Com menos de 1% de chance de acesso, Santa Cruz depende de milagre para retornar à Série A

O Santa Cruz vivia um grande momento na Série B do Campeonato Brasileiro. Impulsionado pela chegada do técnico Oliveira Canindé, a equipe tricolor começou uma espetacular arrancada na competição e parecia que o acesso à Série A seria inevitável, principalmente, pelo mau momento dos times que estavam na parte de cima da tabela brigando pelo quarto lugar.

Após golear, por 5 a 1, o Vila Nova no dia 28 de outubro, na Arena Pernambuco e chegar ao sétimo jogo sem derrota, o tricolor do Arruda precisaria apenas de uma vitória, dentro de casa, diante do América-RN, que estava na zona de rebaixamento, para entrar pela primeira vez no G-4, pois o Avaí, que até então ocupava a quarta colocação havia perdido.

O jogo diando do Mecão, na Arena Pernambuco, chegou e o tricolor do Arruda acabou pecando. Saiu da lotada Arena Pernambuco frustrado e sem ocupar o G-4, porque levou um gol de Max no segundo tempo e amargou a mais dura derrota na Série B do Campeonato Brasileiro. Mesmo assim, na rodada seguinte teve um clássico contra o Náutico e também só dependia de si, mas falhou novamente e ficou no empate sem gols.

A terceira e última chance Coral ocorreu no sábado (15) contra o Bragantino. Como sempre, todos os resultados ajudaram, entretanto, o tricolor não conseguiu fazer seu papel. Até abriu o placar logo no início do jogo, mas sofreu a virada. Se o Santa Cruz contou com várias ajudas dos seus concorrentes, nesta terça-feira (18) foi tudo diferente, pois eles venceram e aumentaram a vantagem na tabela, por conta da derrota dos pernambucanos para o Sampaio Corrêa, no Arruda.

O resultado negativo contra o Sampaio Corrêa foi um verdadeiro "balde de água fria" nos torcedores do Santa Cruz. Antes, otimistas, agora, os tricolores não acreditam mais que a equipe conseguirá uma milagrosa arrancada nos dois últimos jogos e com isso chegará à Série A do Campeonato Brasileiro após oitos anos.

A torcida tem bastantes motivos para não acreditar nesta classificação do time. O primeiro pode ser o número de pontos que uma equipe pode atingir para chegar à primeira divisão. O Santa Cruz – se vencer os dois jogos – só chegará aos 58 pontos, geralmente, o quarto colocado da Série B termina a competição com no mínimo 60 pontos. Até o momento, apenas o Vitória, em 2007, conseguiu subir com menos de 60. A equipe baiana somou 59.

Para o site Chance de Gol, a probabilidade do Santa Cruz conseguir o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro é de 0,2%. Para tricolor perder qualquer chance matemática, basta que Boa Esporte, Atlético-GO ou América-MG vençam suas respectivas partida. Vale lembrar, que os dois primeiros têm 56 pontos e o Coelho tem 55, mas ganha do clube Coral no número de vitórias. Quem também pode chegar aos 59 é o Avaí, que enfrenta o próprio Santa, no Arruda.

Desta maneira, apenas um milagre e uma grande combinação de resultados colocaria o Santa Cruz na Série A do Campeonato Brasileiro. Para que isso aconteça, na próxima rodada, o Atlético-GO precisa ser derrotado pelo Sampaio Corrêa, a Ponte Preta terá que vencer o América-MG e o Oeste ganhar do Boa Esporte, além do Santa fazer seu dever de casa diante do Avaí.

Já na última rodada seria necessário que Boa Esporte e Avaí perdessem para Icasa e Vasco, respectivamente, o tricolor do Arruda vencesse o Atlético-GO, no Serra Dourada, em Goiás, e o Coelho empatasse com o Sampaio Corrêa. Além disso, o Ceará precisará tropeçar contra Portuguesa ou Luverdense.