegro encara o América-MG no sábado (22), às 16h20 (de Brasília). O alvirrubro, no entanto, recebe o Náutico na Arena das Dunas na sexta-feira (21), às 19h30 (de Brasília)

Primeiro tempo movimentado e um gol para cada lado

Já com o acesso garantido há duas rodadas, a Ponte Preta recebeu o América-RN, que luta contra o rebaixamento. Mesmo assim, a Macaca não se absteve e foi para cima, pressionando em busca do primeiro gol, mas o Dragão se defendia bem e segurava os ímpetos ao fazer duas linhas defensivas com quatro homens.

A pressão, que pareceria não surtir efeito, deu resultado, mas a arbitragem impugnou - erradamente - o lance. Após bola levantada na área por Renato Cajá, Rafael Costa e Andrey se chocam ainda no chão. Raphael Silva, que nada tinha a ver, completou para o gol, mas o árbitro assinalou falta no arqueiro americano, que sequer reclamou e o auxiliar cancelou.

Insistente, a equipe alvinegra seguiu melhor na partida e conseguiu abrir o placar, mesmo com os visitantes tentando explorar os erros dos mandantes. Após falha defensiva dos alvirrubros, o lateral-esquerdo Bryan interceptou uma inversão de bola, tabelou com Roni e lançou Rafael Costa. O camisa 9 chutou forte de perna esquerda e não deu chances de defesa para Andrey.

Indo em busca de ampliar a vantagem construída, os paulistas tiveram boa chance. Renato Cajá lançou com efeito para a área e o goleiro cortou mal. O autor do primeiro gol tentou aproveitar a meta vazia depois de bater colocado encobrindo o camisa 1, mas a bola passou à direita, pela linha de fundo.

Sentindo-se pressionado e tentando se afastar a situação desconfortável na tabela, os potiguares tiveram a oportunidade de empatar o marcador. Após jogada ensaiada em bola parada, Rodrigo Pimpão passa pela bola e Arthur Maia finalizou, por cima da barreira, acertando na junção da trave e do travessão.

Insatisfeito com seu time, Roberto Fernandes optou por fazer duas mudanças ainda na primeira etapa. Saíram o meia Fabinho e o atacante Emerson, dando lugar ao centroavante Alfredo e o meio-campista Daniel Costa para dar mais qualidade ao setor ofensivo.

Na primeira jogada, o armador recebeu na pequena área e mandou um voleio. Mesmo desajeitado, acertou o canto e Daniel afastou com a ponta dos dedos, vendo a pelota ir na trave ainda. Em seguida, o articulador limpou Juninho, avançou até a entrada da área e soltou uma pancada de perna direita, igualando o score em Campinas e dando números finais à etapa inicial.

Ponte Preta marca no início, mas América-RN acha empate no final

Para o segundo tempo, Guto Ferreira optou por modificar o ataque de sua equipe para tentar dar mais mobilidade, ao tirar Jonathan Cafu, que pouco foi efetivo, e promover a entrada de Alexandro. Logo no primeiro lance, o centroavante viu Cajá bater escanteio na segunda trave e Raphael Silva dar o passe, mas não observou a chegada de Roni e chutou por cima da meta. Em seguida, Renato Cajá carregou a bola até a entrada da área e arriscou o chute, mas Andrey espalmou.

Mesmo pressionado, o Dragão tentou reagir e mostrar que tava vivo no duelo. Após saída errada da defesa pontepretana, a bola ficou com Rodrigo Pimpão, que tentou surpreender em um chute com curva e Daniel cortou. Pouco depois, porém, o autor do primeiro gol do jogo voltou a balançar as redes. Roni fez boa jogada pela direita, passou pelo marcador com um drible de corpo e chutou, porém o arqueiro espalmou. No rebote e de cabeça, Rafael Costa jogou no contrapé, sem dar chances de defesa.

Com a vantagem, a Macaca apenas administrava o resultado, forçando os potiguares a virem para cima. Pecando na criação e na criatividade, o time visitante esperava esperar um descuido para voltar a igualar o marcador, mas sem eficiência. Tentando dar novo gás ao setor ofensivo, o comandante alvirrubro fez a última substituição disponível, tirando o meio-campista Neto e promovendo a entrada do atacante Alekito.

Nos minutos finais, o camisa 1 americano foi para a pequena área do alvinegro em busca de empatar e conseguiu. Após empurra empurra no lance, Alexandro puxou o uniforme do arqueiro e o derrubou. Na cobrança do pênalti, Arthur Maia fez o suficiente para botar a pelota no fundo do barbante e arrancar um empate heroico fora de casa.