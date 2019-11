América-RN bate Náutico por placar mínimo e sai da zona de rebaixamento

Na noite dessa sexta-feira (21), o América-RN recebeu o Náutico, na Arena das Dunas, precisando vencer para seguir com chances de evitar o rebaixamento à Série C. Em duelo válido pela 37ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, os donos da casa fizeram a festa e venceram por 1 a 0, com gol de Rodrigo Pimpão, ainda no primeiro tempo.

Com o importante triunfo dentro de seus domínios, o Dragão assumiu, provisoriamente, a 16ª colocação, somando agora 43 pontos, dependendo diretamente do resultado do Bragantino com o Paraná. O Timbu, por outro lado, seguiu na 11ª posição com 49 pontos ganhos.

Na última rodada, jogos serão realizados no próximo sábado (29), às 16h20 (de Brasília). Ainda na luta contra o descenso, os potiguares vão até Curitiba, encarar o Paraná na Vila Capanema. Os pernambucanos, no entanto, não brigam por mais nada no campeonato e recebem a Ponte Preta, na Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata.

América-RN pressiona e sai em vantagem com gol irregular

Empurrado pela torcida e cheio de vontade para se afastar da zona de rebaixamento, o América-RN partiu para cima do Náutico. De início, a pressão surtiu efeito. Após receber na entrada da área, Rodrigo Pimpão invadiu a pequena área e chutou cruzado, mas acertou a trave e assustou Júlio César, que viu a bola ainda passar por cima da linha e não entrar.

Dando sequência ao bom momento, o Dragão teve duas oportunidades no jogo aéreo. Na primeira, Pimpão cruzou da esquerda e Max cabeceou com perigo. Pouco depois, a rede balançou, mas a arbitragem invalidou acertadamente. Daniel Costa cobrou falta na pequena área e Márcio Passos, em posição de impedimento, completou para o gol, mas o bandeirinha impugnou o lance.

Parecendo inseguro com o resultado, o Timbu permanecia na defesa, tentando explorar os erros dos potiguares, mas pecando na criação de jogadas ofensivas, ao contrário dos donos da casa. Buscando o primeiro gol da partida, Daniel Costa cruzou e o camisa 9, infiltrando no meio dos adversários, cabeceou assustando, uma vez que a bola raspou o travessão e saiu.

Forte no ataque, os anfitriões seguiram pressionando e tiraram o zero do placar. Após boa jogada pela esquerda, Wanderson alçou bola na área e Max cabeceou no contrapé do camisa 1 dos pernambucanos, que fez uma belíssima defesa e Rodrigo Pimpão, em posição irregular, empurrou para o fundo do barbante em desatenção da marcação visitante.

Após sair em vantagem no marcador, os mandantes administraram o que haviam construído, se mantendo bem na defesa e rodando a bola no meio-campo, segurando os ímpetos ofensivos. O Timba, por outro lado, seguia sem criatividade para atacar e não conseguia passar pelos adversários, fazendo com que o 1 a 0 seguisse a favor dos americanos ao intervalo.

Dragão segura vantagem na etapa final e sai vitorioso

Para a etapa final, Dado Cavalcanti resolveu dar mais força à armação do Náutico. O comandante dos pernambucanos optou pela saída de Bruno Furlan, que pouco rendeu no ataque, e promoveu a entrada do argentino Cañete. Mesmo com a mudança, o primeiro bom lance ofensivo foi do América-RN. Aproveitando uma saída errada da defesa, Wanderson dominou e, de fora da área, tentou surpreender, mas Júlio César defendeu sem problemas.

Assim como no primeiro tempo, o Timbu pecava na falta de criatividade e esbarrava nos próprios erros. O Dragão, por outro lado, chegava nervoso e falhava nas finalizações. Em bola parada, porém, a vantagem poderia ter sido aumentada. No último momento em campo, Daniel Costa bateu falta direto para o gol e quase surpreendeu o camisa 1 dos visitantes. No lugar do armador, Roberto Fernandes optou pela entrada do volante Neto, visando se fechar e sair em contra-ataque.

No primeiro e único bom momento do clube de Rosa e Silva no duelo, desespero do outro lado. Marinho recebeu passe em profundidade na meia-lua, girou bem sobre a marcação e finalizou rasteiro no canto, mas a bola raspou a trave de Andrey.

Em seguida, Dado resolveu fazer mais uma mudança, trocando Elicarlos pelo também volante Luizinho Mello, que se alternaram durante os treinamentos da semana para saber quem seria titular. Pouco depois, o artilheiro Sassá deixou o campo para a entrada de Crislan, enquanto do outro lado Arthur Maia deu espaço para Andrezinho, mas sem muita eficiência das duas equipes nos minutos finais e o placar permaneceu como iniciou.