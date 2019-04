Confiante no acesso, Kleber aposta: “Dificilmente a gente não sobe”

Mais um triunfo na Série B 2014 conquistado pelo Vasco. Mais um com muito suor, e dessa vez teve um gostinho melhor, pois deixou o clube bem mais perto do acesso à elite do futebol brasileiro. Os atletas do Cruzmaltino sabem muito bem da importância desse resultado conquistado na noite desta terça-feira (18), em São Januário. O atacante Kleber Gladiador, por exemplo, demonstrou muita confiança no acesso, pois afinal só falta um ponto de seis disputados.

“Foi um passo muito grande, dificilmente a gente não sobe. Não sei quem está na briga ali, tem Avaí e Atlético-GO. Acho que o Ceará já saiu da briga. Vamos ver se a gente confirma. A responsabilidade é toda nossa, de repente levamos um gol que a bola bateu na barriga e entrou. Infelizmente temos tido muito azar, mas a gente deu um passo muito grande”, comentou o atacante.

Edmílson, por sua vez, que substituiu Kleber no segundo tempo, fez questão de pregar o respeito ao Icasa, que será o próximo adversário do Gigante da Colina no sábado (22), no Maracanã, e espera contar com a ajuda da torcida para conquistar a vitória para de uma vez por todas acabar com esse sufoco e garantir o acesso à Série A.

“Um clube não é nada sem a torcida. Queríamos o título, infelizmente, não vamos conseguir. Vamos com humildade e pés no chão, não há nada certo ainda. Vamos trabalhar para conseguirmos a vitória no sábado”, disse.